Luonto on postikorttimaisen kaunis, mutta autojen akut hyytyvät ja pienten lasten kerrospukeminen on työlästä. Osalla lemmikeistäkin on toppa-asut ja töppöset.

Kerro, millä keinoilla olet selvinnyt pakkaspäivistä tai tuonut iloa hyytävän kylmyyden keskelle. Kysely löytyy tämän linkin takaa.

Voit myös lähettää valokuvan pakkasviikon haasteista tai riemuista. Teemme jutun vastausten pohjalta.