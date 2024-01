Espanja tekee nyt juotavaa merivedestä ja kehottaa jättämään suihkussa käynnin kuntosalilla

Kuivuus on paljastanut Sant Romà de Saun kylän kirkon, joka oli upoksissa. Kirkosta on tullut kuivuuden symboli, joka kiinnostaa turisteja ja lähistön asukkaita.

BARCELONA Kylä jäi veden alle, kun joki padottiin 60 vuotta sitten.

Syntyneellä patoaltaalla turvattiin Katalonian pääkaupungin Barcelonan vedensaanti. 1000-luvulla rakennetusta Sant Romà de Saun kylästä jäi muistuttamaan ainoastaan kirkon kellotapulin huippu, joka pilkisti altaasta.

Nyt koko kirkko on näkyvissä. Sen edustalla joen pohja halkeilee kuivuudesta.

Kataloniassa ja osissa muuta Espanjaa kuivuus on pahinta yli sataan vuoteen.

– On käsittämätöntä, kuinka paljon vesi on laskenut. Muistan, kun meloin täällä ja vedenpinta oli kirkontornin ikkunan kohdalla, kertoo 21-vuotias Sergio Iberico.

Hänen seurassaan oleva Sonia Vivancos kuvaa tilannetta harmilliseksi ja pelottavaksi.

Lähistöllä asuvat nuoret ovat tulleet katsomaan kirkon raunioita. Ne kiinnostavat muitakin.

”Kuivuusturismista” on tullut alueella ilmiö.

Avaa kuvien katselu Aiemmin kirkko oli upoksissa. Kuva on vuodelta 2016. Kuva: Santi Rodriguez / Alamy/All Over Press

– Viime vuonna tein saman lenkin ja silloin vesi oli korkeammalla. Olen huolissani itseni ja perheeni puolesta, sanoo pyöräilijä Antonio Rodriguez.

– Yritän käyttää vettä mahdollisimman säästeliäästi, hän lisää.

Avaa kuvien katselu Antonio Rodríguez pyöräilee kerran vuodessa patoaltaan ohi. Vedenpinta on nyt ennätysalhaalla. Kuva: Gabriel Bendahan

Suomalaisten suosikkikohteessa alhainen vedenpaine vaikeuttaa suihkussakäyntiä

Kataloniassa kuivuus on jatkunut jo kolme vuotta.

Alueen vesivaroista on pian jäljellä enää kriittiset 16 prosenttia. Siinä vaiheessa Katalonian itsehallintoalueen johto valmistautuu julistamaan alueelle hätätilan. Se tarkoittaisi tiukempia vedenkäyttörajoituksia myös kotitalouksille.

Avaa kuvien katselu Kivikirkko oli aiemmin lähes kokonaan veden alla. Nyt se seisoo tukevasti kuivalla maalla. Kuva: Gabriel Bendahan

Jo nyt vesimaksuja on korotettu, ja veden käyttöä rajoitetaan etenkin maataloudessa. Myös puistojen kastelu on lopetettu, suihkulähteet pysyvät kuivina ja yksityiskäyttöön tarkoitettujen uima-altaiden täyttäminen on kielletty.

Monet kuntosalit perivät uima-altaan käytöstä lisämaksun ja jotkin ovat sulkeneet allasalueen kokonaan.

Kataloniassa ilmastoasioista vastaava David Mascort on kehottanut ihmisiä käymään suihkussa kotona liikuntapaikkojen sijaan. Hänen mukaansa vettä käytetään kotona tutkitusti vähemmän.

Mascort on ilmoittanut myös, että vedenpainetta lasketaan. Näin tehtiin jo Etelä-Espanjan Andalusiassa, joka on toinen Espanjan pahiten kuivuudesta kärsivistä alueista.

Suomalaisten suosikkikohteessa Aurinkorannikolla vedenpaine on paikoitellen ajettu niin alas, että suihkussa käyminen voi olla vaikeaa.

Sielläkin yksityiskäyttöön tarkoitettujen uima-altaiden täyttäminen on kielletty. Aurinkorannikolla yksistään luksuskohteena tunnetussa Marbellassa arvioidaan olevan noin 10 000 uima-allasta.

Avaa kuvien katselu Kataloniassa eletään mittaushistorian pahinta kuivuusjaksoa. Kuva: Gabriel Bendahan

Sekä turismi että ruuantuotanto vaarassa

Andalusiassa ja Kataloniassa pelätään kuivuuden vaikutuksia turismiin.

Kataloniassa esimerkiksi osa melontaretkiä järjestävistä yrittäjistä on vaikeuksissa, kun vesi on laskenut joissa.

Molemmat alueet ovat myös erittäin tärkeitä maatalous- ja ruuantuotantoalueita.

Suomessa Espanjan kuivuus näkyy vihannesten ja hedelmien sekä esimerkiksi oliiviöljyn hinnassa. Oliiviöljyn hinta on kohonnut uuteen ennätykseen, ja espanjalaiskeittiön perusraaka-aineesta on tullut luksustuote.

Pelkästään viime vuonna öljy kallistui yli 50 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Samalla monissa espanjalaiskaupoissa varashälyttimet ovat ilmestyneet öljypulloihin.

Merivedestä tehdään kaupunkilaisille käyttövettä

Espanjan hallitus kokoontui pitkin syksyä hätäkokouksiin kuivuuden vuoksi.

Hallitus päätti muun muassa uusien suolanpoistolaitosten rakentamisesta. Asemilla merivedestä tehdään käyttövettä suolaa poistamalla.

Espanjan suurin suolanpoistolaitos sijaitsee Barcelonan lentokentän kupeessa. Itse asiassa se on koko Euroopan suurin suolanpoistolaitos, jossa tehdään käyttövettä kotitalouksille. Käsiteltävä vesi pumpataan vieressä olevasta Välimerestä.

Alla olevalta videolta pääsee tutustumaan laitoksen toimintaan.

Ilman Llobregatin suolanpoistolaitosta paikallisilla ja miljoonilla turisteilla ei olisi tarpeeksi vettä.

Laitoksen tiedottajan Laia Hernandez Lloretin mukaan tiukat vedenkäyttörajoitukset ja hätätila olisivat astuneet voimaan vähintään puoli vuotta sitten, jos merivettä ei puhdistettaisi käyttövedeksi.

Suolanpoistolaitoksen pihalla on säiliöitä, joista merivesi pumpataan laitokseen. Siellä tapahtuu varsinainen osmoosi, jossa merivedestä poistetaan suola, ja jäljelle jää makea käyttövesi. Sadasta litrasta merivettä saadaan 45 litraa makeaa vettä.

Juuri nyt laitos toimii täydellä kapasiteetilla. Vettä tarvitaan kuitenkin enemmän. Siksi Barcelonaankin kaavaillaan uusia suolanpoistolaitoksia.

Samanlaisia suunnitelmia on muuallakin Espanjassa, kuten Andalusiassa.

Avaa kuvien katselu Llobregatin suolanpoistolaitoksen johtajan Carlos Miguelin mukaan laitos tuottaa noin 20 prosenttia Barcelonan juomavedestä. Kuva: Gabriel Bendahan

Satamia valmistellaan vesikuljetuksiin

Pelkästään merivettä puhdistamalla vesipulaa ei ratkaista. Se on liian hidasta ja kallista, ja kuluttaa paljon energiaa.

Puhdistaminen myös saastuttaa ja kiihdyttää ilmastonmuutosta ainakin niin kauan kuin energiaa ei saada kokonaan uusiutuvista energialähteistä.

Jos keväälläkään ei sada, Etelä-Espanjan Málagassa ja pohjoisemmassa Barcelonassa mietitään mahdollisuutta tuoda vettä muualta.

Näin toimittiin Barcelonassa myös 16 vuotta sitten, kun Kataloniassa kärsittiin kuivuudesta. Silloin vettä tuotiin laivoilla Etelä-Ranskasta.

Alustava suunnitelma on kuitenkin herättänyt närää alueilla, joista vettä olisi tarkoitus tuoda.

Niihin kuuluvat muun muassa kuivuudesta itsekin kärsivät Murcia sekä Mallorcan lomasaari. Myös Etelä-Ranskan Marseillesta on suunniteltu vedenhakumatkaa Espanjaan.

Ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet suunnitelmaa. Niiden mukaan näiltä alueilta ei riitä vettä muualle kuljetettavaksi.

Barcelonan satamaa on kuitenkin jo valmisteltu mahdollisiin vesikuljetuksiin.

– Toistaiseksi päätöksiä veden tuomisesta muualta ei ole vielä tehty, toppuutteli Katalonian ilmastoasioista vastaava David Mascort Ylelle ennen joulua.

Avaa kuvien katselu Suolanpoistolaitoksen tärkein osa on niin sanottu osmoosihalli. Aluksi merivesi puhdistetaan levästä ja epäpuhtauksista, sitten siitä poistetaan suola. Kuva: Gabriel Bendahan

Espanjassa toivotaankin nyt sateita. Tämän viikon keskiviikkona ja torstaina on säätiedotuksen mukaan odotettavissa runsaita sateita.

Lisäksi kansalaisia yritetään kannustaa vedensäästötalkoisiin. Siksi Barcelonan suolanpoistolaitoksella on usein ruuhkaa.

– Täällä käy viikoittain paikallisia ja ulkomaalaisia koululaisryhmiä tutustumassa laitoksen toimintaan. Samalla lapset oppivat, kuinka tärkeä luonnonvara vesi on, toteaa suolanpoistolaitoksen tiedottaja Laia Hernandez Lloret.