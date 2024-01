Antisemitismi- ja plagiointisyytökset johtivat Harvardin yliopiston ensimmäisen mustan rehtorin eroon

Claudine Gayta on syytetty siitä, ettei hän riittävästi tuominnut opiskelijoiden antisemitismiä.

Kun Claudine Gay aloitti 1. heinäkuuta Harvardin yliopiston rehtorina, päivä oli historiallinen, sillä haitilaissiirtolaisten tytär oli 386-vuotiaan opinahjon ensimmäinen tummaihoinen johtaja. Naisiakin rehtorina oli ollut aikaisemmin vain yksi, Drew Gilpin Faust.

Vain puoli vuotta myöhemmin Gay päätyi eroamaan niskassaan syytökset antisemitismin hyväksymisestä ja väitöskirjansa osien plagionnista. Rehtorikausi on yliopiston historian lyhin.

Gayn kohtaloksi koitui osittain ominaisuus, josta yliopistolehti häntä valinnan aikoihin ylisti: vankka sitoutuminen ilmaisunvapauteen sekä erilaisten näkemysten kunnioittaminen yliopistoyhteisön elinehtona.

Gay kieltäytyi rankaisemasta opiskelijoita, jotka Gazan sodan puhjettua protestoivat Israelia vastaan. Arvostelijoiden mielestä protestit olivat juutalaisvastaisia ja saivat juutalaisopiskelijat pelkäämään.

Viimeinen niitti oli, kun Gayn tieteellinen rehtiys kyseenalaistettiin. Hänen väitetään kopioineen muun muassa vuonna 1998 hyväksyttyyn väitöskirjaansa toisen tutkijan tekstiä lähdettä mainitsematta.

Gazan sota kuohuttaa kampuksilla

Yhdysvaltain yliopistojen kampuksilla on kuohunut siitä lähtien, kun terroristijärjestö Hamas iski Israeliin 7. lokakuuta ja Israel vastasi aloittamalla Gazan palestiinalaisalueen heltymättömän moukaroinnin tavoitteenaan Hamasin tuhoaminen.

Opiskelijat ovat osoittaneet mieltä sekä palestiinalaisten että Israelin puolesta. Jännittynyt ilmapiiri on poikinut useita valituksia antisemitismistä ja islaminvastaisuudesta. Useat yliopistot ovat kieltäneet palestiinalaisia tukevia opiskelijajärjestöjä.

Jotkut Vietnamin sodan aikalaiset näkevät yliopistolevottomuuksissa jopa yhtymäkohtia tuolloisiin sodanvastaisiin mielenosoituksiin, kirjoittaa The New York Times -lehti.

Yhdysvaltain opetusministeriö on käynnistänyt lukuisia opinahjoja vastaan tutkimuksen siitä, miten ne ovat opiskelijakuohuntaan reagoineet. Yksi näistä on Gayn johtama Harvardin yliopisto. Tutkimukset perustuvat lakiin, joka kieltää syrjinnän ministeriöltä rahoitusta saavissa organisaatioissa.

Avaa kuvien katselu Opiskelijat ovat osoittaneet eri puolilla Yhdysvaltoja mieltään sen jälkeen kun Israel hyökkäsi lokakussa Gazaan vastauksena Hamasin terrori-iskuun. Kuvassa on mielenosoitus Kalifornian yliopistolla Los Angelesissa 8. marraskuuta. Kuva: EPA

Harvardissa kohun keskiössä on ollut noin 30 opiskelijajärjestön lausunto, jossa ne väittivät, että Israel on täysin vastuussa yltyvästä väkivallasta. Useat juutalaisopiskelijat sanovat lausunnon herättäneen heissä pelkoa ja syyttivät järjestöjä terroristijärjestö Hamasin tukemisesta. Järjestöt kiistivät tukevansa Hamasia, kertoo muun muassa uutiskanava ABC.

Gay julkaisi lausunnon, jossa hän tuomitsi jyrkästi Hamasin terrori-iskun, mutta torjui vaatimukset lausunnon allekirjoittaneiden opiskelijoiden rankaisemisesta. Hän korosti sananvapautta, vaikkei yliopisto tue lausuntoa.

Tämä johti siihen, että Gay joutui kongressin valiokunnan kuultavaksi kahden muun rehtorin, Pennsylvanian yliopiston Liz Magillin ja Massachusettsin teknillisen korkeakoulun Sally Kornbluthin ohella. Heitä tentattiin siitä, miten he ovat reagoineet antisemitismiin kampuksillaan.

Gayn vastaukset vain kiihdyttivät erovaatimuksia

Kuusituntisessa kuulemisessa Gay pyrki edelleen puolustamaan sananvapautta. Katastrofiksi hänen kannaltaan kääntyi kuitenkin hetki, jolloin edustajainhuoneen republikaanijäsen Elise Stefanik kysyi Gaylta hypoteettisesti, onko juutalaisten kansanmurhaan kehottaminen Harvardin sääntöjen mukaan kiusaamista ja häirintää.

Gay vastasi: Se voi olla, asiayhteydestä riippuen.

Gay pyysi kommenttia myöhemmin anteeksi opiskelijalehti Harvard Crimsonin haastattelussa. Viestissään X:ssä eli entisessä Twitterissä hän korosti yliopiston tuomitsevan kehottamisen kansanmurhaan tai väkivaltaan juutalaisia tai mitään muuta ryhmää vastaan.

Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. Arvostelijoiden mukaan kongressin kuuleminen sai epäilemään, ettei Harvardin yliopisto pysty Gayn johdolla suojelemaan juutalaisia opiskelijoita, Harvard Crimson kertoo.

Pennsylvanian yliopiston rehtori Liz Magill erosi neljä päivää kuulemisen jälkeen, kun häntä oli arvosteltu väistelevästä vastauksesta kansanmurhakysymykseen. Gay sinnitteli vielä liki kuukauden Harvardin muun johdon tuella.

Syytökset plagioinnista viimeinen niitti

Samoihin aikoihin konservatiivilehdet The New York Post ja The Washington Free Bacon julkaisivat väitteitä, joiden mukaan Gay oli lainannut tieteellisissä teksteissään muiden tekstejä lähteitä mainitsematta.

Yliopisto on tutkinut syytöksiä ja katsoo, etteivät lainaukset kuitenkaan ole sellaisia, joita voitaisiin pitää tieteellisinä väärinkäytöksinä, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Kongressin edustajainhuone on käynnistänyt oman tutkimuksensa siitä, miten yliopisto on reagoinut syytöksiin.

Republikaanit riemuitsevat

Moni republikaani on ilmaissut tyytyväisyytensä Gayn eroon, kirjoittaa The New York Times. Konservatiivit ovat iloinneet erosta muun muassa tappiona monimuotoisuus, tasavertaisuus ja inkluusio -aatteelle.

Avaa kuvien katselu Yhdysvalloissa on osoitettu mieltä myös Israelin puolesta. Washingtonissa 14. marraskuuta järjestetyssä mielenosoituksessa muistutettiin ihmisistä, jotka Hamas sieppasi tehdessään terrori-iskun Israeliin 7. lokakuuta. Kuva: Pat Benic / AOP

Gayn puolustajat taas varoittavat, että tämän ero rohkaisee konservatiiveja sekaantumaan yliopistojen asioihin.

Gayta kongressin kuulemisessa tentannut Elise Stefanik lupaa, että republikaaniset kongressiedustajat jatkavat ”mädän paljastamista” maineikkaimmissa yliopistoissa.

Poliittisen käyttäytymisen tutkimiseen erikoistunut yhteiskuntatieteilijä Claudine Gay palaa entiseen opetustyöhönsä Harvardin yliopistossa.