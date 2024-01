Itämeri sai suolapulssin, mutta sen vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi

Tanskan salmista alkoi virtata suolaisempaa Pohjanmeren vettä Itämereen vuodenvaihteessa. Suolapulssin vaikutuksia on vielä aikaista arvioida.

Saksalaisen Itämerta tutkivan Leibnizin instituutin mukaan joulun alla alkanut suolapulssi saattaa olla jopa yhtä suuri kuin joulukuussa yhdeksän vuotta sitten vuonna 2014.

Nyt Pohjanmereltä ei enää virtaa suolaisempaa vettä koko vesipatsaan alalta, joten suolapulssi on hiipunut. Instituutin meritieteilijä Volker Mohrholzin mukaan virtaus Darssin kynnyksellä on pysähtynyt.

Ensimmäiset erittäin karkeat arviot luokittelevat tapahtuman keskikokoiseksi suolapulssiksi, jossa noin 80 kuutiokilometriä suolaista vettä ja 1,6 gigatonnia suolaa tullut läntiseen Itämereen.

Nämä luvut ovat kuitenkin hyvin alustavia. Tarkempi määrä on saatavilla seuraavien viikkojen aikana.

Instituutin verkkosivuilta voi tarkkailla Darsserin kynnyksen kohdalla Tanskan ja Saksan välisellä merialueella virtaavan veden suolapitoisuutta ja lämpötilaa eri vesikerroksissa.

Avaa kuvien katselu Käyrät kertovat vesimassojen suolapitoisuudesta eri syvyyksissä. Kuva: Kuvakaappaus Leibniz instituutin sivulta

Vuonna 2014 suolaista ja hapekasta vettä virtasi Itämereen noin 300 kuutiokilometriä. Sen vaikutus ulottui Etelä-Itämerellä Gotlannin syvänteisiin saakka, mutta vaikutus laimeni varsin nopeasti.

Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Kai Myrbergin mukaan nytkin voi käy samalla tavalla. Myrberg oli Yle Radio Suomen haastateltavana yhdessä Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Laura Uusitalon kanssa keskiviikkona.

Mitä kuuluu Itämerelle talvipakkasilla?

Kai Myrbergin erikoisala on oseanografia, joka tutkii valtamerten ominaisuuksia.

– Jossakin Itämeren eteläosan pohjukoissa suolaisuus on ehkä 10, 15, 18 promillen luokkaa, niin suolapulssihan voi tuoda sitten yli 20 promilleista vettä. Mutta kun se menee kohti Itämeren sisäosia, niin sehän sekoittuu siellä jo olleiden vesimassojen kanssa.

Tämä tarkoittaa, ettei Itämeren suolaisuus muutu pysyvästi, vaan vaikutus jää hetkelliseksi. Sateet ja jokien mukanaan tuoma makea vesi muokkaavat jatkuvasti Itämeren vettä.

– Suolapulssi ei merkittävästi nosta koko Itämeren suolaisuutta, mutta se voi alueellisesti nostaa sitä, Myrberg toteaa.

Pulssin vaikutukset Suomenlahdella näkyvät ehkä loppukesällä tai vasta vuoden kuluttua. Suolapitoinen vesi muodostaa erotuksena makeampaan pintaveteen harppauskerroksen.

Suolapulssi hapettaa syvänteiden pohjia, jonne ei harppauskerroksen takia päädy pinnasta happea. Samalla suolainen vesi voi työntää Itämeren pohjasta ravinteikasta vettä Suomenlahdelle.

Tämä näkyy kesällä kasvavina sinileväkukintoina, joten suolapulssilla ei ole pelkästään positiivisia vaikutuksia.

Muuttunut meri auttaa turskaa

Etelä-Itämerellä turskakannat ovat pitkään voineet huonosti, sillä lisääntyminen ei onnistu vähäsuolaisessa vedessä. Turskan mäti painuu pohjaan ja tuhoutuu.

Tutkimusprofessori Laura Uusitalo kertoo turskan mädin ominaisuuksista.

– Turskan mätimunat, ne keijuvat siellä vedessä. Se on ihan oikea sana. Keijua tarkoittaa sitä, kun vähän niin kuin leijutaan, mutta siellä vedessä.

Tämä vaatii tietyn korkeamman suolapitoisuuden, jolloin merivesi on tiheämpää ja happipitoisempaa.

– Itämeressä lasketaan turskan lisääntymistilavuutta, joka on ollut 200–400 kuutiokilometriä tavallisesti. Se on tilavuus, missä on sekä riittävästi suolaa että riittävästi happea. Suolapulssi todennäköisesti kasvattaa nyt tätä lisääntymistilavuutta.

Avaa kuvien katselu Itämeren turskat ovat voineet jo pitkään huonosti. Kuva: Yle

Vuonna 2014 tullut edellinen iso suolapulssi näkyi heti turskan lisääntymisessä.

– Silloin viimeksi, kun oli se iso suolapulssi, silloin oli myös vahva turskan vuosiluokka sen jälkeen. Joskaan se ei nyt ole näkynyt turskan kannassa valitettavasti, Uusitalo kertoo.

Itämeressä elää niin suolaisen kuin makeankin veden lajeja, joihin suolapitoisuuden vaihtelu vaikuttaa eri tavoin.

Lisäys

Klo 15:13 Juttua on täydennetty Leibniz instituutin tiedoilla suolapulssin koosta ja päättymisestä.