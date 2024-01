Hengenvaarallinen bakteeri piinaa palvelutaloa Porissa – nyt juoksutetaan vettä, jotta siitä päästäisiin eroon

Legioonalaistautia aiheuttavaa legionellabakteeria löytyi kahdesta näytteestä palvelutalo Jokihelmessä ennen joulua. Palvelutalossa on aloitettu bakteerin torjuntatoimet.

Porin Karjarannassa sijaitsevan palvelutalo Jokihelmen vesijohtovedestä on löytynyt taas legionellabakteeria.

Porin terveysvalvonta tiedottaa, että Jokihelmestä otettiin joulun alla kolme näytettä, joista kahdessa oli legionellabakteeria. Toistaiseksi ei ole todettu sairastumisia.

Jokihelmessä tehtiin legionellabakteerilöydöksiä myös viime vuonna.

Vesijohdot desinfioidaan

Bakteeria löytyi tällä kertaa kylmästä vesijohtovedestä. Torjuntatoimenpiteet on jo aloitettu. Lämpimän vesijohtoveden lämpötilaa on nostettu, hanoista juoksutetaan vettä, ja suihkuihin asennetaan vedensuodattimia. Vesijohtojärjestelmä aiotaan lisäksi desinfioida.

Legionellabakteeri voi aiheuttaa vakavaa legioonalaistautia, jos sitä päätyy aerosolina hengitysteihin esimerkiksi suihkussa. Juotuna bakteeri ei aiheuta tautia, jos vettä ei joudu hengitysteihin.

Riski on olemassa, jos palvelukodin asukkaalla on nielemisvaikeuksia ja vettä joutuu juodessa keuhkoihin. Näissä tapauksissa suositellaan vesijohtoveden sijasta pulloveden käyttöä.

Vaarallinen tauti

Legioonalaistauti on vaarallinen, ja siihen voi pahimmillaan kuolla. Bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen kuolleisuus on antibioottihoidosta huolimatta 5–10 prosenttia sairastuneista.

Legionellat ovat luonnon bakteereja. Ne viihtyvät erityisesti seisovassa haaleassa vedessä ja putkistoissa.

Kotioloissa legionellaa voi­daan parhaiten tor­jua varmistamalla, et­tä talous­vesi on al­le 20-as­teista ja et­tä läm­min ve­si on yli 55-as­teista ko­ko vesi­jär­jes­tel­mässä. Kaik­kia vesi­pis­teitä on käytettävä säännöl­li­sesti.