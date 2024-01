Kolme Foxtrot-rikollisverkoston jäsentä tuomittiin Ruotsissa – järjestöä johtaa ulkomailta käsin ”Kurdikettu”

Kuvassa Foxtrot-rikollisverkoston johtaja Rawa Majid (vas) ja tämän tärkein apulainen Ismail Abdo. Kuvan on julkaissut Ruotsin poliisi.

Ruotsissa yhteensä kolme ihmistä on tuomittu vankeuteen Foxtrot-rikollisverkostoon liittyvässä laajassa rikoskokonaisuudessa, poliisi kertoo.

26-vuotias ruotsalaisnainen tuomittiin keskiviikkona viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen vakavista huumausainerikoksista.

Lisäksi oikeudenkäynnissä 28-vuotias tunisialainen mies tuomittiin poissaolevana yhdeksän vuoden vankeuden ja karkotettavaksi törkeästä ampuma-aserikoksesta ja erityisen törkeästä huumausainerikoksesta.

Kolmas Foxtrot-jutun syytetty 47-vuotias brittimies tuomittiin poissaolevana kuudeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen huumekauppaan osallistumisesta.

Oikeudenkäynnistä ovat kertoneet esimerkiksi Aftonbladet ja SVT.

Poliisi takavarikoi kymmeniä aseita

Tapauksen tutkinta alkoi huhtikuussa, kun Ruotsin poliisi löysi ja takavarikoi 38 tuliasetta ja yli 50 kiloa eri huumausaineita Södertäljessa sijaitsevasta autotallista. SVT:n mukaan autotallista löytyi myös räjähdysaineita, joita jengien epäillään käyttäneen pommien valmistamiseen.

Poliisi arvioi takavarikoitujen huumausaineiden arvoksi noin 19 miljoonaa kruunua, eli lähes kaksi miljoonaa euroa.

Ruotsalaismedioiden mukaan kyseessä on suurin takavarikoitu huume-erä Ruotsin historiassa.

26-vuotias ruotsalaisnainen toimi Foxtrotin johtajan Rawa ”Kurdikettu” Majidin huumekuriirina.

Nainen jäi kiinni huhtikuussa E4-tiellä Södertäljen lähellä. Poliisin mukaan naisen autosta löydettiin kaksi kiloa huumeita.

Kuulustelussa nainen ei suostunut kertomaan, kun häneltä kysyttiin yhteyksistä Rawa Majidiin. Poliisi kuitenkin löysi naisen puhelimesta viestinvaihtoa jengipomon kanssa.

”Kurdikettu” pidätettiin Iranissa

SVT uutisoi lokakuussa lähteisiinsä viitaten, että ruotsalainen rikollisryhmän johtaja Majid olisi pidätetty Iranissa. Ruotsin ulkoministeriö ei ole kommentoinut asiaa.

SVT:n mukaan Majidin pidätettiin, kun hän ylitti Turkin ja Iranin välisen rajan.

Majid on syntynyt Irakissa ja kasvanut Uppsalassa. Vuodesta 2018 lähtien hän on asunut maanpaossa Turkissa. Majidin on uskottu johtavan ruotsalaista katujengi Foxtrotia Turkista käsin.

Mediatietojen mukaan Majidin uskotaan linkittyvän myös Uppsalassa syyskuussa tapahtuneisiin ampumisiin, joiden mittakaavaa Ruotsin poliisi kuvasi ennennäkemättömäksi.

Rawa Majidin johtaman Foxtrot-jengin valtataistelu on kiihdyttänyt väkivaltaa Ruotsissa vuonna 2023.

Majidista on ollut voimassa kansainvälinen pidätysmääräys vuodesta 2020 lähtien. Ruotsissa Majid on tuomittu poissaolevana ainakin kolmesti.