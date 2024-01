Ohjelmanumeroa säesti livenä pelistä tuttu bändi Old Gods of Asgard, suomalaisen Poets of the Fall -yhtyeen pseudonyymi, joka on saanut pelin julkaisun ja The Game Awards -esityksen jälkeen ennennäkemätöntä nostetta. Plakkarissa ovat muun muassa nousu Suomen virallisen albumilistan ykköseksi ja hetkellisesti myös iTunesin maailmanlistan kärkikymmenikköön.