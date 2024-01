Suomessa on kaksi koulukuntaa siitä, pitääkö ilmalämpöpumppua päällä kovilla pakkasilla – sammuttajan ei kannata vaihtaa mieltä

Suomessa tuntuu olevan eri mielipiteitä siitä, kannattaako ilmalämpöpumppua pitää päällä kovilla pakkasilla.

MTV Uutisten jutussa Vattenfallin energia-asiantuntija sanoo, että yli kahdeksanvuotias ilmalämpöpumppu toimii 15 asteen pakkasilla, kun taas alle kolmevuotias pumppu kestää jopa kolmenkymmenen asteen pakkasen.

Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen vahvistaa, että jotkut asentajat suosittelevat vanhan pumpun ottamista pois -15 asteessa. Itse hän on eri mieltä.

– Itselläni on kolme 17 vuotta vanhaa pumppua päällä läpi talvien. Ne ovat olleet 17 vuotta koko ajan päällä talviasuttavalla mökillä joko 10 asteen ylläpitolämpötila-asetuksella tai normaalissa lämmitysasennossa. Niissä ei ole ollut ongelmia, eivätkä ne ole menneet rikki, Hirvonen sanoo.

Hirvosen mukaan kannattaa tarkastaa käyttöohjeista, onko siellä jokin käyttöraja ja kunnioittaa sitä.

Osa vakuutusyhtiöistä ei ainakaan korvaa ilmalämpöpumpun jäätymisestä johtuvia vahinkoja.

Uudet pumput käsketään Hirvosen mukaan yleensä pitämään koko ajan päällä. Samaa sanovat monet valmistajat, joiden mukaan uusimmat pumput lämmittävät vielä 25 asteen pakkasella.

Kokenut asiantuntija Hirvonen pitäisi myös vanhat ilmalämpöpumput pakkasella päällä.

– Ilmalämpöpumpun hyötysuhde on toki huono, jos pakkasta on 25 astetta. Hyötysuhde on kuitenkin silloinkin yhtä hyvä kuin lämpöpatterilla.

Ei pidä käynnistää kovilla pakkasilla uudestaan

Mitä tahansa tekeekin, mieltään ei kannata muuttaa. Ilmalämpöpumppua ei siis voi sammuttaa ja sitten käynnistää uudelleen kesken kovien pakkasten.

– Pumppua ei pitäisi ottaa pois päältä ja käynnistää kylmällä uudelleen. Se voi lyhentää pumpun ikää, Hirvonen sanoo.

Sammuttaessa laite kylmenee. Jos pumppu käynnistetään uudelleen, nopea kylmän laitteen käyntiin lähtö voi aiheuttaa vaurioita sen osiin ja pumppu voi mennä jopa rikki.

Jos pumpun sammuttaa, se kannattaa laittaa uudelleen päälle vasta pakkasten hellittäessä.

MV-Jäähdytyksen lämpöpumppuhuollon työnjohtaja Aarne Koivu sanoo, että uuden laitteen pitäisi kestää uudelleen käynnistäminen, mutta vanha laite ei tätä välttämättä kestä. Kymmenen vuotta vanha pumppu on hänen mukaansa jo vanha.

Työnjohtaja Aarne Koivu sanoo, että vikasoitot räjähtävät pakkasella. Usein syynä on ilmalämpöpumpun puutteellinen huolto.

Jäätä kertyy nollakeleillä

Jussi Hirvosen mukaan pakkanen tai jään kertyminen eivät yleensä aiheuta ongelmia ilmalämpöpumppuun.

Kovalla pakkasella ilma on kuivaa, jolloin ulkoyksikön kennoon kertyy huurretta, jonka laitteen sulatusjärjestelmä sulattaa.

– Jäätä ja sen sulatusvettä sen sijaan kertyy runsaammin nollakelien tietämillä. Oikein toimiva ilmalämpöpumpun sulatusjärjestelmä poistaa syntyvän huurteen ja jään vetenä pumpun alle, jonne se pakkaskeleillä muodostaa jääkeon, Hirvonen sanoo.

Sulattamiseen on yksinkertainen konsti

Ulkoyksikön jäätymiseen on Hirvosen mukaan aina jokin syy.

– Sulatus ei toimi tai reikä on ollut tukossa tai sinne on jäänyt jäätä.

Ilmalämpöpumppu ei ole välttämättä kokonaan rikki, vaan jään takia ulkoyksikön puhallin ei vain pyöri.

– Sulattamiseen on yksinkertainen ohje. Pumppu pysäytetään ja lämmintä vettä kaadetaan ulkoyksikön kennolle ja katsotaan, ettei pohjaankaan ole jäänyt jäätä.

Jussi Hirvonen on joskus itsekin sulattanut ilmalämpöpumpun vedellä. Hän neuvoo käymään katsomaan ajoissa pumppua, ettei se kerrytä jäätä.

Älä tee ainakaan tätä

Lämpöpumppuhuollon työnjohtaja Aarne Koivu muistuttaa, ettei pumppuun saa laittaa kiehuvaa vettä vaan haaleaa.

– Kuumailmapuhaltimella on hajonnut tänä talvena ainakin yksi pumppu.

Harjatakaan ei kannata kovin voimakkaasti. Puhdistamiseen ei saisi käyttää myöskään ruuvimeisseliä tai muuta vastaavaa.

Kova pakkanen on ollut ongelma sekä ilmalämpö- että maalämpöpumpuille.

– Suurin syy vikakeikalle talvella on, ettei laitetta ole huollettu syksyllä, Koivu sanoo.