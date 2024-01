Perämeri kokonaan jääpeitteen alla – jääpeite koko Itämerellä poikkeuksellisen laaja

Yleensä Perämeri on saanut kattavan jääpeitteen vasta tammikuun viimeisellä viikolla. Arkistokuva Virpiniemen merivartioaseman edustalta Oulussa.

Perämeri on jäätynyt pakkasten aikana kokonaan. Yleensä Perämeren jääpeite on laajimillaan vasta tammikuun lopulla.

Viimeksi Perämeri on saanut kattavan jääpeitteen viimeksi näin aikaisin vuosina 2011 ja sitä ennen talvella 2003.

Ilmatieteen laitoksen jääkartoille ilmestyivät ensimmäiset jääpeitteen merkit lokakuun lopulla, jolloin Perämeren pohjukassa Tornion edustalle ilmaantuivat ensimmäiset jäät. Sekin oli tavallista aikaisemmin, sillä tavallisesti ensimmäiset jäät havaitaan Perämerellä marraskuun toisella tai kolmannella viikolla.

Myös koko Itämerellä jääpeitteistä aluetta on tavallista enemmän. Viimeisen 15 vuoden aikana jäätä on ollut tähän aikaan enemmän vain talvina 2011 ja 2010. Keskimääräiseen tilanteeseen verrattuna jäätä on nyt noin nelinkertaisella alueella.

– Vaikka kaikkialla Suomen rannikoilla on jo jäätä, Selkämeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla merijää on vielä petollisen ohutta, kertoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio laitoksen tiedotteessa.

Ilmatieteen laitos julkaisee koko Itämeren kattavan jääkartan päivittäin aina jäidenlähtöön saakka.

– Talvi on tullut aikaisessa siinä mielessä, että kalenterin mukaan jäälle ei ole vielä asiaa. Eiväthän talvet toki samanlaisia ole, Vainio summaa Ylelle.

Hailuotoon pääsee joskus jääteitse, Uumajaan ei enää nykyään

Oulun ja Hailuodon välille avataan talvisin noin kymmenen kilometriä pitkä jäätieyhteys, joka tosin on jäänyt useana vuonna avaamatta jääpeitteen heikkkouden takia. Jäätietä ylläpitävästä Touhu-Palveluista kerrotaan, että jään paksuus ei vielä ole riittävä tien avaamiseen, sillä jäätä pitää olla vähintään 40 senttiä. Viime vuosina tie on avattu yleensä helmikuussa, jos se ylipäänsä on saatu auki.

Jouni Vainio kertoo, että jäätie on kulkenut 1960-luvuun alussa myös Vaasan ja Uumajan välillä. 70-luvun jälkeen sitä ei ole enää voitu pitää, kun pohjoisen satamia alettiin käytttää myös talvella.

