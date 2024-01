Ylen vanhimpiin kuuluva Maailmanpolitiikan arkipäivää täyttää 60 vuotta – mikä on ohjelman salaisuus?

Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelma on kuuntelijoiden kestosuosikki, joka on palvellut jo 60 vuoden ajan.

Se on viime vuosien arvaamattomina uutisaikoina löytänyt yhä uusia yleisöjä. Ohjelmaa tekevät Ylen ulkomaantoimittajat, kirjeenvaihtajat ja avustajat. Nykyisin ohjelmaa tuottaa entinen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Paula Vilén.

Miksi MPA kiehtoo yhä, mikä on sen salaisuus? Kysyimme asiaa Viléniltä ja ohjelmaa aiemmin tehneiltä tuottajilta.

Avaa kuvien katselu MPA:ta tekee joukko Ylen ulkomaantoimittajia, kirjeenvaihtajia ja avustajia. Vuonna 2012 otetussa kuvassa ulkomaantoimituksen päällikön Reijo Lindroosin kanssa Sari Taussi, Matti Törmä, Sampo Vaarakallio, Matti Väisänen, Jaana Kanninen, Minna Pye, Petri Raivio, Erja Tuomaala, Minna Pärssinen ja Karoliina Romanoff. Kuva: Jyrki Valkama / Yle

Minna Pye (tuottaja 2006–2013):

”Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmaa oli ilo tehdä vuosien ajan. Pidin tärkeänä, että pystyimme ohjelmassa katsomaan maailmaa syvemmin ja tarkemmin. Etsimme vastausta tärkeään kysymykseen: Miksi? Miksi populismi alkoi nostaa päätään? Miksi arabikevään toivo haihtui veristen sisällisotien repivyyteen?

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden valottaa hiljaisia kehityskulkuja, jotka muuten jäävät jatkuvasti kiihtyvän uutiskoneiston katvealueelle. Koin tärkeäksi, että pystyimme kertomaan tärkeiden ulkomaanuutisten taustoja osaavien ulkomaantoimittajien paikan päältä tekemien raporttien ja studiossa tehtyjen asiantuntijahaastattelujen avulla.

Nyt, kun maailmanpoliittiset mannerlaatat liikkuvat ja maailma muuttuu yhä epävarmemmaksi, tarvitsemme MPA:n kaltaisia ohjelmia, jotka tarjoavat syventävän analyysin maailmanpolitiikan murroksesta.”

Jaana Kanninen (tuottaja 2016–2018):

”Näen kaksi syytä siihen, miksi MPA kestää ja kestää ajan hammasta. Ensinnäkin, yhä nopeampitahtisessa ja pinnallisemmassa maailmassa kaivataan ohjelmaa, joka syventää, analysoi ja piirtää suuria kaaria. Ihmiset ovat väsyneitä tyhjänpuhumiseen, sirpaleisiin ja pintaviihteeseen. Siksi ohjelmallamme on paikka niin tänä päivänä kuin tulevina vuosikymmeninä.

On vielä toinenkin syy: Tiedotusvälineiden aihepiiri kapeutuu ja keskittyy yhä lähemmäs omaa napaa. Sen sijaan Maailmanpolitiikan arkipäivää pyrkii tuomaan meille tietoa myös niistä maailmankolkista, joista ei juuri koskaan kuule mitään, mutta jotka kuitenkin muodostavat tämän meidän yhteisen planeettamme. Siksi on syytä onnitella 60-vuotiasta!”

Sari Taussi (tuottaja 2018–2021):

”Ohjelma on perustettu paljon ennen kuin Suomessa alettiin puhua brändeistä. Mutta arvokkaaksi sellaiseksi se on osoittautunut! ”MPA-brändi” on kestänyt median muutoksen järistyksissä. Ylen ulkomaantoimitus ja kanavien johtajat ovat onneksi tajunneet pitää kiinni ohjelman nimestä, vaikka se on saattanut aika ajoin tuntua vanhanaikaiselta.

MPA on erikoinen helmi siinäkin mielessä, että se kuuluu kahdella kanavalla ja on saanut kuulijoita hyvin myös Areenassa. Ohjelma yhdistää paitsi erilaisia aiheita, myös erilaisia yleisöjä. Aikana, jolloin median kulutus tuntuu pirstaloituvan entisestään, taiten tehty maailmanpolitiikan audio-ohjelma saa kuulijoita kaikista ikäryhmistä. Maailmanpolitiikkaa lämmöllä ja lintuperspektiivistä, ihmistä unohtamatta.”

Avaa kuvien katselu Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman ensimmäisiin tekijöihin kuuluva toimittaja Erkki Hatakka radiostudion tarkkaamossa äänittäjä Iiris Hasun kanssa vuonna 1964. Kuva: Ruth Träskman / Yle

Paula Vilén (tuottaja 2021 alkaen):

”Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman menestys perustuu mielestäni omistautuneisiin tekijöihin, jotka vuosikymmenestä ja sukupolvesta toiseen kokevat ohjelman rakkaaksi ja tärkeäksi. MPA ei ole yhden eikä kahden ihmisen hengentuote, vaan sitä tekee iso ulkomaantoimittajajoukko, jolle maailmanpolitiikan kiemuroita ja ihmiskohtaloita avaavien syventävien juttujen tekeminen on suorastaan henkireikä nopeasyklisessä uutismaailmassa.

Tosin mikään tekijäkunnan omistautuneisuus ei riitä, jos ohjelma ei löytäisi kuulijoita, sillä emmehän tee tätä ohjelmaa toisillemme. MPA:n 60 vuoden ikä kertoo, että Suomessa riittää kosolti väkeä, joka haluaa katsoa kotikoivua pidemmälle. Ajattelen, että MPA on tässä keskinäisriippuvaisuuksien maailmassa oivallinen matkakumppani ihan jokaiselle ymmärryksen lisääjänä. Kohti seuraavaa 60 vuotta!”

Avaa kuvien katselu Ylen ulkomaantoimittajia opintomatkalla Brysselissä Naton päämajassa viime vuoden tammikuussa. Vasemmalta Teemu Juhola, Sari Taussi, Maria Tolsa, Ilmari Reunamäki, Erja Tuomaala, Sampo Vaarakallio, Simo Ortamo ja Paula Vilén. Kuva: Paula Vilén / Yle

Juhlalähetys Yle Radio 1:ssä

Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman juhlavuosi alkaa kolmituntisella suoralla lähetyksellä Yle Radio 1:ssä 8. tammikuuta kello 19 heti uutisten jälkeen.

Maailmanmullistusten illassa studiossa kysymyksiin vastaavat Ylen entiset ja nykyiset toimittajat, muun muassa WTC-iskuista New Yorkissa raportoinut Reijo Lindroos sekä Thaimaassa tsunamista uutisoinut Katri Makkonen, Berliinissä muurin murtumisesta raportoinut Riitta Pihlajamäki ja Moskovan kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen.

Studiossa on myös Ylen pitkäaikainen ulkomaantoimittaja Hannu Reime. Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi arvioi, millaisen myllerryksen keskellä elämme nyt. Keskustelua luotsaavat Erja Tuomaala ja Sampo Vaarakallio.

Tule mukaan muistelemaan uutisia, löydät osallistumislomakkeen ja muut tiedot tästä linkistä.