Näitä tv-sarjoja odotamme keväällä 2024

Uusi vuosi tuo mukanaan kasapäin uusia tv-sarjoja.

Vuonna 2024 saamme uudet tuotantokaudet True Detectivestä (HBO Max, tammikuu), Bridgertonista (Netflix, touko–kesäkuu), House of the Dragonista (HBO Max, kesä) ja todennäköisesti Mahtisormuksistakin (Prime Video, loppuvuodesta).

Suomalaisista ruutuihin palaavat ainakin Syke (Ruutu, 1. helmikuuta), Hautalehto (MTV Katsomo+, helmikuu) ja Karkurit (MTV Katsomo+, kevät).

Viihdeohjelmissa on Putouksen ja The Voice of Finlandin kaltaisia vakioita, ja lisäksi nähdään muun muassa suomalaisversio The Real Housewivesista (Nelonen ja Ruutu, helmikuu) sekä Suuren seikkailun paluu (Nelonen ja Ruutu, maaliskuu).

Ihan uusiakin sarjoja nähdään. Poimimme tähän kevään viisi kiinnostavaa uutuutta.

1. The Curse

Nathan Fielder on nykyhetken kiinnostavimpia komediantekijöitä. Nathan for You (2013–2017) parodioi ohjelmia, joissa asiantuntijat jeesaavat tavallisia ihmisiä elämässään, ja venytti vitsejään hurjiin mittasuhteisiin. Pseudodokumentaarinen The Rehearsal (2022) kasvoi absurdista elämäsimulaatiosta Charlie Kaufman -henkiseksi kuvaukseksi ihmisen tarpeesta ja kyvyttömyydestä hallita asioita ympärillään.

The Curse on selvemmin näytelty, mutta sen DNA kuulostaa tutulta. Kodinremppausohjelmaan osallistuvaa pariskuntaa (Fielder ja Emma Stone) piinaa kirous. Juonesta ei kannata ehkä tietää ennakkoon enempää. Amerikkalaiskriitikot ovat nostaneet sarjan yhdeksi vuoden 2023 parhaista.

The Cursen ensimmäiset viisi jaksoa ilmestyivät SkyShowtimeen 5. tammikuuta, loput viisi julkaistaan viikoittain.

Avaa kuvien katselu Emma Stone ja Nathan Fielder näyttelevät pääosia mustassa komediasarjassa The Curse. Kuva: Beth Garrabrant/A24/Paramount+ with SHOWTIME

2. Utö

Alle 50 asukkaan Utö on Suomen saaristoalueen uloin asuttu saari, josta löytyy Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva valomajakka. Utö on loistava paikka mysteerikertomukselle. Ruudun kahdeksanosaisessa trillerisarjassa saarelaiset jäävät mystisen tapahtuman myötä eristyksiin muusta maailmasta. Pelkojen ruokkima valtataistelu alkaa lyödä yhteisöön railoja. Miten pitkälle ihminen on valmis menemään pelastaakseen itsensä ja perheensä?

Lassi Vierikon ja Petja Lähteen luoman Utön rooleissa nähdään eturivin näyttelijöitä kuten Elena Leeve, Pihla Viitala, Ville Virtanen, Kati Outinen ja Iida-Maria Heinonen.

Utö Ruudussa 18. tammikuuta alkaen.

Avaa kuvien katselu Elena Leeven hahmo asuu Utöllä Nelosen tulevassa mysteerisarjassa. Kuva: Heikki Leis / Nelonen

3. Lindan huone

Laura Majavan (Luuserit, Jatkoajalla) kirjoittaman sarjan premissi on rankka: 16-vuotias Linda (Lina Muhonen) tapailee itseään muutamaa vuotta vanhempaa Kristiania. Kotibileissä Kristian raiskaa Lindan, mikä tuo pintaan menneisyyden traumat.

Ylen ennakkotiedoissa sarja liitetään vuonna 2023 voimaan astuneeseen uuteen seksuaalirikoslakiin, jossa raiskauksen tunnusmerkistö muuttui suostumusperusteiseksi. Kaya Pakaslahti on ohjannut aiemmin nuortensarjat Limbo ja Badrumsliv, ja sarjan on kuvannut Sydänpeto-elokuvasta (2022) Jussin voittanut Kerttu Hakkarainen.

Lindan huone Yle Areenassa 1. helmikuuta ja Yle TV2:ssa 7. helmikuuta alkaen.

Avaa kuvien katselu Rankkaa aihetta käsittelevä Lindan huone alkaa Yle Areenassa 1. helmikuuta. Kuva: Elokuvayhtiö Komeetta Oy

4. 3 Body Problem

Game of Thronesin luojien David Benioffin ja D. B. Weissin uuteen sarjaan on ladattu paljon odotuksia. Se perustuu Liu Cixinin palkittuun sci-fi-romaaniin Kolmen kappaleen probleema, joka aloitti Muistoja planeetta maasta -trilogian. Tarina alkaa Kiinan kulttuurivallankumouksesta vuonna 1967 ja etenee 2000-luvulle, jossa omituinen peli ratkaisee ihmiskunnan tulevaisuuden.

Englanniksi ja kiinaksi puhutun sarjan budjetti on 200 miljoonaa dollaria, joten visuaalisesti se on todennäköisesti komea. Kyseessä on jo kirjan kolmas filmatisointi: vuonna 2015 kuvattua kiinalaiselokuvaa ei koskaan julkaistu, eikä viime vuonna ilmestynyt kiinalaissarja juuri levinnyt kotimaansa ulkopuolelle.

3 Body Problem Netflixissä 21. maaliskuuta.

Avaa kuvien katselu Liu Cixinin Kolmen kappaleen probleema -romaani julkaistiin suomeksi vuonna 2018. Kuva: Aula&Co

5. Fallout

Onko Fallout tämän vuoden The Last of Us? Suosittuun videopelisarjaan perustuvan sarjan ovat luoneet ennestään melko tuntemattomat Geneva Robertson-Dworet ja Graham Wagner, mutta sarjaa on ollut kehittämässä myös Westworld-maestro Jonathan Nolan.

Pelit sijoittuvat ydintuhon jälkeiseen maailmaan, jossa käydään armotonta sotaa resursseista. Trailerin perusteella pelien kiero retrofuturistinen maailma on toteutettu sarjassa uskollisesti ja huumoria piisaa. Sarja ei ole suora filmatisointi yhdestäkään Fallout-pelistä vaan oma, samaan jatkumoon kuuluva tarinansa.

Fallout Prime Videossa 12. huhtikuuta alkaen.