Kurvaatko sinäkin paukkupakkasilla kauppakeskuksen parkkihalliin? Siitä voi saada jopa sakot

Kauppakeskusjohtajan mukaan kylmä sää nostaa parkkihallin suosiota. Esimerkiksi Jyväskylässä halliin on jopa jonotettu.

Kovat pakkaset näkyvät ruuhkina lämpimissä pysäköintihalleissa.

Esimerkiksi Jyväskylässä Kauppakeskus Sepän ja Seppälän Prisman maksuttomat hallipaikat ovat olleet viime päivinä niin kysyttyjä, että parkkipaikkoja on jopa jonotettu.

Samoin Lahden keskustassa sijaitsevan kauppakeskus Sykkeen pysäköintihalli on ollut lähes täynnä autoja.

Halleissa näkyy umpijäässä olevia ajopelejä, jotka omistajat ovat tuoneet sulamaan ja elpymään pakkasesta. Myös sähköautojen latauspisteet ovat olleet kovassa käytössä.

Avaa kuvien katselu Päivisin hallit ovat olleet ajoittain aivan täynnä. Kuva: Mari Pekkanen / Yle

Seppälän Prisman parkkihallissa on tilaa 365 autolle ja kauppakeskus Sepän hallissa 600 ajoneuvolle. Pihapaikat mukaan luettuna pysäköintipaikkoja on alueella yhteensä noin 2 200.

Kauppakeskusjohtaja Mikko Seppälä kertoo, että kylmä sää nostaa parkkihallin suosiota. Samalla kauppakeskuksen myynti kasvaa.

– Eilen oli jo kova piikki. Nyt on tietysti myös alennusmyynnit, ja monilla on lomaviikko, hän sanoo.

Seppälän mukaan sää vaikuttaa parkkihallin kävijämääriin ympäri vuoden. Hallissa on paljon autoja myös silloin kun esimerkiksi sataa vettä.

– Hyvällä säällä auto jätetään helpommin pihapaikoille.

Seppälä sanoo, että kauppakeskuksen parkkihallia ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen pysäköintiin eikä ajoneuvojen säilytykseen.

Jos auton jättää luvatta esimerkiksi yöksi halliin, voi saada sakot. Kauppakeskus Sepän parkkihallissa saa opastetaulujen mukaan pysäköidä neljä tuntia.

Avaa kuvien katselu Kauppakeskus Sepän pysäköintihallin pakkasruuhka on sujunut Mikko Seppälän mukaan ainakin tähän asti ilman häiriöitä. Kuva: Mari Pekkanen / Yle

Myös Lahden keskustan pysäköintihallien käyttöaste on noussut huomattavasti viime päivinä.

– Toriparkissa on lyhytaikapysäköijiä normaalisti noin 500. Nyt lähes tuplasti sen verran, kertoo Lahden pysäköinti Oyn toimitusjohtaja Eeva Jauro.

Sykkeen parkkihallista löytyy myös lahtelainen Heidi, joka oli perheensä kanssa lähtenyt kauppareissulle ja samalla sulateltiin autoa.

– Akku ei enää suostunut ottamaan latausta vastaan, joten katsotaan nyt miten käy, kun se saa olla pari tuntia lämpimässä.

Heidi ei saa kotona autoaan sähkötolpan ääreen, joten ensin autoa lämmitetään ja sitten lähdetään ajelulle, jotta akku latautuisi.

– Joudutaan varmaan ajamaan vähän pitempi lenkki, koska tämä parin tunnin lämmittäminen ei välttämättä vielä riitä. Aika moni muukin on näköjään samalla asialla, naurahti Heidi katsellessaan täyttä pysäköintihallia.

Avaa kuvien katselu Kauppakeskus Sykkeen parkkihalli Lahdessa oli lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Jonot yllättivät

Seppälän Prisman johtaja Joonas Heiskanen toteaa, että myös Prisman lämpimään parkkihalliin on ollut viime päivinä tulijoita jonoksi asti.

Autojen sulattelijoita ei Heiskasen mukaan hätistellä hallista pois, mutta lähtökohtaisesti halli on tarkoitettu liikkeissä asioiville.

Seppälän Prismassa pysäköintiaikaa ei ole rajoitettu pihassa eikä hallissa, koska pysäköintipaikkoja on paljon.

– Tämä on poikkeuksellista, että on näin älyttömän kovat pakkaset, ja halli on nyt hyvin täynnä, Heiskanen sanoo.

Erityisesti halliin jonotus on Heiskasen mukaan poikkeuksellista.

Auton huolto ja sähkötolppa pitävät liikenteessä

– Minulla on kotipihassa sähkötolppa ja olen yrittänyt huolehtia autosta parhaani mukaan, siksi ei ole ollut ongelmia, selitti lahtelainen Hannu Nordström.

Ne, joilla on mahdollisuus käyttää lohkolämmitintä eli moottorin lämmitintä selviävät kovistakin pakkasista helpommalla, mutta jos akku on huonokuntoinen ja ajetaan vain lyhyitä matkoja, saattaa hyväkuntoisenkin akun varaus laskea riskirajoille.

Avaa kuvien katselu Hannu Nordström muistaa, kuinka menneinä vuosikymmeninä otettiin kaikki keinot käyttöön, jotta päästiin liikkeelle pakkasaamuina. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Vanhempia autoja saattoi takavuosina käynnistää apuvirralla, mutta nykyauton tietotekniikka saattaa vioittua, mikäli järjestelmään tulee sähköpiikki.

Vanhemmista, vähemmän elektroniikkaa sisältävistä autoista saattoi myös irrottaa akun ja moni veikin kovilla pakkasilla akun sisälle lämpenemään ja latautumaan.

– Minä asuin kahdeksannessa kerroksessa, mutta sinne vaan vietiin akku ja ladattiin sitten yön yli. Jos aamulla saatiin kerrostalon pihalla yksikin auto käyntiin, niin jippii! Sen avulla käynnistyivät sitten muutkin talon autot, muistelee Nordström lähtiessään kohti autoaan.