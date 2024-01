”Ihan kuin lapseni eläisi nuoruuttani uudestaan” – lastensuojelun ylisukupolvisuus on ilmiö, jonka laajuutta ei tiedetä

Lastensuojelun ylisukupolvisuutta ei juuri Suomessa tilastoida. Jatkumo saattaa syntyä esimerkiksi perheissä, joissa on köyhyyttä tai mielenterveysongelmia.

Moni lastensuojelun asiakas perustaa aikuisena perheen ja elää tasapainoista elämää. Toisinaan lastensuojelun tarve kulkee silti yli sukupolvien.

Jotkut kokevat joutuneensa silmätikuiksi omien vanhempiensa huonojen valintojen vuoksi.

Ylen haastattelemasta, lapsena huostaanotetusta naisesta tuli äiti nuorena. Pian hänestä tulee isoäiti. Pelko siitä, että vauva otetaan pois, kulkee kohta seuraavassa polvessa.

– Ihan kuin lapseni eläisi minun nuoruuttani uudestaan. Sen perusteella häntä saadaan hallittua sosiaalitoimesta ja määriteltyä, missä hän asuu ja miten alkaa kasvattaa lasta puolisonsa kanssa, äiti pelkää.

Äiti ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska asia koskee myös hänen lapsiaan. Kutsumme häntä nimellä Anna.

Naisen henkilöllisyys on Ylen tiedossa, ja Yle on nähnyt osan perheen lasten huostaanottopäätöksistä ja muista asiakirjoista.

Kohonnut riski periytyvyyteen

Lastensuojelun ylisukupolvisuutta ei tilastoida Suomessa. Ylen tavoittamien tutkijoiden mukaan kattavaa tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Ei siis ole tarkkaa tietoa, paljonko tällaisia tapauksia on.

Huono-osaisuuden periytymistä sen sijaan on tutkittu.

Leima lyötiin otsaan heti Anna

Sijaishuollosta itsenäistyvillä nuorilla on vähintään kohonnut riski siihen, että myös heidän lapsensa tullaan sijoittamaan, sanoo lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Onni Westlund.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankepäällikkö Tanja Hirschovits-Gerz muistuttaa, että ylisukupolvisuus ei kuitenkaan koske kaikkia lastensuojelun kokeneita lapsia.

Lapsiperheköyhyys nostaa riskiä

Anna sijoitettiin vauvana isoäitinsä luokse, koska hänen äitinsä oli päihderiippuvainen. Annasta tuli äiti 18-vuotiaana. Hän kokee, että sosiaaliviranomaiset tarkastelivat hänen tekemisiään muita tarkemmin.

– Leima lyötiin otsaan heti, Anna sanoo.

Nuoren perheen arki sujui aluksi hyvin. Anna tuli uudelleen raskaaksi pian esikoisen syntymän jälkeen.

Sitten asiat alkoivat mennä huonoon suuntaan, ja lapset sijoitettiin. Annan mukaan syynä oli perätön ilmoitus ja epäily hänen osaamattomuudestaan äitinä. Lapsia ei palautettu kotiin.

Yleisesti huostaanoton perusteina ovat kasvuolosuhteiden puutteet, jotka vaarantavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Lapsella pitää olla pysyvä ja turvallinen koti, jossa ei ole esimerkiksi väkivallan pelkoa. Perustarpeista tulee huolehtia, ja lapsen tulee voida luottaa huoltajiinsa.

Avaa kuvien katselu Lastensuojelun tarve syntyy, jos koetaan ettei vanhempi pysty huolehtimaan lapsesta. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Sukupolvesta toiseen jatkuvaan sijaishuoltoon on monia syitä.

Pesäpuu ry:n Onni Westlundin mukaan lapsiperheköyhyys ei automaattisesti tarkoita, että perheen lapsia sijoitettaisiin kodin ulkopuolelle, mutta se nostaa riskiä, samoin vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat.

– Nuorilla, jotka itsenäistyvät sijaishuollosta, on muuta väestöä todennäköisemmin näitä ongelmia, Westlund sanoo.

Kapinaa lastensuojelua vastaan

Sittemmin Annasta on tullut suurperheen äiti. Anna kokee, että hänen lapsensa ovat joutuneet kärsimään sekä äitinsä että isoäitinsä valinnoista.

Teini-ikäisenä Anna kapinoi lastensuojelua vastaan, koska koki sen rajoittavan tekemisiään.

Hän uskoo, että nuoruuden valinnat vaikuttavat siihen, miten sosiaalitoimi näkee hänen kykynsä toimia vanhempana. Annan lapsista valtaosa on ollut joko väliaikaisessa sijoituksessa tai otettu pysyvästi huostaan.

Kesällä otettiin huostaan hänen nuorimmat lapsensa. Osa lapsista asuu kotona.

Kiireellisen sijoituksen pääasiallinen syy oli epäily vanhempien väkivaltaisuudesta. Hallinto-oikeus totesi selvitysten jälkeen kuitenkin, että epäily ei pidä paikkaansa.

Huostaanottoa perusteltiin sillä, että lapsia kohdellaan kovaotteisesti, äiti huutaa usein ja isommat lapset ovat olleet väkivaltaisia nuorempiaan kohtaan, eivätkä vanhemmat puutu siihen tarpeeksi.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstä myös sillä, että äidin kyky vastata lasten tunne-elämän tarpeisiin on ollut osin puutteellinen.

Huostaanottopäätöksen mukaan tilanne on ristiriitainen: osalle lapsista koti nähdään hyväksi paikaksi kasvaa, toisille ei. Annan hyvinvointialueen palvelujohtaja sanoo, että tällainen ratkaisu on mahdollinen, sillä perusteet huostaanotolle ovat lapsikohtaisia.

Anna on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Hän haluaa uuden arvioinnin vanhemmuudestaan ja lapset kotiin.

Avaa kuvien katselu Lastensuojelun ylisukupolvisuutta ei tilastoida Suomessa. Kuvituskuva. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Menettämisen pelko

Annan pian vanhemmaksi tuleva lapsi kokee, ettei hänen vanhemmuudelleen anneta mahdollisuutta. Yle on haastatellut myös lasta.

Annan mukaan lapsen pian syntyvästä vauvasta on tehty ennakollinen lastensuojeluilmoitus, mutta tarkastusten jälkeen on todettu, että kaikki on kunnossa. Silti nuori tuleva vanhempi pelkää, että häneltä viedään lapsi.

THL:n Hirschovits-Gerz sanoo, että sijoituksessa olevan nuoren lapsesta ei tule automaattisesti lastensuojelun asiakasta. Lastensuojelun tarve syntyy, jos koetaan ettei vanhempi pysty huolehtimaan lapsesta tai jos lapsen kasvu ja kehitys vaarantuu.

Anna pitää outona sitä, että hänen nuorena tekemänsä virheet tuntuvat vaikuttavan myös hänen lastensa elämään. Hän kokee, että lastensuojelussa vedotaan vanhoihin asiakirjoihin, eikä pidetä mahdollisena että ihminen voisi muuttua vuosien mittaan.

Annan hyvinvointialueen palvelujohtaja ei kommentoi yksittäistä tapausta. Hän kuitenkin sanoo, että huostaanotto perustuu aina huolelliseen lapsen ja perheen tilanteen kokonaisarvioon, ei yksittäiseen tietoon tai asiakirjaan.

Lastensuojelun asiakirjat siis eivät vanhene, koska ne tuovat tietoa esimerkiksi pitkään jatkuneesta huolesta.

Palvelujohtajan mukaan huostaanotto on aina viimesijainen ratkaisu, kun lapsen kasvuolosuhteet ovat vakavasti vaarantuneet.

Vaikka perheen historialla olisikin vaikutusta päätökseen, ei huostaanottoa tehdä pelkästään sen perusteella. Lastensuojelun alkamisesta sekä kiireellisistä sijoituksista päättää sosiaalityöntekijä. Jos joku asianosaisista vastustaa huostaanottoa tai sijaishuoltopaikkaa, ratkaisun tekee hallinto-oikeus.