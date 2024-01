Suomessa syttyy savupiippu lähes joka päivä – palomestari kehottaa katselemaan liekkejä hetken ennen soittoa 112:een

Sähkön raju hinnannousu on lisännyt tulisijojen käyttöä.

Nokipalojen suurin syy on nuohoamaton takka ja vääränlainen tulisijan käyttö. Hormista liekit leviävät vain harvoin rakennukseen.

Suomalaisissa savupiipuissa syttyy vuosittain noin kolmisensataa nokipaloa. Niistä hieman alle 20 leviää rakennukseen ja aiheuttaa laajemman tulipalon vaaran.

Jos savupiipussa syttyy palo, neuvoo palomestari odotamaan hetken ja soittamaan hätänumeroon vasta, jos tuli uhkaa levitä.

Nokipalon aiheuttaa hormiin kertynyt noki ja karsta, joka sitten eri syistä syttyy palamaan.

Paukkupakkaset myös lisäävät nokipalojen riskiä, sillä kylmällä takkoja ja muita tulisijoja käytetään ahkerasti, sanoo Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomestari Timo Kaivola.

– Kyllä ne liittyvät tähän lämmityskauteen. Eipä paljon juhannuksena nokipaloja ole.

Esimerkiksi tiistaina 3. tammikuuta pelastuslaitos sai tehtävän Kärkölässä syttyneestä nokipalosta. Tuli hormissa ehti sammua ennen sammutusyksikön saapumista. Pelastajille jäi työksi tarkistaa, ettei lämpö ehtinyt vaurioittaa rakenteita.

Nokipaloja voi ennaltaehkäistä huolehtimalla nuohouksesta. Vakituisesti asutun rakennuksen piippu on nuohottava vähintään vuosittain, vapaa-ajan asunnon vähintään kolmen vuoden välein. Laki kieltää käyttämästä kolme vuotta kylmillään ollutta hormia ennen nuohoojan tarkastusta.

Nuohoamisen lisäksi myös oikeanlainen puunpoltto ehkäisee nokipalon riskiä, sanoo nuohousalan keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare.

– Käytetään puhdasta puuta, poltetaan riittävällä vedolla ja noudatetaan tulisijan valmistajan käyttöohjeita. Jos niitä ei ole, niin omalta nuohoojalta voi kysyä neuvoa polttoasioissa.

Nuohous Lahden nuohooja Antti Huotari kertoo, kuinka helppoa on nuohota vuosia käyttämättömänä ollut hormi. Arkistovideo syyskuulta 2022.

Palokuntaa ei välttämättä tarvita, vaikka liekit saattavat olla metrisiä

Nokipalossa savupiipusta saattaa tulla jopa metrin mittaisia liekkejä. Nokipalo voi olla helpompi havaita talon ulkopuolelta kuin sisältä. Jos nokipalo pääsee syttymään, ei palokuntaa tarvitse välttämättä heti hälyttää.

– Kyllähän sen hormin täytyy paloa kestää, toteaa palomestari Timo Kaivola.

Palomestarin mukaan oleellista on hormin kunto.

– Tarkastellaan ulkopuolelta, missä kunnossa se hormi on, että voiko se levitä sieltä johonkin. Siinä ei välttämättä ole kiire alkaa sammuttaa sitä paloa. Sehän palaa se karsta pois sieltä hormista, ja se on vaan hyvästä sille hormille kunhan se vaan on ehjä.

Palomestari antaa ohjeen, miten nokipaloa hormissa voi hillitä.

– Vetoa voi vähän rajoittaa, jos vaikuttaa siltä, että palo on hyvin voimakas. Uuninluukkuja ja semmoisia sulkemalla pystyy säätelemään paloa.

Nokipalon jälkeen hormin kunto tulee tarkistuttaa nuohoojalla, sillä nokipalo, jossa kuumuus nouse yli 1 000 asteen, saattaa aiheuttaa hormiin halkeamia, jotka jatkossa aiheuttavat riskin.