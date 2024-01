Kohtuulliset asumismenot ovat suomalaisten mielestä 791 euroa kuukaudessa – syksyllä yli puolet katsoi asuvansa kohtuuhinnalla

Asumiskulujen nousu on puhuttanut suomalaisia lähes pari vuotta. Inflaatio, energian hinnan ja lainakorkojen nousu sekä yhtiövastikkeiden korotukset ovat kasvattaneet monien asumismenoja.

Velkaantuneita neuvovan Takuusäätiön chat- ja verkkoneuvonnan asiantuntija Liina Heinonen kertoo, että ihmiset ovat huolissaan asumismenoista – joka kymmenes yhteydenotto käsittelee niitä.

Yllättävää onkin, että OP-ryhmän Taloustutkimuksella viime syyskuussa teettämässä kyselyssä vain noin joka neljäs vastaajista piti omia asumismenojaan liian suurina.

Yli puolet kertoi kokevansa asumiskulunsa kohtuullisiksi.

– Koronnousut eivät ole kaikilla asuntovelallisillakaan suoraan vaikuttaneet asumiskuluihin. On voinut esimerkiksi olla korkokatto tai lainan pääoma on jo pienentynyt niin, että korkojen nousu ei tee isoa muutosta asiakkaan kuukausierään, sanoo OP-ryhmän henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi.

Osalle asiakkaista on kertynyt erilaisia puskureita. Nyt heillä jää vähemmän rahaa säästöön, mutta enemmän asumismenojen hoitamiseen.

– Takuusäätiön puhelin- ja chatneuvonnan perusteella arvioisin, että tässä on samansuuntaista jakautumista kahteen ryhmään kuin monella muullakin elämän alueella. Monilla menee hyvin ja kulut ovat kohtuulliset. Heillä, joilla menee huonommin, menee todella huonosti, Liina Heinonen kuvaa tilannetta.

Takuusäätiön neuvontaan yhteyttä ottavilla asumiskulut ovat harvoin ainoa asia ylivelkaantumisen taustalla.

– Yleensä on kyse useamman tekijän aiheuttamasta kokonaisuudesta. Asumiskulut ovat voineet olla ihan ok, mutta tilannetta sotkevat esimerkiksi työttömyys, sairastuminen tai se, ettei asuntoa saa myytyä asuntomarkkinoiden seisahtamisen vuoksi, Heinonen toteaa.

Avaa kuvien katselu Takuusäätiön Liina Heinonen muistuttaa, että kun yleinen taloustilanne on epävarma, yksittäisenkin ihmisen tilanne voi muuttua yllättäen ja nopeasti esimerkiksi työttömyyden tai sairastumisen myötä. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Yhä useampi omistusasuja hakee apua ylivelkaantumiseen

OP-ryhmän Satu Nurmi muistuttaa, että asumismenot vaihtelevat suuresti. Kolmasosa suomalaisista asuu vuokralla ja kolmasosa omistusasunnossa, josta on asuntolainaa. Kolmasosa asuu velattomassa omistusasunnossa.

– Tilanteet ovat hyvin erilaisia omistusasumisessakin. Asutaanko velattomassa omistusasunnossa, jossa asumiskustannukset tulevat lämmityksestä, sähköstä ja vedestä? Vai onko juuri otettu asuntolaina, jonka lyhennykset ovat alkaneet ja korkomenot ovat tämän takia suuret, Nurmi kuvaa.

Yhä useampi omistusasuja on viime vuosina hakenut apua Takuusäätiön neuvonnasta.

– Asuntolainoissa korkojen nousu tietysti näkyy. Esimerkiksi muuttuvassa annuiteettilainassa koronnousu näkyy heti kuukausierässä. Se taas tarkoittaa, että jos asuntolainaa maksaa enemmän, muuhun jää rahaa vähemmän.

Kolmannes vähentänyt kulutustaan asumismenojen takia

Kyselyssä yli puolet ei ollut joutunut mitenkään sopeuttamaan talouttaan selviytyäkseen asumiskustannusten noususta. Vajaa kolmannes kertoi vähentäneensä omaa kulutustaan.

– Tosi hienoa, että näin moni on ryhtynyt taloutensa sopeuttamiseen kulutusta vähentämällä. Se on yksi ensimmäisistä keinoista, joilla omaa talouttaan voi parantaa, Heinonen sanoo.

Osa vastaajista kertoi myös käyttävänsä asumismenojen kasvun takia luottokortin luotto-ominaisuutta tai myyneensä itselleen tarpeettomia tavaroita.

Avaa kuvien katselu OP-ryhmän Satu Nurmi näkee, että kulutuksen vähentäminen on ollut järkevä keino sopeutua korkokulujen nousuun. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Asumistuen leikkaukset voivat muuttaa käsitystä asumiskuluista

Asumistuen leikkaukset ja mahdollisesti heikentyvä työllisyystilanne voivat nopeasti muuttaa suomalaisten mielipiteitä omien asumiskulujen kohtuullisuudesta.

– Tulevaisuudessa heikompi tilanne on heillä, jotka ovat nyt voineet osittain kattaa asumismenojaan asumistuella, mutta eivät saa tukea jatkossa. Jos kyse on omistusasujasta, jolla on asuntolainaa, kannattaa mennä pankkiin neuvottelemaan, miten asumismenot saataisiin pysymään kohtuullisina, Satu Nurmi sanoo.

Takuusäätiön neuvontaan on tullut jo yksittäisiä yhteydenottoja esimerkiksi omistusasujien asumistuesta. Liina Heinonen kannustaa ihmisiä valmistautumaan asumistuen leikkauksiin jo etukäteen.

– Toivomme, että ihmiset olisivat joko yhteydessä meihin tai ryhtyisivät itse miettimään, miten paljon leikkaukset vaikuttavat heidän omaan talouteensa.

Siedettävien asumismenojen keskiarvo: 791 e/kk

OP:n kyselyn mukaan asumisen kohtuulliset kuukausikulut ovat eri puolilta Suomea asuvien mielestä keskimäärin 791 euroa.

– Jos tämä summa on yhdelle hengelle ja keskinettoansio on kuukaudessa 2 000 euroa, se on aika lailla sen verran, mitä asumiskulujen suositellaan olevan suhteessa tuloihin: noin 40 prosenttia nettotuloista, Takuusäätiön Liina Heinonen toteaa.

Eri-ikäisten näkemykset sopivista kuluista näyttävät vaihtelevan sen mukaan ollaanko eläkkeellä vai täysillä työelämässä.

Esimerkiksi yli 65-vuotiaat vastaajat katsoivat, että 641 euroa olisi hyväksyttävä kuukausikustannus. Sen sijaan 35–49-vuotiaat vastaajat olivat sitä mieltä, että 941 euroa kuukaudessa olisi kohtuullinen kulu asumisesta.

Alle 25-vuotiaista vastaajista reilu puolet ei osannut lainkaan arvioida asumisen kohtuullisia kuukausikuluja. Osa heistä asui vielä vanhempiensa luona.

Takuusäätiössä nuorten yhteydenotoissa näkyy, että talouden kokonaistilanne voi olla heille todella epäselvä.

– Luottomarkkina on muuttunut viime aikoina tosi paljon sinä, että myös nuorille on erilaisia osamaksuja, luottoja ja lainoja saatavilla paljon enemmän kuin ennen. Se saattaa myös vääristää käsitystä omasta maksukyvystä eli siitä, minkä verran rahaa pitäisi mennä mihinkin asioihin.

OP:n kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä he pitävät kohtuullisena asumisen kuukausikuluna vuokra- tai omistusasunnossaan. Asumiskustannuksiin laskettiin omassa käytössä olevan asunnon yhtiövastike, asuntolainan kuukausikulut tai vuokra sekä asunnon sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset.

Kyselyyn vastasi 1 670 suomalaista eri puolilta maata. Vastauksista ei eroteltu esimerkiksi sitä, mistä päin Suomea ne tulivat tai asuivatko vastaajat vuokra- vai omistusasunnossa.

Kohonneet kustannukset näkyvät myös asuntokaupoilla. Uusia asuntoja on ostettu aiempaa vähemmän. Toimittaja Timo Leponiemi perehtyy tilanteeseen omakotityömaalla Lopella.

