Epäpätevien pelastajien käyttämisestä kantelu aville – Pohjois-Savon pelastuslaitos vetoaa työntekijäpulaan

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen väitetään käyttävän lainvastaisen paljon epäpätevää henkilökuntaa.

Väitteen esittävät Suomen pelastusalan ammattiliitto SPAL ja Kuopion palomiesyhdistys. Ne ovat kannelleet asiasta Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Kantelun mukaan epäpätevää henkilöstöä on palkattu ilman, että tilannetta olisi pyritty ratkaisemaan asemasiirroilla, vuoronvaihdoilla tai vakituisen henkilöstön ylityökutsuilla. Syyksi epäillään säästöjen hakemista.

Pohjois-Savon pelastuslaitos kiistää väitteet.

– Kyse on valtakunnallisesta pelastajapulasta. Kun virkoihin ei ole riittävästi hakijoita, epäpäteviä on pakko käyttää, pelastusjohtaja Jukka Koponen sanoo.

Vastaavasta annettu aiemmin huomautus

Pelastuslaissa epäpäteväksi pelastajaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole pelastusalan tutkintoa. Tällaista henkilöä voidaan käyttää pelastustoiminnassa määräaikaisesti, kun kyse on yksittäistapauksesta tai erityisestä syystä.

Koposen mukaan syyt täyttyvät Pohjois-Savossa.

– Joka kerta, kun on jouduttu palkkaamaan epäpätevä henkilö, on tehty erillinen viranhaltijapäätös, jossa kerrotaan syy. Ja se on ollut pätevien hakijoiden puute, hän kertoo.

Pohjois-Savon pelastuslaitos ei ole ensimmäinen, jonka henkilöstöpolitiikasta SPAL on kannellut. Viime kesänä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksesta tehty vastaava kantelu johti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antamaan huomautukseen.

– Pelastajia pitäisi kouluttaa tuplasti nykyistä enemmän. Se olisi lääke tähän harmilliseen tilanteeseen, Jukka Koponen kommentoi Ylelle.

