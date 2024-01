Jutta Urpilainen Ylen Presidenttitentissä – Urpilainen ei salli Naton ydinaseita Suomeen

Urpilainen: Ei ydinaseita Suomen maaperälle

Suomi päättää jokaisesta Nato-operaatiosta erikseen. Hän ei aio presidenttinä kieltää osallistumista erilaisiin operaatioihin.

Ajatus on se, että operaatiosta päätetään tapauskohtaisesti ja erikseen.

Sitten ydinaseasiaa. Hänen mukaansa Natonkin tavoite on pitkällä aikavälillä ydinaseeton maailma. Hänen mukaansa on tärkeää puhua tässä ajassa myös rauhasta. Kanta siihen, että Suomen maaperälle ei tule ydinaseita, on hyvä.

– Kun liityimme Natoon, kerroimme, että laki estää ydinaseiden tuonnin maaperälle.

Urpilaisen mukaan DCA-sopimus täydentää ja vahvistaa Suomen turvallisuutta.