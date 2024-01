Lumivyöryssä kadonneen lapsen etsinnät jatkuvat vaikeissa olosuhteissa: Lumi on pakkautunut erittäin tiukasti, sanoo poliisi

Hiihtovaelluksella Pallaksella lumivyöryn alle kadonneen lapsen etsintöjä jatketaan tänään torstaina aamulla päivän valostuessa.

– Etsinnöissä pyritään hyödyntämään kaikki olemassa oleva päivänvalo, tutkinnanjohtaja ja Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario Kirsi Huhtamäki kertoo Poliisin tiedotteessa.

Etsintää tehdään Pallastunturin Pyhäkurun alueella. Lumivyöryn alle jäänyttä lasta ei vielä löydetty keskiviikkona.

– Alueella on lumivyöry, jonka valuma-alue on hyvin laaja, Huhtamäki sanoo.

Etsintöihin osallistuu Lapin poliisi, Lapin pelastuslaitos, Lapin rajavartiosto, Vapepa ja pelastushelikopteri. Etsintää jatketaan kunnes lapsi löytyy, poliisi kertoo.

Vapepa osallistuu lähinnä päivän huoltotehtäviin, kertoo Vapepan Tunturi-Lapin paikallistoimikunnan puheenjohtaja Veli-Pekka Kurki. Hänen mukaansa etsinnöissä on tarkoitus hyödyntää myös Vapepan etsintäkoiria.

Poliisi pyytää työrauhaa etsintöjen ajaksi sekä välttämään etsintäalueen lähistöllä liikkumista turvallisuussyistä.

Etsintäalueella on edelleen lumivyöryvaara. Poliisin mukaan lunta etsintäpaikalla on paljon, ja lumi on pakkautunut erittäin tiukasti. Lumen pakkautuminen ja alueen laajuus hidastuttavat etsintätoimia.

Lisäksi sääolosuhteet ovat edelleen vaikeat. Lisäksi pakkasta on yli 20 astetta ja tuuli on kova. Olosuhteet ovat haastavat etsijöille.

Juttua päivitetään.