Syyttäjä: Yhteistä itsemurhaa suunnitellut mies yritti tukehduttaa liikuntakyvyttömän puolisonsa

Syyttäjä vaatii puolisonsa omaishoitajana toimineelle miehelle yli kuuden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta murhan yrityksestä.

Puoliso on liikuntakyvytön.

Syyttäjän mukaan mies oli jo pidemmän aikaa suunnitellut yhteistä itsemurhaa. Haastehakemuksen mukaan syytetty ehdotti asiaa naiselle lokakuussa, mutta tämä kieltäytyi.

Sen jälkeen mies yritti surmata puolisonsa tukehduttamalla tyynyllä sekä kuristamalla, haastehakemuksessa sanotaan.

Nainen onnistui estämään yritykset.

Syyttäjän mukaan teko oli vakaasti harkittu, minkä lisäksi se oli erityisen raaka ja julma.

Syytetty myöntää väkivallan

Syytetty myöntää painaneensa tyynyn puolisonsa kasvoille ja kuristaneensa tätä. Hän kuitenkin kiistää syytteen murhan yrityksestä ja katsoo syyllistyneensä enintään törkeään pahoinpitelyyn.

Mies sanoo kirjallisessa vastauksessaan, että yhteinen itsemurha oli alun perin heidän yhteinen ajatuksensa.

Naisen kieltäydyttyä teosta syytetty oli omien sanojensa mukaan henkisesti sellaisessa tilassa, ettei kyennyt vakaaseen harkintaan.

– Itse teko on tehty pikaistuksissa niin, että tekotavaksi on valikoitunut ensimmäisenä mieleen juolahtanut tapa ja tekovälineeksi on valikoitunut ensimmäinen käden ulottuville tullut tyyny, todetaan syytetyn ennakkovastauksessa.

Syytetty pyytää, että käräjäoikeus määräisi hänet mielentilatutkimukseen.

Mies on ollut vangittuna lokakuusta asti. Asiaa käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa torstaina.