Moni lataa pyörät ja potkulaudat pahimmassa mahdollisessa paikassa – polttokoe osoittaa, että roihuavan akun ohi ei noin vain kävellä

Litiumioniakku on syttyessään lähes mahdoton sammuttaa kotikonstein. Akuista johtuvat palot saattavat lisääntyä tulevaisuudessa.

Sähköpolkupyörien ja -potkulautojen yleistyminen on tuonut viime vuosina Suomeen uuden tulipalotyypin: nopeat ja hyvin voimakkaat akkupalot. Akkupalo voi syöstä yllättävän pitkiä liekkejä sekä räiskiä palavaa materiaalia jopa metrien päähän.

– Akkupalo on hyvin aggressiivinen. Se sytyttää nopeasti ympärillä olevaa materiaalia tuleen, sanoo palopäällikkö Pasi Paloluoma Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Lisäksi ongelmana on oireilevan akun arvaamattomuus. Akku saattaa vian ilmetessä pullistua, sihistä, haista pahalta tai alkaa savuta.

Seuraavaksi voi tapahtua mitä tahansa.

Ylen tekemässä polttokokeessa palo alkoi räjähdysmäisesti. Siksi oireilevan akun siirtäminen on riskialtista, koska akku voi leimahtaa hyvin yllättäen.

Viime vuonna Suomessa sattui muutamia sähköpyöristä ja -potkulaudoista alkaneita paloja, jotka aiheuttivat vahinkoja.

Lokakuussa yksi henkilö kuoli Kouvolan Anjalassa sähköpyörän latauksesta alkaneessa tulipalossa. Kouvolassa syttyi lokakuussa tulipalo myös kerrostaloasunnossa, kun latauksessa ollut sähköpotkulaudan akku räjähti.

Turussa sähköpyörän akusta alkanut palo tuhosi kerrostaloasunnon marraskuussa.

Kuluttajakäyttöön tarkoitetun potkulaudan akku sytytettiin kuumentamalla kennoja juotoskolvilla. Osa sylinterinmuotoisista kennoista räjähti ja lensi jopa kymmenen metrin päähän.

Tulipalo eteisessä voi tehdä asunnosta surmanloukun

Akkupalon todennäköisyys on suurimmillaan latauksen aikana. Tästä syystä akkuja pitäisi pyrkiä lataamaan valvotusti ja tilassa, jossa on mahdollisimman vähän palavaa tavaraa.

Varsinkin kerrostaloasunnosta täysin turvallisen latauspaikan löytäminen on hyvin vaikeaa. Palopäällikkö Pasi Paloluoman mukaan eteinen on huonoin paikka, koska palo voi estää asunnosta poistumisen.

Riskejä on myös muissa paikoissa. Esimerkiksi parvekkeella mahdollinen akkupalo voi olla vaarallinen yläpuolella asuville. Muualla asunnossa taas voi olla paljon palokuormaa, kuten sänkyjä ja sohvia.

– Taloyhtiössä tekisin niin, että pyörät ladataan palo-osastoidussa pyörävarastossa, jossa on hälytysjärjestelmä. Tällöin riski ihmisille on pienempi kuin asunnossa ladattaessa, Paloluoma sanoo.

Alkusammutusopit uusiksi?

Suomessa on vuosikymmenet painotettu alkusammutuksen tärkeyttä palojen torjunnassa. Litiumioniakkujen palot muuttavat tilannetta, koska palo on hyvin nopea ja sammuttaminen perinteisillä alkusammutusvälineillä on liki mahdotonta.

Sammutusvälineitä kehittävä yrittäjä ja sivutoiminen pelastaja Marko Hassinen kertoo, että akkupalo on hankala sammuttaa, koska akku itse tuottaa kaikki palamisen edellytykset.

– Akussa on palava materiaali, palo tuottaa lämpöä ja myös tarvitsemansa hapen. Palo on rajumpi kuin oikeastaan mikään muu tulipalo, Hassinen sanoo.

Akkupalo tuottaa myös runsaasti myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat tainnuttaa uhrin nopeasti. Sekä Hassisen että palopäällikkö Pasi Paloluoman mukaan alkusammuttaja riskeeraa helposti itsensä.

Mikäli syttymisen merkkejä antavaa akkua ei saa nopeasti upotettua veteen tai heitettyä ulos, paras vaihtoehto on poistua tilasta mahdollisimman nopeasti, sulkea ovet ja soittaa hätänumeroon. Myös latausjohto kannattaa mahdollisuuksien mukaan irrottaa.

Ohjeita akkupalon varalle löytyy muun muassa Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin sivuilta.

Akkupalot ovat harvinaisia, mutta ne saattavat lisääntyä tulevaisuudessa

Yrittäjä Marko Hassinen pitää mahdollisena, että akkupalot lisääntyvät tulevaisuudessa.

– Iso osa akuista on tällä hetkellä käyttöikänsä alkuvaiheessa. Kun tekninen käyttöikä täyttyy, vikaantuminen lisääntyy, Hassinen arvioi.

Myös vakuutusyhtiö Ifin omaisuusvakuutusten tuotepäällikkö Jori Schiestl pitää mahdollisena, että akkupaloista johtuvat vahingot lisääntyvät.

– Akkujen määrä kasvaa ja muissa maissa akkupalot ovat lisääntyneet. Tämän perusteella voi olettaa, että ne lisääntyvät Suomessakin, hän sanoo.

Tukes on arviossaan maltillisempi. Ylitarkastaja Jukka Lepistö sanoo, että tekniikka on kehittynyt vuosien varrella turvallisemmaksi ja tietoisuus akkujen turvallisesta käytöstä lisääntynyt.

– Tilastoissa ei ole nähty piikkiä, eivätkä kuluttajien yhteydenotot meille ole lisääntyneet. Yhteydenotoissa varmasti näkyisi, jos tapaukset olisivat selvästi lisääntymässä, hän sanoo.

Sähköpyörien, potkulautojen ja muiden vastaavien kulkupelien akuista alkaneita paloja ei erikseen tilastoida, vaan pelastuslaitos merkitsee ne vuonna 2019 käyttöön otettuun luokkaan ”pienelektroniikan akku tai laturi”.

Ensimmäisena tilastointivuonna paloja kirjattiin 13. Vuonna 2022 merkintöjä tuli 71. Lepistön mukaan nousu voi selittyä sillä, että uutta kategoriaa on alettu käyttää pelastuslaitoksissa eri tahtiin.

– Tilastosta voi vetää oikeastaan vain sen johtopäätöksen, että akuista johtuvat palot ovat harvinaisia, Lepistö sanoo.

Myös vakuutusyhtiö Ifin tietoon tulee vain muutamia paloja vuodessa.

Yhteensä Suomessa käytössä olevien litiumioniakkujen määrän arvellaan olevan kymmeniä miljoonia, koska akkuja on monissa tuotteissa korvanapeista porakoneisiin.