Valvontaisku Itä-Suomessa paljasti: gluteeniton pizza ei ole aina gluteeniton

Jyväskyläläisen kahvilan yrittäjä on ottanut myyntiin gluteenittomia leivonnaisia asiakkaiden toiveesta. Tuotteiden tarjoaminen on yrittäjän mukaan vaivan arvoista. Toimittajamme Timo Hytösen haastattelussa on kahvilayrittäjä Miriam Laitinen. Arkistovideo kesäkuulta 2023.