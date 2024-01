Suomessa voi rikkoutua tänään kaikkien aikojen sähkön kulutusennätys

Kovien pakkasten "ansiosta" sähkön tunnittainen kulutusennätys on lähellä rikkoontua tänään. Voimassaoleva ennätys, 15 105 megawattia syntyi kahdeksan vuotta sitten 7.1.2016 ja jo eilen käytiin lähellä sitä, 14 993 megawatissa kello 19–20.

Fingridin kulutusennusteen mukaan tänään ollaan lähellä uutta ennätystä klo 17 jälkeen. Silloin ollaan hiukan yli 15 000 megawatissa. Kulutuksen kehittymistä voi seurata Fingridin sivuilta.

Kantaverkkoyhtiö Fingridissä ei kuitenkaan kaivata uutta ennätystä.

– Toivottavasti ei synny ja todennäköisesti näin ei käykään. Syy on se, että sähkön korkea hinta ohjaa kuluttajia säästämään sähköä, sanoo johtaja Tuomas Rauhala Fingridistä.

Sähkön tuntihinnat pyörivät tänään 40 sentin kahtapuolta iltaan saakka eli sähkö on erittäin kallista.

– Toivommekin, että suomalaiset ajoittavat omaa sähkönkulutustaan loppuiltaan ja yölle, jolloin hinnat ovat alemmat, Rauhala sanoo.

Esimerkiksi saunomista, sähköauton latausta ja lämminvesivaraajan käyttöä voi itse kukin säätää tilanteensa mukaan.

– Pienistäkin puroista kasvaa yhteenlaskettuna määrä, jolla on merkitystä, Rauhala muistuttaa.

Tuonti turvaa riittävyyden

Sähkön kotimaisen riittävyyden kannalta on tukalaa, että juuri nyt pakkasten aikaan voimaloita on pois tuotannosta joko osittain tai kokonaan eri vikatilanteiden vuoksi noin 1600 megawatin edestä eli Olkiluodon kolmosvoimalan tehon verran. Energiateollisuuden mukaan näitä ovat mm. Meri-Pori, Vaskiluoto, Vuosaari, Äänekoski ja Pietarsaari. Tosin osa on palaamassa tuotantoon vielä tänään.

Fingridin Rauhalan mukaan sähköä kuitenkin riittää kaikille, kiitos tuonnin Ruotsista ja Virosta. Tuontisähkön osuus kulutuksesta on tänään noin 20 prosenttia, kun muuten Suomi on ajoittain jo nettoviejä.

Ensi viikolla halpenee

Sähkönmyyntiyhtiö Väreen salkunhoitaja Risto Kinnunen sanoo, että sähkön hinnat pysyttelevät korkealla vielä huomenna perjantaina, mutta viikonloppuna vuorokausikeskihinta laskee 10-15 senttiin kilowattitunnilta.

– Ensi viikko näyttää sitten jo ihan erilaiselta. Sää lauhtuu ja keskihinta voi laskea jopa alle 10 senttiin. Epävarmuutta ennusteisiin toki aina sisältyy, Kinnunen muistuttaa.