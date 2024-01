Kati Vähäsarjan hiihtolenkki keskeytyi palelevaan sorsaan – tuntemattoman pojan avulla eläin päätyi sänkyyn lämmittelemään

Kireiden pakkasten viikko on vaikuttanut myös eläinten hyvinvointiin.

Kuopiossa kylmästä jähmettyneitä sorsia on löydetty kaukana vesistöpaikoistaan. Sosiaalisessa mediassa on puhuttu jo ”sorsahälytyksestä”, kun vapaaehtoisilta on kaivattu apua eläinten pelastamiseen.

– Tämä on ollut aivan poikkeuksellista aikaa. Sorsat ovat vaeltaneet kylmissään parkkipaikoille, autokatoksiin ja ajoväylille, kertoo vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja Minna Pellinen.

Avaa kuvien katselu Savon Eläinsuojelun Minna Pellistä on soitettu päivittäin apuun kylmettyneiden eläinten vuoksi. Kuva: Petri Julkunen / Yle

Fiksua poikaa etsittiin facebookista

Kuopiossa Kati Vähäsarjan pakkasillan hiihtolenkki keskeytyi, kun keskellä latua kyyhötti liikkumaton sorsa.

Ladun vieressä olleen tuntemattoman pojan kanssa ryhdyttiin miettimään, kuinka auttaa hädässä ollutta lintua. Kati päätti viedä sorsan kotiinsa lämpiämään.

– Sitten tuli ongelma, että miten hiihdän takaisin lintu takin alla. Ladunvarren poika keksi, että hän vie minun hiihtovälineet läheiselle kaupalle, ja minä voin mennä linnun kanssa kotiin. Kyselinkin myöhemmin kaupunginosan somepalstalla, kuka tämä neuvokas nuori poika oli.

Kotona Katin oma poika etsi varastosta vanhan pyykkikorin, johon sorsan väliaikaisasumus laitettiin. Sorsa löysi majoitustilaa myös esimerkiksi sängystä.

Kati Vähäsarjan kotona sorsa ryhtyi tekemään tuttavuutta pehmoeläinten kanssa. Video: Kati Vähäsarja

Pitääkö auttaa luonnon eläimiä?

Pakkaspäivät ovat pitäneet Savon Luonnonsuojelun aktiivin Minna Pellisen puhelimen soimassa. Ihmisten huolena ovat sorsien lisäksi olleet ikkunaan lennellyt kanahaukka ja lintulaudalle jähmettyneet pikkulinnut. Siilejäkin on neljä horrostamassa Pellisen tiloissa.

Pellisen mielestä eläimiä ei voi jättää paleltumaan hengiltä.

– ”Luonto hoitaa” -ajatteluun törmää joskus. Laki kuitenkin velvoittaa meitä huolehtimaan myös luonnon elämistä, jos ne ovat hengenvaarassa. Ei ole mitään syytä, miksi emme auttaisi.

Korkeasaaren villieläinsairaalasta muistutetaan, että avuntarve tulee varmistaa. Lintujenkin auttamisessa on tapauskohtaisia eroja. Kylmettyneiden sorsien kohdalla Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti muistuttaa vuoden vaihteessa voimaan tulleesta eläinten hyvinvointilaista. Sen mukaan haavoittuneille eläimille tulee antaa vain ensiaputasoista hoivaa, pitempiaikainen hoitaminen vaatii todennettua ammattiosaamista.

Kuopion Saaristokaupungissa yönsä levännyt sorsa oli jo hyvissä voimissa, kun matka jatkui Savon Eläinsuojelun hoiviin Siilinjärvelle.