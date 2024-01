Analyysi: Vuonna 2020 Alma Pöysti lähetteli Hollywoodiin tervehdysvideoita mökiltään, ja siksi hän on nyt ehdolla Golden Globeen

Maanantaiaamuna Suomen aikaa selviää, tuleeko Alma Pöystistä Suomen historian toinen Golden Globen voittanut näyttelijä.

Jo ehdokkuus itsessään on huima saavutus. Kuolleet lehdet oli Toven jälkeen vasta Pöystin toinen merkittävä elokuvapääosa. Yhdysvaltalaisissa palkintogaaloissa ei ole perinteisesti juuri huomioitu muita kuin englanninkielisiä roolisuorituksia.

Ei varsinkaan Golden Globeissa, joilla on maine Hollywood-tähtiä palvovana tapahtumana. Vaikka palkinnot pitkään jakanut Hollywood Foreign Press Association (HFPA) koostui nimensä mukaisesti etupäässä ulkomaisista toimittajista, oli sen maku hyvin amerikkalainen.

Mutta siellä Pöystin nimi komeilee, Margot Robbien ja Natalie Portmanin kaltaisten filmitähtien rinnalla parhaan naispuolisen musikaali- tai komediaelokuvan näyttelijän kategoriassa.

Nämä neljä syytä selittävät Pöystin ehdokkuutta.

Pitkäjänteinen markkinointi

Alma Pöystin Golden Globe -kampanja alkoi tavallaan jo vuonna 2020.

Silloin maailmalle vietiin Tovea, jossa Pöysti näytteli nimiroolin. Tove Janssonin elämäkerta oli valittu Suomen viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi, joten Yhdysvalloissa tehtiin työtä sekä Oscarien että Globejen eteen.

Avaa kuvien katselu Alma Pöysti näytteli Tovea ensin Svenska Teaternin lavalla ja sitten Zaida Bergrothin elokuvassa. Kuva: Sami Kuokkanen / Helsinki-filmi

Tai oikeastaan työtä tehtiin kotisohvilla Suomessa, sillä koronapandemia esti Hollywoodissa sukkuloinnin. Pöysti ja ohjaaja Zaida Bergroth tapasivat HFPA:n jäseniä Zoomissa ja kuvasivat heille tervehdysvideoita.

– Alma teki kaikille 90 äänestäjälle henkilökohtaisen tervehdysvideon. Mökiltä, saunan ulkopuolelta, milloin mistäkin, Pöystin agentti Laura Munsterhjelm kertoo.

Tätä elokuvantekijän työ parhaimmillaan, tai pahimmillaan, on: itsen ja oman teoksen myymistä valtaapitäville.

Suomen elokuvasäätiö tuki Toven Globe-kampanjaa 10 000 eurolla ja Oscar-kampanjaa 45 000 eurolla. Ehdokkuuksia ei tullut, mutta eivät rahat hukkaan menneet. Pöysti teki itseään tutuksi äänestäjille, ja kilpaillussa kategoriassa on usein helpompaa valita näyttelijä, jonka kasvot ovat entuudestaan tutut.

Gaalat rakastavat myös uusien tähtien luomista. Ehdokkuudella Golden Globe -raati voi julistaa osaomistajuuden Pöystiin.

– Kaikista on ihanaa löytää uusi, ihmeellinen lahjakkuus, Zaida Bergroth arvioi.

Avaa kuvien katselu Zaida Bergroth palkittiin Toven ohjauksesta Jussilla vuonna 2021. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Golden Globet ovat muuttuneet

Kohut ovat kiertäneet Gloden Globeja viime vuodet. Gaalaa kritisoitiin mustien tekijöiden teosten sivuuttamisesta ja diversiteetin puutteesta sen jäsenistössä. HFPA:n pitkäaikainen puheenjohtaja Philip Berk, jota näyttelijä Brendan Fraser on aiemmin syyttänyt seksuaalisesta ahdistelusta, erotettiin vuonna 2021 rasististen sähköpostien vuoksi.

HFPA:n kriisi johti siihen, ettei gaalaa televisioitu vuonna 2022 ollenkaan. Vuonna 2023 voittoa tavoittelematon HFPA lakkautettiin ja korvattiin voittoa tavoittelevalla yrityksellä.

Samalla Golden Globe -palkinnosta äänestävien määrää lisättiin 90:stä 300:aan.

Uudistuksen myötä Globe-raati on entistä monipuolisempi. Jäseniä on 76 maasta, Suomesta mukana on kaksi toimittajaa. Jäsenistä 47 prosenttia on naisia ja jo merkittävä osa ei-valkoisia.

Raadin monipuolistuminen vaikuttaa tietenkin siihen millaisia elokuvia se nostaa esiin. Oscarien kohdalla on tapahtunut ihan sama: korealainen Parasite (2019), tanskalainen Yhdet vielä (2020) ja japanilainen Drive My Car (2021) ovat menestyneet tavalla, joka ei ehkä kymmenen vuotta sitten olisi ollut mahdollista.

Kuolleiden lehtien kannalta etu on silti se, että Globe-raati on yhä verrattain pieni. Kaikki jäsenet voi melkeinpä tavoittaa henkilökohtaisesti, kun taas Oscareista päättävässä Yhdysvaltain elokuva-akatemiassa jäseniä on yli 10 000.

Eikä Pöysti ole joutunut kilpailemaan jäsenten huomiosta ohjaajansa kanssa.

Ylen aamun Jälkinäytöksessä keskusteltiin Kuolleiden lehtien ja Alma Pöystin menestyksistä.

Kaurismäki ei osallistu markkinointiin

– Mikään ei voisi kiinnostaa minua vähemmän kuin Oscar-palkinnot tai Oscar-ehdokkuus, Aki Kaurismäki latasi Ylelle syyskuussa.

Kaurismäki ei ole juuri osallistunut elokuvansa markkinointiin lyhyttä Cannes-vierailua ja muutamia Suomessa antamiaan haastatatteluja lukuunottamatta.

Kuolleiden lehtien suosio perustuu tietenkin Kaurismäkeen, jolla on intohimoinen kansainvälinen yleisö. Mutta hänen poissaolonsa on vapauttanut tilaa näyttelijöille.

Jos Kaurismäki olisi Pöystin rinnalla laukomassa vitsejään, pääsisikö Pöysti samalla tavalla loistamaan?

– Näyttelijät ovat tehneet valtaosan markkinointityöstä, Laura Munsterhjelm sanoo.

Avaa kuvien katselu Jussi Vatanen ja Alma Pöysti ovat tehneet paljon töitä Kuolleiden lehtien markkinoinnin eteen. Kuva: Malla Hukkanen

Pöysti on hyvä

Tietenkin Alma Pöysti on erinomainen roolissaan. Se on olennaista gaalassa, jossa palkitaan näyttelijöitä.

Mutta erinomainen hän on myös myyntityössä. Vanity Fairin tuoreen haastattelun audioversiosta huokuvat ilo ja ammattimaisuus.

– On suomalaisten elokuvantekijöiden etu, että Alma Pöysti on haastatteluissa puhumassa, Zaida Bergroth summaa.

Pöysti kertoi Vanity Fairille, että Globe-ehdokkuuden myötä ovia avautuu nyt Suomen ulkopuolelta. Viime syksynä suomenruotsalainen Pöysti nähtiin jo ruotsalaisessa sieppausdraamassa Puolitoista päivää.

Maailmanvalloituksesta ei kannata vielä puhua. Suoria roolitarjouksia ei satele, Laura Munsterhjelm sanoo, mutta koekuvauksiin Pöystiä kutsutaan.

– Katse on hänessä – hetken, agentti summaa.