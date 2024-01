Ennätyskallista sähköä huomenna: jopa yli 2 euroa kilowattitunnilta – Fingrid: välttäkää sähkön käyttöä

Sähkö maksaa perjantaina paljon. Esimerkiksi auton lataus on huomisiltana hyvin kallista.

Pohjoismainen sähköpörssi Nordpool kertoo sähkön verottoman hinnan hyppäävän huomenna uuteen ennätykseen. Kalleimmillaan sähkö on kello 19-20, jolloin veroton hinta on huimat 1896 euroa megawattitunnilta eli 1,90 euroa/kwh. Arvonlisäveron kanssa hinta nousee päälle kahden euron kilowattitunnilta, 2,35 euroon. Se on uusi ennätys.

– Vuoteen 2007 asti meillä on katseltu hintoja , eikä ole löytynyt tämän kovempia tuntihintoja, sanoo yksikön päällikkö Maarit Uusitalo Fingridiltä.

– Vuorokauden keskihintakin on aika kova. 890 euroa per magawattitunti (eli 89 c/kwh.),

Muutenkin hinnat pyörivät huimissa lukemissa koko päivän aamusta lähtien. Kello 7-12 sähkö maksaa verojen kanssa jo yli euron kilowattitunnilta. Iltapäivän sähkö maksaa hiukan vähemmän, mutta pompsahtaa koviin lukemiin heti klo 16 jälkeen ja huippuhintoja kestää koko illan klo 23 saakka. Iltayhdentoista jälkeen sähkö maksaa ”enää” 30 senttiä kilowattitunnilta ilman veroja.

Säästäkää sähköä

Fingrid kehottaakin suomalaisia säästämään nyt sähköä.

– Normaalikuluttajan kannattaa säästää sähköä mahdollisuuksiensa mukaan. Jos pystyy välttämään huomenna sähkön käyttöä tai ainakin siirtämään sitä. Iltakymmenen jälkeen on vähän kohtuullisemmat hinnat, vaikka ei se silloinkaan halpaa ole, Uusitalo toteaa.

– Ja toki me pyritään vamistamaan, että kaikki mahdollinen tuotanto on käytössä, mitä maasta löytyy .

Huippukallis hinta johtuu pitkälti kovista pakkasista, joka on nostanut sähkön kulutuksen lähes ennätystasolle.

– Tässä on taustalla hyvin poikkeuksellinen säätilanne. Tämä on yksi kylmimmistä vuoden aloituksista. Näin montaa kylmää päivää ei kovin useasti ole niin, että olisi kylmää koko Suomessa. Näin on harvemmin kuin kerran kymmeneen vuoteen, Uusitalo kertoo.

– Kun on monta kylmää päivää peräkkän, rakenteet jäähtyvät ja lämpötilan ylläpitämiseksi kuluu vielä enemmän sähköä kuin ensimmäisenä kylmänä päivänä.

Voimaloita pois pelistä

Hiintaa on samaan aikaan nostanut se, että sähkön tarjonta on pienentynyt lukuisten vikatilanteiden vuoksi useissa Suomen voimaloissa. Vikatilanteiden vuoksi voimaloita on poissa tuotannosta joko kokonaan tai osin mm. Meri-Porissa, Vaskiluodossa ja Vuosaaressa. Tosin osa voi palata tuotantoon jo tänään torstaina.

Sähkönmyyntiyhtiö Väreen arvion mukaan kovat hinnat laskevat jonkin verran jo viikonlopuksi ja ensi viikolla reilusti, kun säät lauhtuvat.