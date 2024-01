Taksisotaa ja villin lännen meininkiä – Napapiirillä kiihkeää kilpailua asiakkaista

Joulukuussa Rovaniemellä ovat taksit kilpailleet asiakkaista välillä tunteet kuumina. Aiemmin vastaava kiihkeä kilpailutilanne on vaivannut vain pääkaupunkiseutua.

Lapin matkailun talvisesongista ennustetaan tulevan ennätyksellinen ja sen johdosta on Napapiirille on saapunut takseja jopa pääkaupunkiseudulta. Paikalliset käytännöt ja sopimukset ovat yllättäneet vieraat kuskit eikä yhteentörmäyksiltä ole vältytty.

– Valitettavasti on käynyt niin, että se Helsingin asema-aukion taistelu on tullut tännekin. Tässä keskustan taksitolpalla on tultu huutamaan paikalliselle kuljettajalle kovin sanankääntein omia näkemyksiä, kertoo palvelukeskus Lähitaksin kuljettaja ja Rovaniemen taksit ry:n puheenjohtaja Jorma Poikajärvi.

Ongelmia on ollut myös muualla Rovaniemellä, muun muassa Napapiirin ympäristössä, rautatieasemalla ja Rovaniemen lentoasemalla, jossa taksiketju Menevällä on sopimus Finavian kanssa. Menevä-taksiketju ei ole ikävyyksiltä välttynyt.

– Ne sattuvat pääosin lentoasemalle, missä operoidaan omilla tolpilla. On kinaa siitä, missä saa olla ja missä ei, kertoo Menevän Pohjois-Suomen aluemestari Toni Kähkönen.

Avaa kuvien katselu Tuntuu, että siellä ei ymmärretä sääntöjä, sanoo Toni Kähkönen. Kuva: Elina Ervasti / Yle

”Helsingin asema-aukion taistelu on tullut tännekin”

Sosiaalisessa mediassa on levitetty videota ainakin yhdestä Rovaniemellä tapahtuneesta tilanteesta, jossa vierailevan taksikuskin alatyylisen sanailun kohteena on paikallinen taksikuski.

Menevän Toni Kähkönen arvelee ongelmien johtuvan siitä, että vierailevat taksikuskit eivät sulata sitä, että nykylain mukaan asiakkaalla on täysi oikeus valita mikä tahansa auto, jopa taksitolpan jonosta.

– Yhtä naiskuljettajaa, joka oli hakemassa rautatieasemalla tilauskyytiläisia, solvattiin suureen ääneen maailman vanhimman ammatin harjoittajaksi, kun hän taksitolpan läheisyydestä otti asiakkaat kyytiin, vahvistaa Jorma Poikajärvi.

Taksien määrä ja menetetyt tilauskyydit lisäävät tyytymättömyyttä

Paikallistaksit ovat harmissaan myös siitä, että tilauskeskusten kautta hotelleille tilatut kyydit ovat muuttuneet hyvin epävarmoiksi.

– Kun meidän välityksestä on tilattu auto, mutta kun menet sinne, niin siellä ei sitä asiakasta ole enää, harmittelee taksinkuljettaja Christian Huhtala.

Joku arvon kollega on sieltä käynyt nappaamassa asiakkaat kertomatta muille, sanoo Christian Huhtala.

Kummastakin ketjusta vahvistetaan, että tätä tapahtuu päivittäin. Kuljettajien mukaan Santa Parkin kupeessa oleva hotelli on yksi ongelmallisimmista paikoista.

Avaa kuvien katselu Kuvan hotelliin on kaupungista matkaa seitsemisen kilometriä, joten tappio on paljon merkittävämpi kuin keskustan hotellitilausten kohdalla. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Joulukuussa paljon takseja liikkeellä

Joulukuun aikana taksien määrä Rovaniemellä lisääntyi edellisvuodesta merkittävästi.

Nyt joulukuussa takseja arvioidaan olleen ajossa jopa 170 - 180 kappaletta, kun Lähitaksilla sekä Menevällä on normaalisti ajossa yhteensä hieman toista sataa autoa.

– 80 taksia on Rovaniemellä ajanut joulukuussa Menevän ajoja, viime vuonna oli viitisenkymmentä, arvelee Menevän aluemestari Toni Kähkönen.

Lähitaksilla autoja on noin 60. Vierailevia tai kahteen suureen ketjuun kuulumattomia takseja on Rovaniemellä 30 - 40. Suuri osa niistä on muualta tulleita.

Kasvanut kysyntä on suurelta osin korvannut lisääntyneen kilpailun aiheuttaman tappion. Menevän autojen suuri lisäys on tuonut myös menestystä. Kähkösen mukaan kasvu on jopa 50 prosenttia edellisen vuoden joulukuusta.

Poikajärvi laskee pääsevänsä kutakuinkin samaan tulokseen kuin vuotta aiemmin, mutta Christian Huhtalan mukaan tulos on selvästi tappiollinen perheen molempien autojen osalta.

”Villin lännen meininki” halutaan kuriin

Avaa kuvien katselu – Joulukuun kuukausiraportin mukaan useampi tonni tulee takkiin viime vuoteen verrattuna, vahvistaa Christian Huhtala. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Rovaniemellä taksiyrittäjät toivovat, että nykyinen villi toiminta saataisiin mahdollisimman nopeasti hallintaan. Sääntöjä tai jopa lakia halutaan muuttaa.

– Rovaniemellä pitäisi jonkinlaisella porukalla miettiä, että miten näitä taksihommia täällä hoidetaan. Nyt ne on minun mielestä vähän retuperällä, ,muun muassa taksitolpilla ja Pajakylässä ei ole riittäviä pelisääntöjä, arvioi Menevän Toni Kähkönen.

Rovaniemen taksit ry:n puheenjohtaja ja Lähitaksissa toimiva Jorma Poikajärvi on vielä vaativampi toiveissaan.

- Palataan entiseen ja Avi määrittelee, kuinka paljon autoja alueella toimii. Sen verran kuitenkin, että määrää pitää pystyä kasvattamaan helpommin tarpeen vaatiessa.

Christian Huhtala puolestaan nostaa esille myös palvelun ja taksien villit hinnoittelun, jota kerrotaan myös Rovaniemellä esiintyneen.

– Pitäisi olla niin kuin laissa on, että pitää osata suomea ja olla tietyt käyttäytymissäännöt sekä koulutus. Lisäksi hintakatto voisi olla järkevää asettaa. Sillä estettäisiin ylihinnoittelua ja kermankuorintaa. Jos meillä on täällä kesä hiljainen eikä saada tuloja talvellakaan, niin millä me silloin pärjätään, perustelee Christian Huhtala vaatimuksiaan.