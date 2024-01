Puoluekanta ei ratkaise presidentinvaaleja: moni taktikoi ja hyppää voittajan kelkkaan

Pekka Haavisto saa kannatusta yli puoluerajojen. SDP:n Jutta Urpilaisen kannatus on huomattavasti pienempi kuin demareiden suosio.

Presidentinvaalien ja eduskuntavaalien kannatusmittaukset näyttävät kulkevan omia raiteitaan.

Poikkeus on kokoomus ja puolueen presidenttiehdokas Alexander Stubb: molemmat ottavat omassa sarjassaan kärkipaikan.

Kokoomuksen kannatus on Ylen tammikuun kannatusmittauksessa 22,9 prosenttia. Stubbia äänestäisi presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella 31 prosenttia vastaajista.

Kisan kakkonen, valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema ehdokas Pekka Haavisto saa kannatusta yli puoluerajojen. Haaviston kannatus on 23 prosenttia, vihreiden vain 7,7 prosenttia.

Molemmat saavat taakseen kolme neljästä oman puolueensa kannattajasta.

Sen sijaan valitsijayhdistyksen ja keskustan Olli Rehn ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho saavat taakseen vain puolet oman puolueensa kannattajista.

Äänestetään ”pienintä pahaa”

Ylen vaaliasiantuntija, Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjohtaja Sami Borg löytää suuriin vaihteluihin yhden painavan syyn.

– Presidentinvaali on yhä ennen kaikkea henkilövaali. On jopa pääsääntö, että ihminen ei välttämättä äänestä oman puolueen ehdokasta, Borg sanoo.

Presidentinvaaleissa äänestäjät taktikoivat. Jos oman ehdokkaan voittomahdollisuudet näyttävät pieniltä, äänestetään ”pienintä pahaa”.

– Näitä on tutkittukin ja on huomattu, että äänestäjä voi haluta estää jonkun ehdokkaan pääsyn kakkoskerrokselle ja on äänestänyt sen takia jotakuta toista.

Borgin mukaan kokoomuslaiset ovat Stubbin takana ja vihreistä noin kolme neljästä on Haaviston takana. Sen lisäksi RKP:n kannattajista 70 prosenttia ilmoitti viime presidenttikyselyssä äänestävänsä Stubbia, mikä on iso luku ja selittää myös Stubbin hyvää kannatusta.

Avaa kuvien katselu Sami Borgin mukaan hieman ennen äänestyspäivää voi tapahtua merkittäviä muutoksia ehdokkaiden kannatuksissa. Kuva keväältä 2023. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Borg vertaa tulevia vaaleja edellisiin presidentinvaaleihin, jotka hänen mukaansa olivat aivan poikkeukselliset, koska presidentti Sauli Niinistö oli niin ylivoimainen.

– Suurienkin puolueiden kannattajista kaksi kolmasosaa äänesti Niinistöä.

Blokit ohjaavat äänestäjien valintaa

Helsingin yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma arvioi, että äänestäjien valintoja presidentinvaalissa ohjaa merkittävästi blokkiasetelma.

– Meillä tyypillisesti presidentinvaaleissa on muodostunut keskusta-oikeistolainen ja keskusta-vasemmistolainen blokki. Sellaisessa tilanteessa äänestäjät asettuvat sen blokin kärkiehdokkaan taakse.

Kaksi nykyistä kärkiehdokasta, Haavisto ja Stubb, ovat molemmat liberaaleja vaihtoehtoja. Ainakaan toistaiseksi ei ole syntynyt sellaista asetelmaa, että toinen kärkiehdokas olisi konservatiivisesta blokista.

– Konservatiivisella laidalla on mahdollisuus saada konservatiivisesti ajattelevia äänestäjiä. Luulen, että viimeisten viikkojen aikana siihen myös pyritään puolueissa, koska siellä on voitettavaa.

Avaa kuvien katselu Politiikan tutkija Johanna Vuorelma arvioi, että sukupuoli ei ole ratkaiseva tekijä näissä vaaleissa. Kuva: Ext-hans-peter Dhuy / Yle

Sukupuolella ei näytä nyt olevan väliä

Borgin mukaan sukupuolella on ollut joissakin presidentinvaaleissa paljon merkitystä, mutta näissä vaaleissa ei näytä olevan. Maailma muuttuu ja vaalit ovat kukin omanlaisensa.

– Turvallisuuspoliittinen keskustelu ja Suomen toimintaympäristö maailmassa on muuttunut paljon. Voi olla, että se ei suosi näissä vaaleissa naisehdokkaita.

Vuorelma on samaa mieltä: sukupuoli ei näytä olevan nyt ratkaiseva asia. Sellainen asetelma nähtiin esimerkikiksi 2000, kun toisella kierroksella kisasivat keskustan Esko Aho ja SDP:n Tarja Halonen. Silloin nähtiin myös selvästi ehdokkaiden arvomaailmojen ero.

– Ratkaisevaa tekijää haetaan tällä hetkellä nimenomaan keskusta-oikeisto- ja keskusta-vasemmistoakselilta. Siellä käydään ehkä se kovin kamppailu, Vuorelma ennakoi.