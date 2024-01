Näin Pallaksen poikkeuksellisen murhenäytelmän tapahtumat etenivät: äiti ehti vielä soittaa hätäpuhelun

Pohjanmaalta kotoisin nainen ja hänen 12-vuotias poikansa joutuivat lumivyöryn uhreiksi Pallaksen Pyhäkurussa.

Tässä jutussa kerrotaan, millaisissa olosuhteissa kaksikon hiihtovaellus on edennyt.

Kaksikko lähti suunnittelemalleen kaamosajan Hetta–Pallas -hiihtovaellukselle joulun jälkeen. Äiti oli kokenut retkeilijä, ja myös lapsi oli ollut mukana hiihtovaelluksella aikaisemminkin.

Nainen oli eräällä sosiaalisen median kanavalla kysellyt vinkkejä retken aikataulutuksen ja varusteiden suhteen.

Tuolloin hän myös suunnitteli reittiä: valitako tunturin päällä kulkeva kesäreitti vai hiihtämällä edettävä talvireitti, joka on tähän aikaan vuodesta vielä hoitamaton.

Reittiviittoja oli mahdoton erottaa

Lapin poliisin mukaan äiti ja poika valitsivat kesäreitin.

Tiistaiaamuna he lähtivät Nammalakurun autiotuvasta kohti hotelli Pallasta, joka olisi ollut useita päiviä kestäneen vaelluksen päätepiste.

Hiihto-opas Juuso Holstein hiihtokoulu Pallaksen Pöllöistä kertoo, että hiihtovaeltajat kulkevat Hetta–Pallaksen vaelluksensa usein kesävaellusreittiä pitkin, koska hiihtoreittejä aletaan kunnostaa vasta kevättalvella. Tällä hetkellä talvireitti on käytännössä umpihankea.

– Vaellusreitti kulkee avotunturissa metsäisen puurajan yläpuolella. Reitti on merkitty heijastimin varustetuilla puuviitoilla, Holstein kertoo.

Talvella viitat keräävät kuitenkin lunta ja kuuraa, joten ne saattavat näyttää lähinnä lumipaaseilta.

– Jos näkyvyys on huonoa, ei viittoja välttämättä edes havaitse.

Etsintöihin osallistunut vanhempi konstaapeli Antte Lauhamaa Lapin poliisista kertoo, että tiistaina näkyvyys tunturissa oli viiden metrin luokkaa eikä viidenkymmenen metrin välein sijoitettuja viittoja voinut erottaa.

Poliisi käytti GPS-paikantimia, koska näkyvyyttä ei ollut lainkaan.

Näkyvyyttä tiistaina heikensi erittäin kova tuuli, joka oli lisäksi vienyt kaksikolta sukset ja sauvat.

Ilmatieteen laitoksen mukaan äidin soittaessa hätäkeskukseen tuulen voimakkuus oli läheisellä Laukukeron mittausasemalla 18 metriä sekunnissa.

Tiistain 23 pakkasasteen kanssa kylmyys on Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovisen mukaan tuntunut noin 40 asteelta.

Sääolosuhteet olivat onnettomuushetkellä hyvin hankalat Pallaksen maastossa.

Kaksikko todennäköisesti eksyi reitiltä

Lumivyöryn uhrit löytyivät lopulta Pyhäkurusta, noin 150 metrin päässä toisistaan. Poika löytyi puolitoista metriä lumen pinnan alapuolelta.

Pyhäkurun yläpää sijaitsee noin puolen kilometrin päässä tunturin laella kulkevasta Hetta–Pallas -kesäreitistä.

Juuso Holsteinin mukaan on ollut mahdollista, että hiihtovaelluskaksikko on huonossa säässä ja kaamoshämärässä harhautunut tunturin laella kulkevalta reitiltä kurun yläpäähän.

– Pyhäkuruun viettävä rinne on jyrkkä ja sinne ei oikeastaan ole asiaa kuin vapaalaskijoilla. Hiihto- tai tunturisuksilla rinnettä ei voi laskea.

Näin arvioi myös vanhempi konstaapeli Antte Lauhamaa. Varmaa tietoa ei kuitenkaan ole.

– Oletettevaa on, että he ovat eksyneet tikutetulta reitiltä. Tämä on valistunut arvaus. Emme tarkkaan tiedä, mitä siellä on tapahtunut, Lauhamaa sanoo.