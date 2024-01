Messu pölyttyi kirjastossa 400 vuotta – nyt se esitetään renessanssisoittimin Turussa

Turun tuomiokirkossa ovat kaikuneet loppuviikon ajan vuosisatoja vanhat sävelet. Loppiaislauantain konsertissa kuullaan harvinainen teos erikoisin soittimin esitettynä.

Noin 400 vuotta kadoksissa ollutta Alessandro Striggion säveltämää jättimäistä messua, Missa 40/60 on harjoiteltu tavallisesta poikkeavalla kokoonpanolla.

Teosharvinaisuuksien esittämiseen erikoistunut Kuninkaatien muusikot on saanut mukaan useita vierailevia muusikoita ulkomailta. Heillä on mukanaan renessanssin soitinten mallien mukaan tehtyjä soittimia.

– Tiettävästi messua ei ole koskaan modernina aikana esitetty näin monipuolisella kokoonpanolla, huokaisee intendentti Sami Palsio onnellisena.

Instrumenttien nimet, kuten soprano dulcian, cervellato eli ranketti, tai cornetto muto eli sinkki, eivät kerro tavalliselle konsertissa kävijälle paljonkaan. Ne ovat kiehtovia myös soittajien mielestä.

Messun käsikirjoitus löytyi sattumalta kirjastosta

Esityksen johtaa Dominique Visse, joka onnistui tunnistamaan Alessandro Striggion messun sattumalta Ranskan kansalliskirjastossa. Saman tekijän motetti eli aikakaudelleen tyypillinen kuoroteos oli kätkenyt sen samoihin paperipinkkoihin.

– Missa 40/60 oli muutamia sivuja motetin takana. Sitä ei oltu löydetty aiemmin, koska säveltäjän nimi oli kirjoitettu ranskalaisittain, kertoo Visse löytöhetkestä.

Avaa kuvien katselu Ranskalainen Dominique Visse teki uskomattoman löydön Ranskan kansalliskirjastosta. Missa 40/60 ei onneksi jäänyt pölyttymään ikuisiksi ajoiksi kirjaston uumeniin. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Löydön jälkeen teosta on esitetty vain muutaman kerran, mutta ei koskaan Suomessa. Visse esitti sen löydön jälkeen vuonna 1978.

Se tiedetään, että aiemmin Missa 40/60 on esitetty ainakin vuonna 1567. Turun tuomiokirkon loppiaskonsertin toinen teos eli 40-ääninen motetti puolestaan on esitetty vuotta myöhemmin, kun Münchenissä pidettiin Habsburg-sukuun kuuluvien hääjuhlaa.

Kansainvälinen ryhmä innoissaan soittimista

Benedetta Ceron näyttää, että hänen soittimestaan cornetto mutosta eli sinkistä ei tule ääntä lainkaan ilman pientä, erillistä suukappaletta. Yllä olevalla videolla hän antaa soittajakumppaneidensa kanssa näytteet instrumenttiensa soinnista.

– Tämä on outo muodoltaan, ja lisäksi tässä on koloja rungossa. Soittotekniikka on haastavaa. Tätä on käytetty kaksinkertaistamaan ihmisääni. Nykyään instrumenttia tuskin tunnetaan, kertoo Ceron.

Avaa kuvien katselu Cervellatoa soittava Claudio Sartorato on onnellinen, kun voi viimein soittaa tätä harvinaista soitinta. Soitinta kutsutaan myös ranketiksi. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Paolo Tognon kertoo, että esityksessä on tärkeää tuntea moniäänisyys. Renessanssin aikaan toivottiin sellaista ääntä, joka tulee hänen soittimestaan. Soprano dulcianin pehmeä ääni muistuttaa ihmisääntä.

Avaa kuvien katselu Paolo Tognon kertoo, että hänen instrumentinsa soprano dulcian on kopio alkuperäisestä soittimesta. Sitä säilytetään museossa Saksan Aubsburgissa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Olli Hyyrynen on yksi renessanssiluuttujen soittajista. Sitä soittaa yleensä Suomessa vain kymmenkunta muusikkoa. Hyyrynen on kitaransoiton taitaja. Tässä teoksessa hän pääsee improvisoimaan ja olemaan osa isoa massaa.

Avaa kuvien katselu Olli Hyyrynen pyrkii varmistamaan, ettei renessanssiluutun ääni jää laulajien äänten alle. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Teosten esittämiseen tarvitaan poikkeuksellisen suuri kokoonpano, jossa on myös useiden kymmenien laulajien muodostamia kuoroja.

Esityksessä pyritään noudattamaan alkuperäisiä historiallisia kokoonpanoja mahdollisimman tarkasti.