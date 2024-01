Tarkista tästä, mitä asiat tänään maksavat: kahvinkeitto on edelleen halpaa, samoin mikron käyttö

Kuinka kalliiksi käy kahvinkeitto, aterian lämmitys, saunominen tai auton lämmitys tänään perjantaina, jolloin sähkön hinta nousee uuteen ennätykseen?

Näistä grafiikoista voit verrata, mitä arkiset asiat maksavat pörssisähkön ennätyspäivänä keskihinnalla ja hintapiikin aikaan.

Vertailuesimerkkinä on määräaikainen yhdeksän sentin sopimus. Loppuvuodesta kiinteähintaisia sähkösopimuksia sai edullisimmillaan 8–9 senttiä kilowattitunnilta, jos sitoutui kahden vuoden sopimukseen.

Grafiikoiden hinnat ovat sähkön arvonlisäverollisia hinta-arvioita. Kuluttaja maksaa lisäksi sähköyhtiön marginaalin sekä siirtomaksun.

Avaa kuvien katselu Kahvinkeittäminen kymmenen minuutin ajan illan kalleimmalla tunnilla maksaa 70 senttiä.

Avaa kuvien katselu Auton lämmittämiseen on vertailussa kaksi hintaa, toinen sisätila- ja toinen lohkolämmittimelle.

Avaa kuvien katselu Mikrossa ruoan lämmittää edullisesti.

Avaa kuvien katselu Astianpesukoneen kulutus yhden pesukerrran aikana.

Avaa kuvien katselu Kannettavan lataaminen kahden tunnin ajan.

Avaa kuvien katselu Sähkösaunan lämmitys kolmella eri hintavaihtoehdolla vertailtuna.

Laskelmissa on käytetty yhtenä vertailuarvona kalleinta hintaa 235 senttiä kilowattitunnilta, joka on voimassa tunnin ajan kello 19–20. Myös usean tunnin päällä olevien laitteiden hinnat on laskettu sillä arvolla, vaikka todellisuudessa hinnat muuttuvat joka tunti.

Johtava asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivalta kertoo, että nyt on suositeltavaa laittaa ruokaa juuri mikroaaltouunissa, joka vie vähän sähköä.

Samaa sanotaan Fingridiltä, jonka toive on, että ihmiset säästäisivät sähköä perjantaina.

Suur-Uski kertoo, että noin 30 prosenttia Suomen kotitalouksista on pörssisähkössä.

Huippukallis sähkön hinta johtuu pitkälti kovista pakkasista, joka on nostanut sähkön kulutuksen lähes ennätystasolle. Pörssisähkön keskihinta pysytteli koko viime vuoden alle seitsemässä sentissä kilowattitunnilta. Vuonna 2022 keskiarvo oli 18,81 senttiä per kilowattitunti. Sähkönmyyntiyhtiö Väreen arvion mukaan kovat hinnat laskevat jonkin verran jo viikonlopuksi ja ensi viikolla reilusti, kun säät lauhtuvat.

Lämmitys on monessa kotitaloudessa ylivoimaisesti suurin sähkönkuluttaja.

Avaa kuvien katselu Kalleimmillaan pörssisähkö on perjantaina kello 19–20, jolloin sen arvonlisäverollinen hinta on noin 2,35 euroa kilowattituntia kohden. Kuva: Matias Väänänen / Yle, grafiikka: Samuli Huttunen / Yle

Aiotko säästää tänään sähköä? Voit osallistua keskusteluun 5.1. kello 23:een asti.