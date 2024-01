Sairaalaverkkoa pohtinut työryhmä sai selvityksensä valmiiksi – päivystyspalvelut voivat supistua joissakin sairaaloissa

Esimerkiksi synnytyksiä aiotaan keskittää vain sellaisiin sairaaloihin, joissa on henkilöstön saatavuus on turvattu. Ylen saamien tietojen mukaan sairaaloiden määrää ei kuitenkaan aiota karsia.

Sairaalaverkkoa pohtinut työryhmä on saanut työnsä valmiiksi torstaina. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän esitys julkaistaan mahdollisesti viikon kuluttua.

Ylen saamien tietojen mukaan työryhmä esittää, että päivystyspalveluita säilyy joka hyvinvointialueella, mutta joidenkin päivystävien sairaaloiden profiili voi muuttua.

Työryhmän puheenjohtajan, Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajan Petri Virolaisen mukaan se tarkoittaa sitä, että päivystyspalvelut voivat supistua joissakin sairaaloissa.

Työryhmä ei kuitenkaan ota kantaa siihen, kuinka monen sairaalan päivystyspalvelut ovat supistumassa. Virolaisen mukaan asiaa on pohdittu puhtaasti lääketieteellisin perustein.

Lähtökohtana on ollut se, kuinka monta sairaalaa pystytään varustamaan niin, että sairaala pystyy hoitamaan päivystyspalvelut potilasturvallisesti. Oleellista on se, kuinka paljon sairaalalla on henkilöstöä käytettävissään.

Henkilöstövaje on potilasturvallisuusriski

Sairaala- ja päivystysverkkoa pohtinut työryhmä sai elokuussa tehtäväkseen selvittää hallitusohjelman mukaisesti, miten henkilöstö saadaan riittämään päivystyksiin koko maassa.

Työryhmän työtä seuraava ohjausryhmä linjasi joulukuun alussa, että henkilöstö ei riitä, ellei ympärivuorokautisia päivystys- ja varallaolorinkejä vähennetä. Ohjausryhmä kokoontuu vielä perjantaina.

Suomessa monin paikoin väki vähenee ja vanhenee. Tämä näkyy myös sairaaloiden mahdollisuudessa palkata henkilökuntaa. Sekä henkilöstön että palveluiden käyttäjien määrä on joillakin alueilla vähentynyt tuntuvasti viime vuosina.

Työryhmän puheenjohtajan Petri Virolaisen mukaan sairaalan toiminta vajaalla henkilökunnalla on riski. Sairaaloiden päivystysrinkiä ei haluta pitää väkisin pystyssä.

Jos synnytyksiä on vähän, osaamista on vaikea pitää yllä ja tukipalveluista joudutaan tinkimään. Virolainen tähdentää, että uudistuksen on tarkoitus parantaa potilasturvallisuutta, ei heikentää sitä.

Grafiikka näyttää Suomen sairaaloiden sijainnit ja profiilit syksyn 2022 tilanteen mukaan.

Työryhmä luovuttaa raporttinsa ministeriölle, jonka jälkeen asia etenee säädösvalmisteluun. Ennen päätöksiä tehdään myös lisäselvityksiä sairaaloiden kriteereistä ja vaikutusarvioinnista.