”Punalaputetut” tuotteet käyvät kaupaksi aiempaa useammalle kuluttajalle – millainen merkitys hävikillä on ilmastopäästöjen kannalta?

Luonnonvarakeskuksen tutkijan mukaan ruoan vuosittainen kokonaishävikki Suomessa on noin 400 miljoonaa kiloa.

Helsingissä kauppakeskus Kaaren Prismassa on talvisena tiistaina jo aamuvarhaisella täysi tohina päällä.

Henkilökunta kerää pahvilaatikoihin verkkokaupan kautta tehtyjä tilauksia, täyttää hyllyjä sekä laittaa punaisia alennuslappuja tuotteiden päälle, joiden viimeinen myyntipäivä alkaa lähestyä.

Kansankielellä tätä sanotaan usein “punalaputukseksi”. Päivän hiljalleen sarastaessa saapuu kauppaan kasvavassa määrin myös asiakkaita. Yksi heistä on Mari Beldjerd, joka on saapunut ostoksille suoraan töistä.

– Teen vuorotyötä ja suunnittelen kauppareissut aamuiksi, koska punalaputettuja alennushintaisia tuotteita on enemmän tarjolla kuin illalla. Elän yksin ja minulla on pieni palkka, joten tällä tavalla säästän rahaa.

Beldjerd käy kaupassa alennustuotteiden perässä kerran tai kaksi viikossa ja pyrkii löytämään ostoskoriinsa erityisesti kalliimman hintaluokan punalaputettuja elintarvikkeita, kuten lihaa.

– Pyrin ostamaan paljon tuotteita kerralla, joita sitten pakastan.

Myös Elina Snell-Kalliomäki on tullut ostoksille heti aamusta ja löytänyt alennettuun hintaan useampia tuotteita. Perheessä kauppareissut ajoitetaan nykyään viikonloppujen sijaan viikolle ja aamuihin, jos se vain on mahdollista.

– Ruoan hinta on noussut niin paljon, että nelihenkisessä perheessä punalaputettujen tuotteiden hyödyntäminen on iso säästö ja yritän niitä joka kauppareissulta ostoskärryihin löytää.

”Alehintaista ruokaa kohtaan ei tunneta enää sosiaalista häpeää”

Mikään uusi ilmiö “punalapputuotteet” eivät ole. Niitä on ollut tarjolla eri ketjujen kaupoissa jo useiden vuosien ajan ja suosio on kasvanut niin suureksi, ettei alennuksessa olevaa ruokaa aina iltaisin juuri ole saatavilla.

– Ilmiö on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana. Entistä enemmän tuotteet löytyvät asiakkaiden koreista, joten meidän täytyy vähemmän heittää ruokaa hävikkiin, kertoo Kaaren Prisman johtaja Ilkka Riiali.

Syyksi Riiali näkee taloudelliset haasteet sekä asenteet, joissa on näkynyt selkeä muutos viimeisten vuosien aikana. Yhä useampi hyödyntää mahdollisuuden ostaa alennushintaisia tuotteita.

– Tänä päivänä kaikki ymmärtää, että ne ovat normaaleja elintarvikkeita, joissa on vain pikkuisen vähemmän myyntiaikaa jäljellä.

Avaa kuvien katselu Kauppakeskus Kaaren Prisman johtajan Ilkka Riialin mukaan asennemuutokset päiväystuotteita kohtaan ovat näkyviä. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Helsingin Pasilassa kauppakeskus Triplassa toimivan K-Supermarketin kauppias Petri Miettinen tunnistaa ilmiön myös hyvin.

– Alehintaista ruokaa kohtaan ei tunneta enää sosiaalista häpeää, kuten vielä joitakin vuosia sitten. Nykyään niiden ostaminen koetaan järkevänä ja myös ekologisena toimintana.

Kaupan hävikki on ollut laskussa, mutta enemmänkin voidaan tehdä

Ruokakaupat ovat onnistuneet pienentämään hävikkiä viimeisten vuosien aikana ja usein ruoka, joka ei mene kaupaksi, päätyy hyväntekeväisyyteen. Silti tuotteita päätyy myös jätteeksi ja taustalla vaikuttavat monet eri tekijät.

Yhtenä syynä hävikin syntyyn on viime vuosina kasvaneet tuotevalikoimat, joka on johtanut myynnin pirstaloitumiseen. Elintarvikkeiden kokonaiskysyntä on kuitenkin pysynyt suunnilleen ennallaan, jonka seurauksena ruokaa joudutaan heittämään pois.

Vaikka käytössä on ennustepohjaisia tilausjärjestelmiä, ei kuluttajien käyttäytymistä voi aina tarkkaan ennustaa. Myöskään myyntiin saapuvien tuotteiden päiväyksiä ei voida Ilkka Riialin mukaan kaupassa aina tarkkaan tietää.

– Jos tuotteella on vähän käyttöpäiviä jäljellä, niin helposti otetaan se viereinen tuote ja joudutaan myymään punalapulla se, missä ei ole päiväystä jäljellä.

Tulevaisuudessa hävikkiä pyritään kitkemään entistä tehokkaammin tilausjärjestelmiä kehittämällä, joiden avulla tavaraa olisi tarkoitus saada tilattua tarkemmin kulutuksen mukaan. Myös tuotteiden jakeluun ja hyllytykseen liittyviä logistisia ratkaisuja on mahdollista parantaa, kuten esimerkiksi huolehtimalla entistä paremmin kylmäketjujen laadusta.

Helsingin yliopiston tutkija Markus Vinnarin mukaan myös tuotevalikoiman kaventaminen olisi selkeä ratkaisu hävikin vähentämiseen. Siihen vaaditaan kuitenkin toimia sekä kaupalta että kuluttajilta.

– Meidän on miettittävä, pitääkö tuotteita olla niin paljon tarjolla ja onko se katastrofi, jos jättikatkarapuja ei aina löydy.

Tilanne on vaikea, sillä kauppa pyrkii tarjoamaan asiakkaille tuotteita, joita he haluavat. Vinnari ei kuitenkaan haluaisi sysätä kaikkea vastuuta kuluttajille ja kaipaisi myös kaupalta ja teollisuudelta vastuuta esimerkiksi asiakkaiden kulutustottumusten ohjaamisessa.

Ilmastovaikutusten kannalta hävikkiä merkittävämpää on kiinnittää huomiota siihen, mitä syödään

Tällä hetkellä Suomessa ollaan kaupan hävikin osalta tiellä kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitetta puolittaa hävikki vuoteen 2030 mennessä. Hävikistä puhuttaessa on kuitenkin syytä huomioida, että sitä syntyy tuotantoketjun monissa eri kohdissa.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuren mukaan Suomessa vuosittainen ruoan kokonaishävikki on noin 400 miljoonaa kiloa, josta kaupan osuus on noin 15 prosenttia, kun taas kuluttajien aiheuttama hävikin osuus on melkein 40 prosenttia.

Avaa kuvien katselu Katajajuuren mukaan yhdessä teollisuuden, alkutuotannon, kaupan ja ateriapalvelusektorin kuluttajilla kanssa on suuri rooli puhuttaessa kokonaishävikin pienentämisestä. Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Keskimäärin suomalainen heittää ruokaa hävikkiin 25 kiloa vuodessa. Moni kotitalous ymmärtää hävikin ja siihen liittyvät epäkohdat, mutta käytännön arjessa asiat eivät muutu.

Katajuuren mukaan muutos kulutustottumuksissa ei aina ole helppoa, sillä monessa taloudessa arki rakentuu totuttujen tapojen ympärille.

Muutosta kuitenkin kaivataan, jotta ruokasektorin aiheuttamia ilmastopäästöjä, jotka vastaavat noin neljännestä koko Suomen ilmastopäästöistä, saadaan pienennettyä.

Tulevaisuudessa olisi ennen kaikkea kiinnitettävä huomio siihen mitä syödään, sillä hävikkiä huomattavasti suurempi merkitys ympäristölle on sillä, syödäänkö sekaruokavalion mukaisesti sisältäen merkittävästi eläinperäistä ravintoa vai kasvikuntavoittoisesti.

– Jos hävikkiä saataisiin leikattua 50 prosenttia tasaisesti kaikissa ruokaryhmissä, niin se vähentäisi ruoankulutuksemme Suomessa vain 1-3 prosenttia, monia muitakin keinoja siis kaivataan, kertoo Katajajuuri.