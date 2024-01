Keravalla 14 000 kotitaloutta ilman sähköä – katko voi kestää yhdestä kolmeen tuntia

Myös Pirkanmaalla on tuhansia sähköttömiä talouksia on erityisesti Pirkkalassa. Yöksi kuntaan on luvattu yli 20 pakkasasteen lukemia.

Ylikeravan sähköasemalla on tulipalo ja palokunta on paikalla, kertoo Keravan Energia.

Yhteensä Keravalla on tällä hetkellä noin 14 000 kotitaloutta on ilman sähköä, ilmenee Keravan Energian sivuilta. Korjausaika on arvioitu olevan 1-3 tuntia.

– Kun sähkökatko tapahtui ennen klo 22, niin sähköt menivät pois päältä meiltä kotona, mutta palasivat nopeasti. Sen sijaan naapuritaloista osa on yhä ilman sähköä ja samoin katuvalot. Vieressä olevat kerrostalot ovat ihan pimeitä. Jotenkin aavemainen tunnelma, raportoi Ylen toimittaja Katarina Baer illalla Keravalta.

Myös Pirkanmaalla on sähköt poikki yli 8 000 asiakkaalla. Tiedot ilmenevät Elenian sähkökatkokartasta.

Sähköttömiä talouksia on erityisesti Pirkkalassa, jossa sähköttä on yli 6 500 asiakasta. Sähköttömiä alueita on esimerkiksi Takamaalla, Kurikassa ja Pirkkalan keskustassa.

Ylen tietojen mukaan sähköt menivät poikki noin 21.30 aikoihin. Elenia kertoo nettisivuillaan, että voimajohtoverkossa on vika, joka vaikuttaa laajasti Elenian asiakkaiden sähkönjakeluun Pirkkalassa.

Vianhoito ja sähköjen palautus on yhtiön mukaan käynnissä. Osalle asiakkaista sähköt ovat jo palautuneet.

Uutista täydennetään.