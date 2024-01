New York haastaa siirtolaisia kaupunkiin kuljettaneet bussiyhtiöt oikeuteen – taustalla kiista Texasin kanssa

Texas on kuljettanut kahden vuoden ajan bussifirmojen avulla Yhdysvaltain ja Meksikon rajan ylittäneitä siirtolaisia New Yorkiin ja muihin demokraattien johtamiin kaupunkeihin.

New Yorkin kaupunki haastaa oikeuteen bussiyhtiöt, jotka ovat kuljettaneet siirtolaisia Yhdysvaltain etelärajalta kaupungin alueelle, ilmoitti torstaina New Yorkin pormestari Eric Adams.

Kaupunki vaatii bussiyhtiöiltä 708 miljoonaa dollaria eli lähes 650 miljoonaa euroa.

Kiistan taustalla on Texasin osavaltion kuvernöörin Greg Abbotin päätös, jolla Texas on kuljettanut kahden vuoden ajan bussifirmojen avulla Yhdysvaltain ja Meksikon rajan ylittäneitä siirtolaisia New Yorkiin ja muihin demokraattien johtamiin kaupunkeihin.

Abbotin mukaan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto on epäonnistunut siirtolaisasiassa.

Kanteen mukaan busiyhtiöt ovat kuljettaneet kymmeniätuhansia New Yorkin lisäksi myös Chicagoon ja Washingtoniin.

New York pyrkinyt hillitsemään siirtolaisten määrää

New York on pyrkinyt hillitsemään bussilla saapuvien siirtolaisten määrää rajoittamalla matkustajien jättöpaikkoja ja vaatimalla ennakkoilmoitusta saapumisesta.

Ilmoitusvaatimusta on kuitenkin kierretty jättämällä matkustajat New Jerseyn osavaltioon, josta he ovat jatkaneet matkaa junalla New Yorkiin.

– [Kaupunki] esittää seitsemäätoista vuokrabussi- ja kuljetusyhtiötä vastaan kanteen, joka pyrkii hyvittämään kaikki New Yorkille koituneet kulut hätämajoituksesta ja siirtolaisten palveluista, kaupunki kertoi tiedotteella.

Lain mukaan kaupungin viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan suojaa ja hoivaa kaikille, jotka sitä pyytävät.

– Yhtiöt ovat rikkoneet osavaltion lakia, kun ne eivät ole maksaneet siirtolaisten hoidosta koituneita kuluja, ja siksi haastamme [heidät] oikeuteen, jotta saamme takaisin 700 miljoonaa dollaria, jotka on jo käytetty Texasin viimeisen kahden vuoden aikana tänne lähettämiin siirtolaisiin, sanoi Eric Adams.

Siirtolaiset ovat nousseet merkittäväksi teemaksi marraskuussa käytäviin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Viime kuussa luvattomien rajanylittäjien määrä oli noussut 10 000:een.

Lähteet: AFP, Reuters