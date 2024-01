Näin Suomi elää hyytävän kylmänä ja historiallisen kalliina sähköpäivänä – Yle seuraa

Paukkuva pakkanen, valtava kulutus ja ennätyskallis pörssisähkö. Siinä on yhdistelmä, joka tekee tästä perjantaista poikkeuksellisen.

Kuinka kylmä päivästä lopulta tulee? Vähentävätkö kuluttajat sähkönkäyttöään huipputunteina? Entä riittääkö sähköä?

Tässä artikkelissa seuraamme, miten Suomi ja suomalaiset onnistuvat luovimaan läpi historiallisen talvipäivän.

Lapissa mitattiin kuluvan vuosituhannen kovin pakkaslukema

Lapissa on mitattu Suomen 2000-luvun kovin pakkaslukema. Alkuyöstä kahden jälkeen Enontekiön lentoasemalla oli pakkasta 44,3 astetta.

Hyytävät lukemat rikkovat kuluvan vuosituhannen edellisen ennätyksen tammikuulta 2006, jolloin Kittilän Pokassa lämpötila laski 43,6 pakkasasteeseen.

Kylmyys ei silti vedä vertoja neljännesvuosisata sitten tehdylle ennätykselle. Tammikuun 28. päivä vuonna 1999 Kittilän Pokassa lukemiksi kirjattiin –51,5 astetta.

Ilmatieteen laitos varoittaa pakkasesta koko maassa. Pakkasjakson kovimmat lukemat alkavat kuitenkin hiljalleen jäädä taakse, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen arvioi Ylen aamussa.

Pörssisähkö on kalleinta illalla

Eilen torstaina pohjoismainen sähköpörssi Nordpool kertoi, että sähkön veroton hinta ponnahtaa tänään perjantaina uuteen ennätykseen.

Pörssisähkö on kalleimmillaan kello 19–20, jolloin veroton hinta on 1,9 euroa kilowattitunnilta. Kun tähän lisätään arvonlisävero, hinta kohoaa noin 2,35 euroon kilowattitunnilta.

Avaa kuvien katselu Pörssisähkö maksaa tänään jopa yli 2 euroa kilowattitunnilta. Kuva: Matias Väänänen / Yle, grafiikka: Samuli Huttunen / Yle

Kahvin keittäminen ja mikroaaltouunin käyttäminen on edelleen verrattain halpaa. Tästä jutusta voit tarkistaa, mitä sähköä kuluttavat arkiset asiat tänään maksavat.

Fingrid: Sähköä riittää, mutta järjestelmä on altis vioille

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedotti aamulla, että sähköä riittää kiristyneestä tehotilanteesta huolimatta.

Kallis hinta on vähentänyt sähkön käyttämistä, ja tänä aamuna kulutus oli noin 800 megawattia alempana kuin Fingrid etukäteen arvioi. Kuluttajien kannattaa edelleen ajoittaa kulutusta pois huipputunneilta, neuvoo Fingrid.

Kireä pakkanen on vaurioittanut laitteita sekä sähkönsiirron että -tuotannon puolella. Vauriot ovat johtaneet sähkökatkoihin eri puolilla maata, mutta vikaantuneet laitokset ovat enimmäkseen palanneet tuotantoon.

Tilanne on yhä herkkä yllättäville vikaantumisille, muistuttaa Fingrid.

Junat kulkevat myöhässä, lisää vuoroja peruttu

Useat kaukojunat kulkevat myöhässä pakkasten vuoksi perjantaiaamuna, tiedottaa junayhtiö VR.

Yhtiön mukaan useat yöjunat ovat olleet tunnin tai useita tunteja myöhässä aikatauluistaan. Fintrafficin liikennetilanneseurannan mukaan vajaat 60 prosenttia kaukojunista kulkee tänä aamuna aikataulussa.

Yhtiön junat ovat kärsineet myöhästelyistä pitkin viikkoa pakkassäiden takia.

VR on perunut junavuoroja loppuviikolta, ja perjantaina yhtiö on kertonut myös lisäperuutuksista. Perjantaiaamuna VR on muun muassa perunut kaksi Helsingin ja Tampereen välillä kulkevaa vuoroa lisää.