Asiantuntijoiden mukaan Halla-ahon suoritus Ylen tentissä oli varovainen

Ylen presidenttitentissä oli torstaina vuorossa perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-Aho. Mustreadin päätoimittaja ja poliittisen historian dosentti Erkka Railo sekä viestintäjohtaja, -yrittäjä ja tietokirjailija Unna Lehtipuu analysoivat Halla-ahon suoritusta Ylen aamussa samansuuntaisesti.

Railon mielestä Halla-ahon suoritus oli varma, mutta varovainen.

– Minut yllätti se, miten vähän hän halusi puhua tästä perussuomalaisesta arvomaailmasta, jota mahdollisuutta hänelle tarjottiin monta kertaa, sanoo Railo.

Hän toteaa, että ulkopolitiikka oli Halla-aholle selvästi mieluisampi aihe, missä hän koki olevansa varmimmillaan.

Lehtipuu on samoilla linjoilla Railon kanssa.

– Kyllä hän edelleen puhui aika vahvasti omilleen ja tietysti ymmärtäen sen, että omien äänet eivät nyt riitä toiselle kierrokselle, Lehtipuu täydentää.

Hän sanoo, että Halla-aho pyrki puhuttelemaan myös muita kansallismielisiä ja maahanmuuttovastaisia ihmisiä.

– Oli paljon sellaisia sanomia, että omat kuulevat sen paimenen äänen, Lehtipuu sanoo.

Railo pohtii, että Halla-aholla olisi ollut tilaisuus vedota voimakkaammin omiin perinteisiin kannattajiinsa ja perussuomalaisia äänestäneisiin ihmisiin, arvokonservatiivisiin suomalaisiin, kun vaalien kannalta ratkaisevat viikot ovat edessä päin.

– Ehkä hän ajattelee, että tässä on jonkinlainen varmistelun paikka. Ehkä hän on huolissaan siitä, että jos hän ottaa esille tällaisia perinteisesti perussuomalaisiin liitettyjä teemoja, niin siitä seuraa jonkinlainen vastaisku häntä kohtaan ja se voi herättää tunteita. Perinteisesti Halla-aho ei ole vältellyt provokaatioita, sanoo Railo.

Lehtipuun mukaan Halla-aho pääsi kuitenkin puheen jälkeisessä tenttiosuudessa loistamaan.

– Todella siinä tentin aikana hän pystyi paremmin sitten argumentoimaan, että hän on todella se pessimistinen realistivaihtoehto näistä [ehdokkaista], sanoo Lehtipuu.

Lehtipuu tuo esille, että Halla-aho on aikaisemmin sanonut, että hyväuskoisuus tai toiveajattelu on vaarallinen piirre presidentille ja tällaiseen ajatteluun jotkut nimeltä mainitsemattomat muut ehdokkaat sortuvat.

– Halla-aho linjaa itsensä vahvan realistin ja haukkamaisen poliitikon puolelle, niin kuin myöskin ulkopolitiikassa ja hänhän sai monta kertaa sellaisia näpäytyksiä, että ”ähäskutti mä olin oikeassa, mä pystyin näkemään kaukaa nämä vaarat, kun ne tyrmättiin”, Lehtipuu selventää.

Halla-aho on antanut palautetta suurille puolueille siitä, että Venäjän liikkeitä olisi pitänyt pystyä ennakoimaan.

Myös Halla-ahon historia nousi tentissä esiin

Halla-ahoa on aiemmin haastettu hänen vanhoista rasistisista blogikirjoituksistaan, joista hän on saanut myös korkeimman oikeuden sakkotuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta sekä uskonrauhan rikkomisesta.

Tentissä Halla-aho sanoo, että vanhat kirjoitukset kuvaavat hänen ajattelunsa evoluutiota. Hän kertoi, että blogissa oli kyse ääneen ajattelemisesta sekä erilaisten ajatusten kehittämisestä, eikä hänellä ole mitään syytä ajatteluaan peitellä. Halla-aho kuitenkin toteaa perään, että sellainen henkilö, joka on tismalleen samaa mieltä asioista kuin 20 vuotta aiemmin, osoittaa jossain määrin kehityskyvyttömyyttä.

Lehtipuu kommentoi, että Halla-ahon vahvuus on ollut viestijänä tällainen dikotomia.

– Että leikitään sarkasmilla, leikitään ironialla, mutta presidentin ja presidenttiehdokkaan kädessähän se on pieni ydinpommi ja sen kanssa pitää olla aika varovainen, sanoo Lehtipuu.

Hän huomauttaa, että Halla-aho ei suoraan pahoittele tai pyydä anteeksi kirjoituksiaan, mutta viittaa jälleen kolmanteen persoonaan, että sellainen henkilö, jonka ajattelu ei muuttuisi, niin sehän tarkoittaisi kehityskyvyttömyyttä.

– Että en tiedä riittääkö se meille anteeksipyynnöksi tai viestiksi siitä, että hän oikeasti on muuttanut ajatteluaan näissä kysymyksissä, jotka ovat olleet hyvin radikaaleja, sanoo Lehtipuu.

Railo jatkaa, että Halla-ahon puheista näkee sen, että hän on hyvin rutinoitunut väistämään tätä kysymystä.

– Hän yhtäältään viittaa siihen, että hänellä ei ole tarvetta peitellä ajatteluaan, toisaalta hän viittaa siihen, että hänen ajattelunsa on muuttunut, mutta hän ei kerro miten, Railo sanoo.

Railon mukaan tämän tyyliset kirjoitukset ovat presidentille painolasti.

– Jos hänestä tulisi presidentti, niin kansainvälinen media tulisi varmasti kiinnittämään huomiota, että mitä Suomen presidentti on aikoinaan omaan blogiinsa kirjoittanut ja miten hän on kirjoituksiin suhtautunut tämän kaiken jälkeen. On tämä mielestäni selkeä riski, summaa Railo.

Jussi Halla-aho kommentoi vanhoja blogikirjoituksiaan.

Ylen vaalisivut löydät täältä

Millainen on Halla-ahon ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja?

Halla-ahoa on haastettu hänen aiemmasta lausunnostaan liittyen Venäjän käymään hyökkäyssotaan Ukrainassa. Hän kirjoitti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana vielä toimiessaan silloiseen viestipalvelu Twitteriin, että lännen sotilaallinen väliintulo Ukrainassa on vääjäämätöntä ja Naton pitäisi lähettää myös joukkojaan Ukrainaan.

Tuolloin Halla-aho joutui pahoittelemaan viestiään.

Erkka Railo pohjustaa, että kansainvälisen politiikan tutkimuksessa puhutaan realistisesta koulukunnasta, missä lähdetään siitä, että valtioiden väliset suhteet ovat viime kädessä anarkiaa ja siinä maailmassa on ratkaisevaa, kuinka paljon sotilaallista voimaa kullakin valtiolla on.

– Jussi Halla-aho edustaa omassa ajattelussaan tällaista realistista ajattelutapaa ja siinä maailmassa, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin hänestä on luontevaa ja tärkeää, että länsi konkreettisesti ja sotilaallisesti auttaa Ukrainaa. Se on tavallaan se ulkopoliittinen ulottuvuus tässä näin, sanoo Railo.

Railon mukaan toinen asia on se, että kuinka harkittuja tällaiset lausunnot ovat.

– Selvästi Halla-aholla vaikuttaa olleen vaikeuksia, että missä asemassa hän voi kulloinkin mitäkin sanoa, sanoo Railo.

Unna Lehtipuu jatkaa, että juuri realistinen voimapolitiikka on Halla-ahon kampanjan ydintä.

– Hän leikkii näillä pelkokuvilla. Me tiedämme, että ihmiset eivät mene vaaliuurnille pelkän tiedon varassa, vaan se vaatii sen tunteen, sanoo Lehtipuu.

Lehtipuu toteaa, että Halla-aho tietää kielitieteilijänä, miten sanoilla on voimaa ja miten sanoilla liikutellaan ihmisiä ja herätellään visioita mahdollisista uhkista.

– Hän tarjoilee turvallisuutta ja ankkuroi, mutta rakentaa sitä uhkakuvien kautta, sanoo Lehtipuu.