Rantasalmella ajetaan rallia 20 asteen pakkasesta huolimatta: ”Puolet katsojista jää kotiin”, arvelee kisan päällikkö

Rantasalmella on ajettu tammikuista rallia jo vuosia. Tältä meno näytti vuonna 2010. Arkistokuva.

Rantasalmella ajetaan sunnuntaina rallia, pakkasesta huolimatta.

Lipposen OP-Talvirallisprinttiin on osallistumassa lähes 70 ajajaa, ja mukana on myös kaksinkertainen suomenmestari Tuukka Hallia. Kisaajia tulee järjestäjän mukaan ympäri Suomen.

Kyseessä on kansallinen kisa, aluemestaruuskisa, ja myös Historic Rallisprint -sarjan vuoden ensimmäinen osakilpailu.

Ilmatieteenlaitos on ennustanut Rantasalmelle 26 asteen pakkasia kisapäivälle. Miten ralliautot kestävät pakkasta?

– Kyllä niillä on samoja ongelmia, kuin siviiliautoillakin. Pitää keksiä lämmitystä autoille. Yleensä kilparataa ei ole sallittu kiertää autolla, mutta tällä kertaa ennen kilpailua ajetaan rataa ympäri hallitussa letkassa. Siitä saa vähän notkistusta ja samalla ajajat näkevät reitin, sanoo kisan päällikkö Arto Ylhävaara.

Ylhävaaran mukaan paikalle toivotaan noin kahtasataa katsojaa, mikäli pakkanen antaa myöten.

– Jos mittari näyttää yli 20 astetta pakkasta, niin tietää, että puolet katsojista jää kotiin. Meillä on ollut aiemmin katsojia 100–300, ja olisihan se kiva, että tälläkin kertaa saataisiin pari sataa katsojaa.

Kyseessä on jo kahdeskymmenes Lipposen Talvirallisprintti. Vuosittaisen rallin taustalta löytyy aktiivinen ydinporukka ja kymmeniä talkoolaisia. Myös talkooväkeä on ohjeistettu varautumaan kovaan pakkaseen.

Kisoja ei haluttu perua juuri kisan perinteikkyyden ja juhlavuoden takia.

– Tämä on järjestetty tammikuun alussa jo 19 kertaa, niin ei millään viitsi jättää pitämättä nytkään. Muutamaan kertaan on kisoja siirretty siksi, että alkutalvi on ollut liian lämmin, Ylhävaara naurahtaa.

Ylhävaara on tyytyväinen, että autoharrastajia riittää nykypäivänä, kun rahat ovat monella tiukilla ja kustannukset pilvissä.

– Jos ihminen miettii, että maksanko sähkölaskun vai ostanko kaksi piikkirengasta, niin ei ole vaikea arvata päätöstä. Nyt on hyvin ilmoittautunut harrastajia ja siksikin on kiva saada kisa käyntiin.