Vioistaan kuuluisa Turun funikulaari oli viime vuonna pois käytöstä yhteensä noin kuukauden päivät

Vioistaan kuuluisa Turun Kakolanmäen funikulaari oli pois käytöstä noin 37 päivää viime vuonna, kun yhteen laskee kaikki käyttökatkot.

Vastaava rakennuttaja Antti Aalto Turun kaupungilta kertoo, että erilaisia vikoja tilastoitiin funikulaarissa viime vuonna 73 kappaletta.

– Iso osa vioista on liittynyt ovien häiriöihin. Myös yhteysongelmia hissikorin ja asemien välillä on ollut jonkin verran, Aalto selventää.

Nopeimmillaan häiriöt olivat ohi muutamassa tunnissa ja pisimmillään korjaus on vienyt useita päiviä. Esimerkiksi oviviat johtuvat Aallon mukaan välillä siitä, etteivät matkustajat osaa käyttää niitä oikein, vaan jäävät esimerkiksi seisomaan ovien eteen.

Turun Kakolanmäen funikulaarin epävarmuus on herättänyt hilpeyttä valtakunnallisestikin. Vikojen määrä on kuitenkin vähentynyt. Rinnehissin kahden ensimmäisen vuoden aikana vikapäiviä kertyi peräti 112.

Yle uutisoi viime keväänä, että funikulaari oli toiminut kuukauden keskeytyksettä.

Takuuaika umpeutuu toukokuussa

Funikulaari täyttää toukokuussa viisi vuotta ja samalla umpeutuu rinnehissin takuuaika.

Turun kaupunki käy Aallon mukaan neuvotteluja laitteen valmistajan kanssa ongelmakohtien korjaamisesta. Hän mainitsee ongelmakohdista toistuvasti rikkoutuvat laakerit ja hissikorin pyörät.

– Ei se tarkoita sitä, että kun takuu menee umpeen, olisimme kaikessa automaattisesti maksajia. Me edelleen katsomme, että valmistajalla on tässä oma vastuunsa. Haluamme, että he suunnittelevat sellaiset ratkaisut, jotka kestävät.