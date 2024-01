Ensiasunnon ostajien asp-järjestelmä uudistuu – Finanssiala: ”Osa ehdoista on heikompia kuin tavallisissa lainoissa”

Nykyisessä asp-järjestelmässä on pankkien mukaan monia vaikeatulkintaisia yksityiskohtia, joiden vuoksi asp-lainaan ei sen eduista huolimatta haluta tarttua.

Ensiasunnon ostajille suunnattu asp-järjestelmä uudistetaan. Työn valmistelu on aloitettu ympäristöministeriössä syksyllä.

Asp eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä on kehitetty tukemaan ensimmäisen oman asunnon ostossa. Siinä lainanottajaa hyödyttävät valtion tarjoama korkotuki, maksuton valtiontakaus ja säästösummalle maksettava lisäkorko. Lainan saadakseen täytyy säästöjä kerryttää asp-tilille vähintään kahden vuoden ajan.

Sekä pankit että asiakkaat kuitenkin kokevat järjestelmän joustamattomaksi ja monimutkaiseksi, ja siksi kehittämiselle on tarvetta.

– Järjestelmässä on kannustaviakin elementtejä, mutta osa ehdoista on yksinkertaisesti heikompia kuin tavallisessa lainassa, sanoo pankkeja edustavan Finanssialan asiantuntija Jussi Kettunen.

Moni asia pielessä

Keskeisin pankkien peräänkuuluttama muutos on vaatimus omien säästöjen määrästä.

Tällä hetkellä asp-lainaan vaaditaan omia säästöjä 10 prosenttia ostettavan asunnon hinnasta, kun tavalliseen ensiasuntolainaan säästövaatimus on 5 prosenttia.

Viisi prosenttiyksikköä säästösummassa on jo iso määrä, sanoo Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.

– Tavallisella lainalla ensiasuntoon pääsee kiinni pienemmällä pääomalla, ja lisäksi asp-lainaa rajoittavat paikkakuntakohtaiset enimmäismäärät. Tämä yhdistelmä on ollut yksi isoimmista asp-lainoja rajoittavista tekijöistä.

Pankit kaipaisivat joustavuutta myös lainaehtoihin.

– Nykyisin korkosuojausten yhdistäminen asp-lainaan on kankeaa, lyhennysvapaiden järjestäminen vaikeaa ja enimmäislaina-aika lyhyempi kuin tavallisessa lainassa, luettelee Finanssialan Kettunen.

Asp-lainassa on sisäänrakennettuna valtion korkotuki. Se hyppää hätiin, kun korko nousee yli 3,8 prosentin. Sen lisäksi muita korkosuojauksia asp-lainalle ei nykymallissa voi ottaa.

Samoin lyhennysvapaita voi asp-lainassa saada korkeintaan kaksi vuotta. Se on pankkien mielestä liian vähän.

– Varsinkin nuorilla elämäntilanteet voivat muuttua nopeasti esimerkiksi perheenlisäyksen myötä, jolloin lainajoustolle voisi olla pidempikin kuin kahden vuoden tarve, Kettunen sanoo.

Ministeriö: kaikki ehdotukset pöydällä

Ympäristöministeriössä pankkien esiin nostamat huolet on tunnistettu.

Lakiuudistusta valmisteleva hallitussihteeri Satu Eronen sanoo, että kaikki pankkien ehdotukset ovat pöydällä.

– Tähän asti asp-järjestelmää on fiksattu pieninä palasina, mutta kokonaisuutta ei kukaan ole katsonut pitkään aikaan. Jokaista lainkohtaa mietitään nyt sellaiseksi, että se on riittävän kannustava, selkeä ja riskit huomioiva, Eronen toteaa.

Sekä pankit että ministeriö katsovat, että pohjimmiltaan asp-järjestelmä kannustaa pitkäjänteiseen säästämiseen ja sitä myötä helpottaa oman asunnon ostamista. Siksi järjestelmää on syytä ylläpitää ja kehittää.

Asp-lainoihin on viime vuosina tehty useita pieniä viilauksia. Viimeisimpänä muutoksena lainojen enimmäismääriä ollaan korottamassa huhtikuusta alkaen.

Asp:n uudistaminen on osa hallitusohjelmaa. Ympäristöministeriö tuo uudistuksen suuntaviivat lausuntokierrokselle kevättalvella, ja varsinainen lakiehdotus valmistunee ensi syksynä.

Avaa kuvien katselu Asp-järjestelmä on pyritty rakentamaan niin, että sen avulla useammalla olisi mahdollisuus omaan kotiin. Ensiasunnonostajien keski-ikä Suomessa on noussut. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Vain pieni osa valitsee asp-lainan

Kannusteista huolimatta vain noin kolmannes kaikista ensiasunnonostajista valitsee asp-lainan. Viime vuosina niiden suosio on Valtiokonttorin tilastojen mukaan jopa laskenut.

Yksi selkeä syy on se, että matalan korkotason vuoksi asp-lainan korkotukea ei ole koettu hyödyllisenä, arvioi Nordean Jussi Pajala.

Nyt tilanne on kääntynyt: asuntolainojen euribor-korot kävivät yli neljässä prosentissa, jolloin myös valtion korkotuki on monella aktivoitunut. Samalla asp-lainoista on tullut houkuttelevampia.

– Varsinkin kesää kohden asp:n suosio kasvoi selkeästi. Silloin korot nousivat vielä voimakkaasti eikä tiedetty, milloin euribor tekee huippunsa. Siinä asp-lainan korkotuki toi selkänojaa, Pajala sanoo.

Nyt ekonomistit arvioivat, että euribor-korkojen huippu on saavutettu ja korot kääntyisivät jossain vaiheessa alkanutta vuotta laskuun.

Ensiasuntokauppaa piristi ja sen myötä asp-lainojen suosiota nosti loppuvuodesta myös ensiasunnon verovapauden päättyminen. Tämän vuoden alusta alkaen myös ensiasunnosta täytyy maksaa varainsiirtovero, mikä kiritti monia ostamaan asunnon vielä viime vuoden puolella.

Valtiokonttorin koko vuoden tilastot eivät ole vielä valmiit, mutta Pajalan mukaan asp-lainojen suosio on nyt kääntynyt.

– Onko käänne pysyvä, sitä on vielä mahdotonta tässä vaiheessa sanoa. Samoin emme vielä tiedä, miten ensiasunnon verovapauden päättyminen vaikuttaa asunnonostajien liikkeisiin, Pajala sanoo.

Kaikille kolmen tonnin lisäpalkkio?

Suomessa ensiasunto ostetaan keskimäärin noin 30-vuotiaana, ja monelle säästöpolku on pitkä ja hidas.

Finanssiala ideoi ensiasuntokaupan ja säästämisen kirittämiseksi myös uusia keinoja:

Kun asuntokauppa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen hyytyi, valtio kannusti asunnonostoon säätämällä väliaikaisen, 3000 euron bonuksen. Se maksettiin kaikille asp-säästäjille, jotka ostivat ensiasunnon vuoden 2011 loppuun mennessä.

Vastaava porkkana voisi toimia nytkin, sanoo Finanssialan Jussi Kettunen.

– Olisi syytä selvittää, voisiko tällaisen palkkion uudella käyttöönotolla lisätä asp-järjestelmän houkuttelevuutta. Tarkoista summista ei ole viime aikoina käyty keskusteluja.

Kettunen toteaa, että vaikka valtiontalouteen etsitään nyt ennemminkin säästöjä, vastaava lisäpalkkio piristi asuntokauppaa reilut kymmenen vuotta sitten.

Toisena uutena ideana Finanssiala visioi, että hallitusohjelmassa mainittu ”vastasyntyneen osakesäästötili” ja asuntosäästötili yhdistettäisiin.

– Tästä voisi syntyä eräänlainen kiitorata asuntosäästämiseen ja oman asunnon hankintaan, Kettunen sanoo.