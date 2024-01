Pörssisähkön hirmuhinnat laskevat huomenna selvästi – normaalia kalliimpaa silti edelleen

Tänään iltaseitsemältä koettava kaikkien aikojen hintapiikki 2,35 euroa kilowattitunnilta jää ainakin toistaiseksi pörssisähkön korkeimmaksi noteeraukseksi.

Pohjoismaisen sähköpörssin Nordpoolin tuoreiden hintatietojen mukaan sähkön hinta laskee huomenna selvästi tämänpäiväisestä. Kalleimmillaan sähkö maksaa huomenna veroineen noin 37 senttiä kilowattitunnilta kello 17-18. Muuten hinnat pyörivät päivän aikana 20 sentin kahta puolta kilowattitunnilta.

Sähkön nähdyt hirmuhinnat johtuvat pitkälti kovista paukkupakkasista, jotka ovat jatkuneet jo hyvän aikaa ja koko Suomessa. Eilen mitattiin 2000-luvun kovin pakkaslukema, -44,3 astetta Enontekiöllä ja hyytävää oli kaikkialla muuallakin.

Paukkupakkaset jatkuvat vielä viikonlopun ajan laajalti Suomessa. Fingrid on kehottanut kansalaisia hillitsemään sähkönkulutustaan tiukan tilanteen takia. Maanantaista lähtien sää lauhtuu selvästi.

Osa voimaloista pois pelistä

Pörssisähkön hintaa on pakkasten ohella nostanut se, että sähkön tarjonta on pienentynyt lukuisten vikatilanteiden vuoksi useissa Suomen voimaloissa. Vikatilanteiden vuoksi voimaloita on poissa tuotannosta joko kokonaan tai osin mm. Seinäjoella, Äänekoskella, Vaasan Vaskiluodossa, Vuosaaressa Helsingissä, Suomenojalla Espoossa, Kemissä ja Meri-Porissa. Tosin osan on määrä palata tuotantoon vielä tänään perjantaina.

Vikojen vuoksi on poissa tuotantoa noin 1600 megawattia eli Olkiluoto kolmosen tehon verran. Nämä voimalat käyttävät polttoaineenaan mm. hiiltä, kaasua, turvetta ja biomassaa.