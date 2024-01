Tietty onnettomuus on talviuinnissa yleisin: avantojen ylläpitäjillä on valtava turvallisuusvastuu

Joensuun Jääkarhuilla turvalliseen avantouinnin harrastamiseen on panostettu monin keinoin. Video: Ari Haimakainen / Yle

Koronavuosina alkanut avantobuumi jatkuu yhä. Terveyshyödyistä tunnetussa harrastuksessa kannattaa kuitenkin pitää myös vaaranpaikat mielessä.

Yleisen talviuintipaikan ylläpitäjällä on vastuu pitää puitteet turvallisina asiakkaille.

Talviuintipaikkojen turvallisuuden toteuttamisesta ei ole sanatarkkoja laki- tai asetussäädöksiä, mutta asiakasturvallisuuteen sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia. Lisäksi esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Suomen latu ovat laatineet ohjeita hyvistä turvallisuuskäytännöistä.

Tyypillisimmin talviuintipaikoilla sattuu liukastumisia, mutta myös vakavampia onnettomuuksia, kuten hukkumisia. Ylitarkastaja Konsta Kulmalan mukaan Tukesiin ei tule kovin paljoa ilmoituksia onnettomuuksista talviuintipaikoilla. Hän ei kuitenkaan halua vetää johtopäätöksiä niiden yleisyydestä ilmoitusmäärien perusteella, sillä kaikista onnettomuuksista ei ilmoiteta.

Liukastumisen ennaltaehkäisyyn on monenlaisia keinoja eri talviuintipaikoissa. Kulmala kertoo, että muun muassa lämpömattoja käytetään laajalti. Liukastumisriskiä voi vähentää myös kaiteilla. Suosituksena on myös, että avantoon johtaisi loivat portaat, joissa on kaksi kaistaa.

Avaa kuvien katselu Avantouinti on suosittu harrastus, mutta uimareiden on syytä noudattaa turvallisuusohjeita tarkasti. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Turvallisuuteen saa menemään paljon rahaa

Jotta talviuintikokemus olisi miellyttävä, pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että joka paikassa on turvallista liikkua, sanoo Joensuun Jääkarhujen talonmies Pasi Mikkonen. Seuran ylläpitämässä suositussa talviuintipaikassa turvallisuuteen on paneuduttu huolella.

Kulkureitti ja laituri lämpiävät maalämmöllä, avantoon vievät rappuset lämpöelementeillä ja kaiteet sähkökaapeleilla. Talven kylmimpinä päivinä nekin ovat koetuksella. Silloin Jääkarhuilla turvaudutaan myös mekaaniseen jäänpoistoon avantoon vievissä rappusissa.

– Kovilla pakkasilla kulkureitin sulana pitäminen on aika tarkkaan mietittävä homma ja myös sellainen, mihin saa palamaan rahaa aika huolella, Mikkonen toteaa.

Avaa kuvien katselu Joensuun Jääkarhuilla avantoon vievien rappusten kaiteet lämpiää sähkökaapeleilla. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Vaikka Jääkarhuilla on panostettu turvallisuuteen viimeisen päälle, he kehottavat kävijöitä liikkumaan varovaisesti ja perehtymään paikan turvaohjeisiin.

– Eihän sitä koskaan tiedä, milloin laitteisiin on voinut tulla jokin häiriö ja jostain löytyykin jokin liukas paikka, Mikkonen pohtii.

Lisäksi avantoon mennessä on Pasi Mikkosen mielestä tärkeää huomioida oma kunto, ohjeet rappusten kulkusuunnasta ja muut uimarit.

Vaaratilanteiden ennaltaehkäisyn lisäksi avannolla täytyy olla pelastusvälineet sekä turvallisuutta koskevat ohjeet kaikkien nähtävillä esimerkiksi ilmoitustaululla.

Tällaisia ohjeita ovat järjestyssäännöt, ohjeet hätätilannetta varten, ensiapu- ja elvytysohjeet ja huollosta vastaavien tahojen yhteystiedot. Esillä on oltava myös turvallisuusohjeet uimareille ja veden syvyyden ja mahdollisen virtauksen tiedot.

Avannosta ei saa koitua vaaraa kenellekään

Tukes muistuttaa talviuintipaikkoja turvallisuusohjeista huolehtimisesta ja avantouimareita niiden noudattamisesta.

– Tärkeintä on tunnistaa vaarat ja minimoida riskit. Talviuintipaikasta ei saa koitua vaaraa kenellekään, ylitarkastaja Konsta Kulmala toteaa.

Muiden jäillä liikkujien turvallisuuden kannalta avanto tulee merkitä selkeästi niin, ettei kenelläkään ole vaaraa pudota sinne. Kulmala sanoo, että avannon tulee olla myös tarpeeksi iso, etteivät uimarit törmäile toisiinsa ja jottei heillä ole riskiä joutua jään alle.

Avaa kuvien katselu Talviuintipaikassa pitää olla turvallisuutta koskevat ohjeet kaikkien nähtävillä. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Monissa talviuintipaikoissa on käytössä virtauspumppu avannon aukipitämiseksi. Myös sen huolellinen suuntaaminen ja asettelu on turvallisuuden kannalta tärkeää.

– Pumpun aiheuttama virtaus ei saa vaikeuttaa uimarin palaamista avannosta pois.

Tukes toivoo, että talviuintipaikoilla sattuneista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista ilmoitettaisiin heille. Ilmoitusten avulla virasto pysyy ajan tasalla valvomansa osa-alueen tapahtumista.

Ilmoituksen voi jättää Tukesin nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Talviuintipaikkojen pitäjille ilmoittaminen on lakisääteistä, mutta myös kävijät voivat täyttää lomakkeen.