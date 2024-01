Suomalaisten kiinnostus ukrainan kielen opiskeluun kasvaa – ”Haluan osoittaa solidaarisuutta”

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on saanut aikaan ukrainalaisten tuen aaltoon ympäri maailmaa. Yksi tapa osoittaa solidaarisuutta Ukrainan kansaa kohtaan on opiskella ukrainan kieltä.

Duolingo-sovelluksessa, jolla on maailmanlaajuisesti yli 47 miljoonaa käyttäjää, kiinnostus ukrainan opiskeluun on kasvanut jo toista vuotta peräkkäin.

Sovelluksen tilastot vuodelta 2023 osoittavat, että ukraina on edelleen suosituimpien kielten joukossa, ja suomalaiset ovat australialaisten ja kanadalaisten ohella maailman innokkaimpia ukrainan kielen opiskelijoita.

”Minulle tämä on mahdollisuus osoittaa kunnioitusta ukrainalaisia kohtaan”

Johannes Maijamäki, 22-vuotias Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelija, on yksi niistä, jotka päättivät opiskella ukrainaa solidaarisuudesta ukrainalaisia kohtaan. Hän aloitti kielen opiskelun kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.

– Päätin, että vaikka kielen opiskelu ei auta ketään konkreettisesti, minulle se oli tilaisuus osoittaa kunnioitusta ukrainalaisia kohtaan.

Avaa kuvien katselu Johannes Maijamäki kertoo, että hän käyttää päivittäin vähintään kaksi tuntia ukrainan kielen opiskeluun. Kuva: Tamara Danylova / Yle

Ukrainan kieli on ensimmäinen kyrillisin kirjaimin kirjoitettava vieras kieli, jota Johannes opiskelee. Uudet aakkoset ja vaikeasti äännettävät suhuäänteet tuntuivat alussa hankalilta omaksua. Alkumetreillä kielen oppimisessa auttoivat myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin päivittäiset puheet.

– Vakuutin itselleni, että tarvitsin tätä kieltä ymmärtääkseni, mitä ympärilläni tapahtuu.

Johannes opiskeli ukrainaa ensin muutaman kuukauden omatoimisesti. Sitten hän löysi ukrainalaisen opettajan ja nyt, vuoden opiskelun jälkeen, hän puhuu ukrainaa jo sujuvasti.

Nykyään Johannes viettää aikaa ukrainalaisessa yhteisössä, lukee ukrainalaisia kirjoja ja kuuntelee ukrainalaista musiikkia. Sodan aika on hänen mukaansa auttanut ymmärtämään paljon paremmin kulttuuria, josta ei aiemmin tiennyt juuri mitään.

– Tiesin joitakin asioita Ukrainasta – Krimin, holodomorin ja Ukrainan historian ensimmäisessä maailmansodassa, mutta nyt Ukraina tuntuu paljon läheisemmältä. Meillä on samanlainen kohtalo.

Johannes sanoo, että sota on vaikuttanut suuresti ukrainan kielen ja kulttuurin yleiseen näkyvyyteen Suomessa.

– Aiemmin kaikki eivät olisi edes tunnistaneet Ukrainan lippua. Mutta nyt Helsingin rautatieasemaa on vaikea kuvitella ilman sitä. Se on ollut siellä jo kaksi vuotta.

Ukrainan kielen kurssien määrä kasvaa

Ukrainan kielen opiskelu oli tietoinen valinta myös Helsingin yliopistossa opiskelevalle Arvid Kulojärvelle. Opiskeltuaan useita vuosia venäjän kieltä hän puhuu nyt ukrainaa, jota hän alkoi opiskella sen jälkeen, kun yliopistossa alettiin jälleen tarjota ukrainan kursseja.

Avaa kuvien katselu Arvid Kulojärvi alkoi opiskella yliopistossa ukrainaa venäjän sijaan. Kuva: Mikko Koski / Yle

Nyt Arvid välittää ukrainan kielen taitojaan eteenpäin: hän opettaa ukrainaa suomalaisille Ukraina-keskuksen ilmaisilla kursseilla. Oppilaita kursseilla on kolmisenkymmentä.

Avaa kuvien katselu Suurin osa opiskelijoista kertoo opiskelevansa ukrainan kieltä solidaarisuuden osoituksena Ukrainan kansaa kohtaan. Kuva: Mikko Koski / Yle

Kiinnostus ukrainan kieltä kohtaan näkyy myös kielikouluissa. Vuonna 2023 Helsingin aikuisopistossa ukrainaa opiskeli 30 henkilöä, ja tänä vuonna opisto suunnittelee aloittavansa neljä uutta ukrainan kielen kurssia aikuisille. Samaan aikaan kiinnostus venäjän opintoja kohtaan on laskussa.

– Muutamat opiskelijat ovat ilmoittaneet, että ovat alkaneet opiskella ukrainaa venäjän sijaan, kertoo Aikuisopiston vieraiden kielten osaston johtaja Nina Kerppola.

Opiston opettajat ovat kysyneet opiskelijoilta, miksi he ovat aloittaneet ukrainan kielen opiskelun. Vastauksissa mainittiin Ukrainan tuki sekä halu työllistää ukrainalaisia ja tehdä vapaaehtoistyötä. Lisäksi opiskelijat haluavat ymmärtää paremmin Ukrainan uutisia ja vastustaa Venäjän pyrkimystä tuhota ukrainalainen kulttuuri.

Ukrainan kielen opettajista on kova kysyntä

Akateemisessa maailmassa ukrainan kieli ei ole vielä kovin näkyvästi esillä, sanoo ukrainaa omin päin opiskellut oikeustieteiden opiskelija Johannes Maijamäki.

– Yliopistoissa on kursseja, mutta jos haluaa edetä pidemmälle, se on paljon vaikeampaa.

Vaikka ukrainan kielen ja kulttuurin tuntemuksen kysyntä kasvaa, Suomessa on pulaa opettajista, jotka pystyisivät opettamaan näitä aineita.

Kuten Helsingin Sanomat aiemmin kirjoitti, Venäjän hyökättyä Ukrainaan Helsingin yliopisto joutui jo kahdesti pyytämään ainoan jo eläköityneen ukrainan kielen opettajansa takaisin töihin. Nyt toimeen on löytynyt pitkien etsintöjen jälkeen pysyvä opettaja.

– Hän on Oksana Kanerva. Hänellä on tohtorin tutkinto yliopistostamme, ja hän on kotoisin Kiovasta. Hän aloitti työt tässä kuussa ja pitää tällä viikolla ensimmäiset tunnit, kertoo Johanna Viimaranta, Helsingin yliopiston vieraiden kielten laitoksen johtaja.

Avaa kuvien katselu Helsingin Yliopisto lakkautti ukrainan kielen opetuksen vuonna 2020, koska ainoa ukrainan kielen opettaja jäi eläkkeelle, eikä yliopistolla ollut rahaa uuden opettajan palkkaamiseen. Kuva: Mikko Koski / Yle

Lisäksi opiskelijoiden kiinnostus on johtanut yliopiston historian ensimmäiseen ukrainan kielen tutkimukseen. Tällä hetkellä eräs yliopiston jatko-opiskelijoista valmistelee väitöskirjaa ukrainankielisestä sanastosta.

– Hänen väitöskirjansa tulee olemaan ensimmäinen ukrainan kieltä käsittelevä tohtorinväitös yliopistossamme, kertoo Viimaranta.

Helsingin yliopisto täydentää opettajaresursseja tekemällä yhteistyötä ukrainalaisten yliopistojen kanssa. Esimerkiksi Harkovan Karazinin yliopiston luennoitsijat pitävät verkkoluentoja suomalaisille opiskelijoille.

– Opiskelijat ovat olleet hyvin innostuneita kurssista ja osallistuneet aktiivisesti, vaikka kurssi pidettiin perjantaisin klo 16–18, sanoo Viimaranta.

Myös ukrainan opiskelija Arvid Kulojärvi arvostaa yhteistyötä ukrainalaisten yliopistojen kanssa.

– Mielestäni on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä ukrainalaisten tutkijoiden ja opettajien kanssa. Ennen sotaa sellaista ei yliopistossa ollut, sanoo Kulojärvi, joka osallistuu Harkovan yliopiston opettajien luennoille.

Kulojärven mielestä ukrainan kielen ja kulttuurin pitäisi tulevaisuudessa saada merkittävämpi asema suomalaisessa akateemisessa ympäristössä.

– Uskon, että tämä suuntaus tulee kehittymään. Ukrainan kieltä ja yhteiskuntaa käsitteleviä kursseja pitäisi olla enemmän, koska niille on kysyntää.