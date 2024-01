Huippukallis sähkö on pakottanut suuryrityksetkin miettimään, mistä säästää sähköä

Oululaisen talovalmistaja Mammuttihirren tehdas oli perjantaina hiljainen kalliin sähkön takia. Koska lähes kaikkia tuotantokoneita tarvitaan käytössä yhtä aikaa, on tehdas joko tuotannollisessa toiminnassa tai kiinni.

Ennätyskalliiksi pompannut sähkö on pakottanut myös yrityksiä kehittämään uusia toimintatapoja täksi päivää.

Esimerkiksi oululainen talovalmistaja Mammuttihirsi päätyi laittamaan koko tuotannollisen toimintansa kiinni perjantain ajaksi ja korvaamaan sen muilla töillä, kuten huollolla, kunnossapidolla ja koulutuksella.

Mammuttihirren toimitusjohtajan Ilpo Nylanderin mukaan taustalla ovat puhtaasti säästösyyt. Nylander arvioi, että tuotannon sulkemisesta syntyvä säästö pyörii tuhannessa eurossa.

– Tämä sähköpiikki on toivottavasti hyvin lyhytaikainen, mutta näillä hintatasoilla on syytä reagoida ja optimoida. Sitten kun sähkö on taas järkevässä hinnassa, laitetaan koneet takaisin käyntiin.

Suurin sähkösyöppö rajoittaa sulatusuunien kapasiteettia

Suomen suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä on Outokummun Tornion terästehdas. Ferrokromi-liiketoiminnan johtaja Martti Sassi kertoo, että sähkön hintaan on reagoitu rajoittamalla tuotantoa ”varsin voimakkaasti”.

– Ferrokromituotannossa sulatusuunien kapasiteettia on laskettu ja terästuotannossa on katsottu tunti tunnilta mitä voidaan tehdä, Sassi sanoo.

Koko terästehtaan toimintaan sähkön spottihinnat eivät Sassin mukaan vaikuta, sillä osa sähköstä on suojattu pitkäaikaissopimuksella. Ennätyshinta vaikuttaa silti myös kustannuksiin.

– Kyllä hinta tulee osittain läpi tuotantokustannuksiin, mutta en lähde sitä tarkemmin arvioimaan kuinka paljon. Nyt puhutaan kuitenkin niin lyhyistä aikaväleistä, että se ei vaikuta kokonaisuuteen, Sassi toteaa.

Avaa kuvien katselu Myös esimerkiksi raahelaisella SSAB:lla kerrotaan, että toimintaan voi tulla muutoksia, mutta ei täsmennetä millaisia. Kaivosteollisuusyhtiö Sotkamo Silveristä kerrotaan, että esimerkiksi jauhatukset ja murskaukset pysäytetään noin kymmeneksi tunniksi. SSAB:n Raahen terästehdas joulukuussa 2023. Kuva: Timo Sipola / Yle

Sen sijaan esimerkiksi sotkamolaisen monimetalliyhtiö Terrafamen tuotantoon hintapiikillä ei ole suoraan vaikutusta, sillä yritys on suojannut sähkön hinnan.

Tuotanto pyörii normaalisti, sillä prosessin keskeyttäminen ei ole yksinkertaista. Terrafamella on pyritty kuitenkin välttämään sähkön käyttöä siellä, missä se on mahdollista.

– Olemme kannustaneet, että itse kukin katsoo työtehtävissään, miten pystyy vaikuttamaan sähkönkulutukseen. Jokainen kantaa kortensa kekoon, sanoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Oulussa säädetään rakennusten ilmanvaihtoa, Tampereella varaudutaan sammuttamaan valot

Myös kaupungit ovat suuria sähkön kuluttajia.

Oulun tilapalvelujen johtaja Johan Alatalo kertoo, että Oulussa toteutetaan energiasäästöjä jo entuudestaan. Esimerkiksi rakennusten sisälämpötiloja on alennettu ja rakennusten ilmanvaihtoa säädetään käytön mukaan tai suljetaan mahdollisuuksien mukaan kokonaan.

Oulussa palvelukiinteistöjen lämmönlähteenä on pääasiassa kaukolämpö, jonka hankinnassa Oulu käyttää pääosin sopimushintaista sähköä.

Tampereen kaupunki ei ole rajoittanut sähkön kulutustaan perjantaina poikkeuksellisen korkeasta sähkön kysynnästä huolimatta.

Kaupungin sähkösopimukset ovat kiinteitä, eikä sille siksi aiheudu sähkön hinnasta taloudellista painetta. Ulkoalueiden sähkölämmityksestä on luovuttu jo aiemmin pakkaskelien aikana, ja kaupunki noudattaa muita yleisiä sähkönsäästökeinoja.

Tampereen tilapalveluiden toimitusjohtajan Petri Mölsän mukaan kaupungilla on sähköpulan varalle varautumissuunnitelma, jonka se on laatinut aiempien talvien perusteella.

– Jos siirryttäisiin varautumisjärjestelmään, sähkönsäästö kohdistuisi ennen kaikkea ulkovalaistukseen, Mölsä sanoo.