Pakkanen syö Seinäjoen voimalaitoksen tehoa: kalusto hyytyy, eikä polttoainetta saada käsiteltyä normaalisti

Pakkanen on tuonut suuria haasteita polttoainekuljetuksiin Seinäjoen voimalaitoksella.

Ongelmia on aiheutunut esimerkiksi kun alihankkijat ovat olleet lastaamassa ja kuljettamassa turvekuormia laitokselle.

– Kalusto on ollut pakkasen kangistamaa: kaivinkoneet eivät käynnisty, pyöräkuormaajat ja kuljetuskalusto ovat jäätyneet. Itse laitoksella on kattilahuoneet kylmenneet, mutta muuten laitoksella on selvitty vaurioitta, sanoo Seinäjoen Voiman toimitusjohtaja Pasi Salo.

Pakkanen on aiheuttanut myös polttoaineen eli lähinnä turpeen jäätymistä. Sitä ei pystytä käsittelemään normaalisti, jos laitteet ovat jäässä.

– Turve sinällään ei niinkään jäädy, mutta koska kalusto on jäässä, sieltä ei saada poistettua seasta sinne kuulumatonta materiaalia, kuten jäänpaloja.

Nyt toimitaan jo noin 90-prosenttisesti

Salo kertoo, että nyt voimalaitos toimii jo 90-prosenttisesti. Tilanne oli vielä pari päivää sitten huomattavasti heikompi polttoaineen saatavuuden suhteen.

– Nyt on neljä päivää taisteltu ulkona kaluston kanssa. Vaikutuksia on täällä työntekijöille sekä alihankkijoille, ja tietysti se näkyy kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.

Salon mukaan tilanne ei ole näkynyt mitenkään kaukolämmön jakelussa. Sähköä on pystytty tuottamaan noin 60–90 prosentin teholla.

– Kyllä täytyy iso kiitos lausua kaikille alihankkijoille, yhteistyökumppaneille ja henkilökunnalle, jotka ovat paahtaneet yötä päivää tilanteen eteen. Alihankkijat ovat ottaneet vanhempaakin kalustoakin käyttöön, että toimitukset saadaan perille.