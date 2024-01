Näin Erika Broder, 28, onnistui yhdistämään pienen vauvan hoidon ja bisneksen teon – ”Vauvat ovat yhteiskunnan tärkein pääoma”

Vain puolet pk-yrittäjistä on pitänyt vanhempainvapaata, koska yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistäminen ei ole helppoa. Tässä jutussa yrittäjä-äidit kertovat, miten he onnistuivat.

Itkuhälytin särähtää ruokapöydällä. Erika Broder, 28, kaivaa parvekevaunujen vällyistä unentuoksuisen vauvan esiin.

Kolme kuukautta vanhalle Aabelille kaikki on vielä uutta ja ihmeellistä tässä maailmassa, mutta hän tietää heti, mistä on kyse, kun pääsee kylkimakuulle äidin syliin, ja tarttuu kiinni rintaan. Aikaa ei ole hukattavaksi, kun on nälkä.

Ennen oman vauvansa syntymää Broder hoiti muiden vauvoja. Hänen yrityksensä Vauvahoiva auttaa erityisesti yrittäjävanhempia yhdistämään yrittäjyyden ja vanhemmuuden. Tämä ei ole aina helppoa, mutta ikääntyvän väestön Suomi tarvitsee lisää vauvoja.

– Vauvat ovat yhteiskunnan tärkein pääoma, Broder toteaa.

Suomen Yrittäjien tutkimuksen mukaan vain puolet pk-yrittäjistä on pitänyt perhevapaita oman lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 240 pk-yritysten edustajaa joulukuussa 2023.

– Yrittäjänä joutuu pohtimaan toimeentuloa perhevapaan ajalta ja erityisesti sen jälkeen. Jos jää pitemmäksi aikaa työstä pois, voi olla epävarmaa, onko perhevapaan jälkeen enää työtä, mihin palata, sanoo työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

Alle 40-vuotiaiden yrittäjien kohdalla perhevapaiden viettäminen on kuitenkin yleisempää. Heistä noin kolme neljästä on pitänyt perhevapaata.

Hellstén uskoo, että tämä johtuu yleisestä asennemuutoksesta yhteiskunnassa. Ihmiset eivät enää uhraa kaikkea työn vuoksi.

– On ihan ok, että yrittäjä pitää vapaita ja harjoittaa muunkinlaista elämää kuin pelkästään yritystoimintaa.

Kymmenen prosenttia vastanneista yrittäjistä koki perhevapaan vaikuttaneen myönteisesti yritystoimintaansa, mutta 12 prosenttia koki perhevapaan vaikutuksen negatiiviseksi.

Naisista näin koki jopa 18 prosenttia.

– Naiset toimivat usein yksinyrittäjinä palvelualoilla, kuten kauneudenhoito- tai terveydenhuoltoaloilla. Jos asiakaskunta siirtyy toisaalle, kun yrittäjä on poissa markkinoilta, hän joutuu perhevapaan jälkeen rakentamaan osittain alusta yritystoiminnan.

Hellstén toivoo, että vanhemmat saisivat yksityisen hoidon tukea nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Nykyään yksityisen hoidon tukea voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä ja aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin lapsi täyttää 9 kuukautta.

– Tuki helpottaisi lapsenhoitajan palkkaamista, jos yritystoiminta ei kestä kuukausien poissaoloa.

Perhevapaauudistus lisäsi joustavuutta

Hellsténin mukaan syksyllä 2022 tehty perhevapaauudistus lisäsi kuitenkin paljon yrittäjien mahdollisuutta viettää vanhempainvapaata.

Perhevapaiden pito muuttui silloin aiempaa joustavammaksi. Työtä voi tehdä lyhimmillään puolen päivän pätkissä. Näin omaa yritystä voi pitää hengissä hoitovapaan aikana, jos delegoi tehtäviä samalla kollegoille.

Esimerkiksi perhevapaalla oleva Erika Broder työskentelee keskiviikoisin vain muutaman tunnin ja tarvittaessa myös sunnuntaisin. Tällä hetkellä hän keskittyy toimitusjohtajana hoitamaan toimistotöitä, ja kollegat käyvät vauvanhoitokeikoilla.

Avaa kuvien katselu Erika Broder työskenteli aiemmin sosionomi-varhaiskasvattajana Helsingin kaupungin päiväkodeissa. Vuonna 2019 hän lähti yrittäjäksi, koska halusi enemmän vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Äidiksi tuleminen on suuri muutos on yrittäjälle.

– Jotta voisi saada sataprosenttisen tuloksen, pitäisi antaa itsestään sata prosenttia. Nyt pitää hyväksyä, että ei ole sen aika, vaan mennään pienemmällä liekillä. Isojen askeleiden aika on sitten, kun vauva on isompi.

Broder kertoo, että hänen tuttavapiirissään on perheenlisäystä toivovia yrittäjiä, joita taloudellinen toimeentulo kuitenkin askarruttaa.

– Monet perheenperustamisiässä olevat yrittäjät eivät ole ehtineet maksaa riittävästi YEL-maksua, jotta he tulisivat toimeen vanhempainvapaalla.

Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin. Määrä perustuu yrittäjän eläkevakuutuksessa määrittelemään YEL- tai MYEL-vuosituloon.

Avaa kuvien katselu Broder koki, että kunnallinen päivähoito ei aina vastannut hänen arvojaan. Kiire oli kova, eikä aikuisia ollut riittävästi lapsimäärään nähden. – Olisin halunnut pitää lapsia enemmän sylissä kuin pystyin. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Tasapainoilua perheen ja työn välillä

Vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistäminen on tuttua myös Marjo Hirvoselle, joka tarjoaa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Mielenpaja-yrityksessään. Hänellä on myös toinen yritys, Formaatio, joka tuottaa koulutuspalveluja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

Hirvonen on toiminut päätoimisena yrittäjänä kolme vuotta, ja hänellä on kaksi alakouluikäistä lasta.

– Se on semmoista asioiden sumplimista, että pysyy langat käsissä. Tasapaino pitää säilyttää, että työ ei vie kaikkea, kun on intohimo yrittämiseen ja työntekoon. Perhe on kuitenkin ykkönen.

Hirvonen on myös perustanut sosiaaliseen mediaan yrittäjä-äitejä yhdistävän ryhmän, jossa nämä saavat vertaistukea toisiltaan. Ryhmään kuuluu noin 3 500 äitiä.

– Moni pohtii, uskaltaako lasta hankkia, jos on yritys. Ryhmässä saa tukea, että moni muukin on pystynyt siihen. Se rohkaisee menemään kohti omia unelmia ja haaveita.

Avaa kuvien katselu Taloudellinen toimeentulo, oma jaksaminen ja yrityksen pyörittäminen etenkin lasten sairastuessa ovat tyypillisiä huolenaiheita ryhmän jäsenille. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Apua saa pyytää

Hirvonen toivoo, että yrittäjillä olisi mahdollisuus saada taloudellista tukea, jos he joutuvat hoitamaan sairaita lapsiaan. Tämä voisi pohjautua esimerkiksi yrittäjien eläkemaksuun.

Hirvosen mukaan moni yrittää selviytyä turhan pitkään omin avuin.

– Perinteistä suomalaista sisua ja sinnikkyyttä heillä on, mutta kannattaa pyytää apua, luottaa ja antaa muidenkin tehdä.

Avaa kuvien katselu Hirvonen muistuttaa, että yritystoiminnan perustamisessa kannattaa hyödyntää starttiraha ja uusyrityskesksusten palvelut sekä hankkia ulkopuolinen kirjanpitäjä. – Että ei tarvitse itse yötä myöten käydä laskuja läpi. Kuva: Studio EveLiisa

Omasta jaksamisesta kannattaa huolehtia

Hirvonen suosittelee jakamaan vastuuta perheen asioista ja delegoimaan kotitöitä puolison, isovanhempien tai muun sosiaalisen verkoston kesken. Jos sellaista ei ole, kannattaa hankkia ulkopuolista apua lastenhoitoon esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeliliitosta.

– Jos itsestään ei pidä huolta, miten lapsistaan tai asiakkaistaan jaksaa pitää huolta?

Oma jaksaminen voi olla pienestä kiinni.

– On tärkeää irrottautua työstä ja perheen pyörittämisestä säännöllisesti edes hetkeksi ja lähteä vaikka pienelle happihyppelylle.