Näillä vinkeillä voit ehkäistä talosi putkien jäätymistä – riski on nyt todellinen

Usein putkien jäätyminen liitetään lauhtumiseen, mutta viime aikoina ongelmia on ollut jo kylmyydenkin kanssa.

Sää lauhtuu nyt ennusteiden mukaan nopeaan, paukkupakkaset ovat vaihtumassa jopa plusasteisiin tulevalla viikolla.

Nyt jatkunut pakkasjakso on ollut poikkeuksellisen pitkä.

Pakkasjakso on näkynyt jo talotekniikka-alan yrityksissä kuluvalla viikolla. Esimerkiksi kajaanilainen LVI-Aitta on laittanut muita töitä syrjään, ja yrityksellä on ollut useampi ”sulatuspartio” liikenteessä loppuviikosta lähtien.

Vakuutusyhtiö Ifistä kerrotaan heille tulevan talvessa satoja korvaushakemuksia koskien putkien jäätymisiä. Pahimpina päivinä, kun pakkanen lauhtuu, niitä voi tulla kymmenittäin.

Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Samuli Könkö kertoo, että usein putkien jäätymisongelmat liitetään lauhtumiseen, mutta näillä pakkaslukemilla ongelmia tulee jo kylmyydestä.

Jos epäilet että putkesi ovat jäätymässä tai jo jäätyneet, voit vielä lievittää vahinkoja.

Listasimme viisi asiaa, joita näillä keleillä suositellaan tekemään.

1. Jätä kylmä vesi tippumaan

Vaikka ajatus voi tuntua veden tuhlaukselta, voi sillä säästyä putkirikolta.

– Jos epäilee putken olevan jäätymässä, niin laittaa vettä tippumaan. Siinä saa putkeen virtausta. Se on pieni kulu siihen nähden, että putki jäätyy tai rikkoutuu, kertoo LVI-Aitan toimitusjohtaja Ville Hälinen.

Ilman valvomista vettä ei kuitenkaan voi jättää, vaan pitää huolehtia siitä, että vesi poistuu asianmukaisesti.

2. Käytä lunta eristeenä

Lumi toimii eristeenä putkien ja kylmän ilman välillä.

Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Samuli Könkön mukaan lumen voi kasata putkien päälle, jos tietää, missä ne kulkevat.

– Vanhoissa taloissa, tuulettuvalla alapohjalla olevissa taloissa vetoa voidaan eristää kasaamalla lunta sokkelin ympärille.

Könkö muistuttaa, että lumi pitää myös poistaa olosuhteiden muuttuessa, etteivät perustukset kastu.

3. Pääsulku ja vesipumppu kiinni

Jos epäilee putkien vaurioituneen tai jäätyneen, on syytä sulkea vesipumppu tai pääsulku. Neuvo koskee varsinkin välillä tyhjillään olevia kiinteistöjä.

Lähitapiolasta kerrotaan tapauksesta, jossa ohikulkija oli huomannut vettä tulleen ovesta pihalle.

– Putket olivat rikkoutuneet jäätymisen tai muun syyn seurauksena ja vedentuloa ei ollut suljettu, kuvailee vahinkotarkastaja Antti Huotari.

4. Tarpeeksi lämpöä

Erityisesti ulkoseinien läheisyyteen asennettujen putkistojen lämpötiloja tulee seurata säännöllisesti.

Lämpötila ei saisi laskea alle 12:n asteen. Tämä lämpötila on myös kirjattuna usean vakuutusyhtiön ehtoihin.

Lisäksi kannattaa availla väliovia huoneiden välillä sekä kaapinovia, joissa jäätymisuhan alla olevia putkia on.

5. Jos putki on jäässä, kutsu ammattilainen sulattamaan

Vakuutussopimuksiin sisältyvät suojeluohjeet, jotka ohjaavat asiakkaita huolelliseen käyttäytymiseen muun muassa putkivuotovahinkojen ehkäisemiseksi.

Niiden laiminlyönti voi johtaa korvauksen alentamiseen. Esimerkiksi Pohjola-vakuutuksesta neuvotaan käyttämään aina ammattilaista putkien sulatuksessa. Pohjola-vakuutuksen mukaan sulattaessa ei missään tilanteessa saa käyttää avotulta, kuumailmapuhallinta tai vastaava laitetta, jota ei ole tarkoitettu putkien sulattamiseen.

Tällaisiin pakkasiin varautuminen on vaikeaa

Samuli Könkö kertoo kuluttajissa olevan kahta koulukuntaa. Toiset ennakoivat ja huoltavat ja toiset menevät sen mukaan, kuinka kauan talotekniikka toimii.

– Jos samat ongelmat tulevat vuodesta toiseen, tulisi kiinnittää huomiota käytön aikaiseen huoltoon ja ylläpitoon, Könkö sanoo.

Könkö sanoo, että tällä hetkellä ollaan ääriolosuhteissa monessa paikassa.

– Mutta jos nyt tulee ongelma, on tärkeää selvittää, mistä se johtuu ja korjata.

Motivasta kerrotaan rajujen lämpötilan muutoksen haastavan koko kodintekniikan, varsinkin kun puhutaan pakkasista, jollaisia ei Suomessa ole hetkeen koettu. Varautuminen voi olla vaikeaa, sillä harva on asunut nykyisessä kodissaan yhtä pitkän ja kylmän pakkasjakson aikana.