Pallaksen turmapäivän kova tuuli ja pakkanen oli harvinainen säätila

Pallaksen lumivyöryonnettomuuden pelastajilla ja etsijöillä oli vastassaan harvinaisen vaikeat sääolosuhteet.

Etsintäoperaatiossa Vapepan johtajana toiminut Tunturi-Lapin paikallistoimikunnan puheenjohtaja Veli-Pekka Kurki kertoo, että pakkaseen, tuuleen ja pimeään päästettiin vain moottorikelkkailijat, jotka olivat kokeneita erämiehiä ja maastossa liikkumaan tottuneita poromiehiä.

Kurjen mukaan tilanne vaati lähtijöiltä paljon rohkeutta, sillä esimerkiksi näkyvyyttä ei ollut lainkaan.

– Joku sanoikin, että hän ei toista kertaa halua lähteä, Kurki muistelee nyt kolme päivää myöhemmin.

Yksi kelkka jäi maastoon

Auttajat tulivat Kurjen helpotukseksi ehjänä takaisin. Kaikki kelkat eivät kuitenkaan selvinneet vaikeista olosuhteista. Kelkoista yksi on edelleen tunturissa.

– Tuuli repi kaikki kuomupeitteet ja lasit pois kelkasta, eikä se ollut enää suostunut jatkamaan matkaa.

Yli 40 vuotta Muoniossa asunut Kurki tietää, että olosuhteet voivat muuttua tunturissa nopeastikin eikä avotunturissa ole mitään muuta suojaa kuin itse rakennettava lumikieppi tai -luola.

Hiihtäjiä vastaan iski kova tuuli

Ilmatieteen laitoksen Lapin aluepäällikkö, meteorologi Heikki Juntti tuntee Hetta-Pallas-välin kesäreitin, jota äiti ja poika poliisin mukaan etenivät kohti Pallas-hotellia.

– Sieltähän noustaan harjanteelle, josta lähtee lasku Pallaksen hotellia kohti. He olivat ehkä hieman tuulensuojan puolella noustessaan harjanteelle, mutta harjanteelle tulon jälkeen tuuli on todennäköisesti voimistunut, Juntti sanoo.

Alueella oli länsi–lounainen tuuli, eli kaksikko eteni vasta- tai sivutuuleen. Tuulen nopeus on ollut Laukukerolla tiistaipäivällä 12 metriä sekunnissa, illalla jo liki 20 metriä sekunnissa ja maastossa on ollut paljon pakkaslunta.

– Varmaan näkyvyys on huonontunut, koska noilla tuulennopeuksilla pakkaslunta on ollut paljon liikkeellä. Lumi lähtee liikkeelle yleensä jo, kun tuuli on 6-7 metriä sekunnissa, Juntti selittää.

Harvinainen tuulen ja pakkasen yhdistelmä

Tuuli nostaa pakkasen purevuutta. Juntin mukaan 12 metriä sekunnissa puhaltava tuuli saa 23 asteen pakkasen tuntumaan samalta kuin 40 pakkasastetta tyynessä säässä.

Näin kova tuuli näin kovalla pakkasella, kuten Pallaksella tiistaina, on Juntin mukaan harvinainen sääilmiö.

Ilmatieteen laitoksella on Pallaksen tunturialueella kaksi havaintoasemaa, joista näkee tuulennopeudet ja lämpötilat. Ne ovat hyödyllisiä arvioitaessa olosuhteita tuntureilla.