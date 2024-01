Suomi on varautunut pakkasjaksoihin ja muihin ilmiöihin – VTT: Uutta teknologiaa tarvitaan

Pitkäkestoinen ja kylmä pakkasjakso on kuormittanut yrityksiä ja kotitalouksia, mutta Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) mukaan yhteiskunnan kriittisimmät perustoiminnot ovat turvattuina.

Joukkoliikenteessä on ollut myöhästymisiä ja peruuntumisia. Osa ihmisistä on värjötellyt sähkökatkojen vuoksi kylmässä tai kärsinyt putkirikoista. Autoja on hyytynyt teille ja jäteastioita on jäänyt tyhjentämättä.

Hinausliikkeet ja putkihuoltoyritykset ovat ylikuormittuneita ja apua saa viiveellä.

Jopa palokunnilla on vaikeuksia sammutustöissä, kun kalusto on jäätynyt ja sitä on pitänyt sulatella sisätiloissa.

HVK:ssa seurataan yhteiskunnan tilannetta ja eri puolilla olleet yksittäiset häiriöt tiedostetaan, mutta mitään erityistä huolta huoltovarmuuden vaarantumisen suhteen ei ole havaittu.

– Yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta ei ole mitään poikkeuksellista. Suomessa talvi ja pakkasjaksot ovat ihan normaali olosuhde, johon kaikki eri toimijat varautuvat, sanoo huoltovarmuustoimien toimeenpanoyksikön johtaja Aki Laiho Huoltovarmuuskeskuksesta.

Pakkaset rasittavat teknisiä järjestelmiä, joten varajärjestelmät ja lisäkapasiteetti ovat käytössä. Tämä nostaa riskitasoa ja häiriöherkkyyttä, mutta häiriötilanteet ovat yleensä paikallisia ja palautuminen on nopeaa.

Muissa yhteyksissä HVK on tuonut esiin huoltovarmuuden ja riittävän varavoiman varmistamisen, kun suunnitellaan fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten alasajoa.

Laiho: Kaikilla on varautumisvastuu

Huoltovarmuuskeskuksen yksikönjohtaja Aki Laihon mukaan varautuminen on kaikkien vastuulla. Huoltovarmuuskeskuksen toimia käytetään vain poikkeuksellisissa ääritilanteissa.

Yritykset, viranomaiset ja huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvat yritykset varautuvat poikkeus- ja ääritilanteisiin, myös pitkiin pakkasjaksoihin ja muihin sääolosuhteisiin.

– Energialaitoksilla ja muillakin sektoreilla suomalainen varautuminen on erittäin hyvällä ja ammattimaisella tasolla. Monilla on käytössään varajärjestelmiä häiriöiden varalta.

Sama vastuu varautumisesta on myös kotitalouksilla ja yksittäisillä kuluttajilla.

– Jos tulee yksittäinen sähkökatko, auto ei lähde käyntiin tai vesijohto jäätyy, arki ei saisi merkittävästi häiriintyä. Kodeissa tulisi olla 72 tunnin hätävara ja tarvittavat muut varasuunnitelmat, joilla pääsee arkea jatkamaan normaalisti, Laiho sanoo.

Kolmen vuorokauden varautumiseen kuuluvat muun muassa pullotettu vesi, elintarvikkeet, taskulamput ja patterikäyttöinen radio.

Laiho kehottaa myös seuraamaan viestintää ja noudattamaan suosituksia, esimerkiksi sähkön kulutuksen pienentämisestä tai ajoittamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja kantaverkkoyhtiö Fingrid pyysivät torstaina ihmisiä hillitsemään sähkönkulutustaan varsinkin perjantaiaamun ja -illan huipputunneilla.

Kantaverkkoyhtiön mukaan Suomen sähköjärjestelmän tila on suuresta kulutuksesta huolimatta vakaa ja sähköä riittää toistaiseksi. Kotimaista sähköntuotantoa täydennetään tuonnilla pääasiassa Ruotsista ja Virosta.

Lämmön, sähkön ja vedyn varastointia

Varautumiseen kehottaa myös vihreän sähköistymisen kehityksen vetäjä Tuula Mäkinen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei Suomella ole vaikea tilanne.

– Meillä on keinoja, millä sitä sähkönkäyttöä rajoitetaan. En näe, että Suomessa tulisi sellaisia pakkasjaksoja, jotka lamaannuttaisivat yhteiskuntaa.

Perjantain tilanne sähkömarkkinoilla näytti Mäkisen mielestä sen, miten energiamurros muuttaa Suomen energiajärjestelmää. Kun sähkön tuotanto ja kulutus ovat muuttuneet joustavammiksi, niiden keskinäinen tasapaino vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja -malleja, uudenlaista teknologiaa ja ratkaisuja.

– Esimerkiksi sähkönkulutuksen säätelyyn tarvitaan ratkaisuja, joissa se tapahtuu automaattisesti. On jo kehitteillä ratkaisuja, joilla tavalliset kuluttajat voivat osallistua esimerkiksi sähkönjoustomarkkinoille.

Mäkisen mukaan on yrityksiä, jotka keräävät tällaisia joustoratkaisuja muun muassa rakennusten ilmanvaihtoon tai sähköautojen lataukseen.

Avaa kuvien katselu Pelotteluun ei ole aihetta, sanoo vihreän sähköistymisen kehityksen vetäjä Tuula Mäkinen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Vaikka sähkönhinta on ollut korkea, sähkö ei ole loppumassa Suomesta, Mäkinen muistuttaa. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

VTT:llä puolestaan on viimeisimpien vuosien aikana työstetty niin kutsuttuja resilienttejä rakennuksia ja asuinalueita. VTT on selvittänyt, miten rakennuksissa ja kortteleissa voidaan varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin. Sään ääri-ilmiöt ovat yksi tällainen tilanne, samoin geopoliittiset kriisitilanteet.

– Rakennus tai kortteli voidaan suunnitella niin, että siellä varaudutaan joustomahdollisuuksiin energiatehokkuudessa ja -käytössä ja tehdään uusia liikenneratkaisuja. Mietitään, miten rakennus voi toimia sähkön- tai lämmönvarastona ja luovuttaa energiaa, kun se on kallista tai sitä on huonosti saatavilla.

Mäkisen mukaan tällaista pilotointia on jo kokeiltu joissakin suomalaisissa kauppakeskuksissa. Niissä on omaa aurinkoenergiatuotantoa, josta sähköä varastoidaan ja tarvittaessa käytetään lämmittämiseen tai viilentämiseen.

Energianvarastointia voi tehdä sähkönä, lämpönä tai vetynä. Varastoivat rakennukset tai sähköautojen akut voisivat tuottaa sähköä myös markkinoille, kun siitä on pula tai se on kallista.

– Hiilidioksidin talteen ottamisella voidaan myös vähentää tai jopa estää fossiilisten polttoaineiden tuottaman hiilidioksidin päätymistä ilmakehään.