Töysän korpputehdas on tuhoutunut täysin poikkeuksellisen rajussa tulipalossa

Pelastuskalusto on ollut kovilla kireillä pakkasilla. Kalustoa on pitänyt tuoda välillä sulamaan sisätiloihin.

Tulipalo on ollut raju, sillä tehdastiloissa oli isot määrät uppopaistorasvaa ja muuta herkästi palavaa materiaalia, kuten pakkausmateriaaleja.

Töysän korpputehdas Alavudella Etelä-Pohjanmaalla on palanut korjauskelvottomaksi loppiaisen vastaisena yönä. Lähes hehtaarin kokoisen tuotantorakennuksen katto on romahtahtanut kokonaan, seiniä on vielä pystyssä, mutta aamukymmeneltä sisällä paloi edelleen.

– Lohduton näky tämä on, tuhoutumisaste on lähes täydellinen, sanoo pelastustöissä koko yön ollut päivystävä päällikkö Ville Kultalahti Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Tulipalo on ollut poikkeuksellisen raju. Kultalahden mukaan syynä on se, että sisällä on ollut isot määrät uppopaistorasvaa ja muuta herkästi palavaa materiaalia, kuten pakkausmateriaaleja.

Syttymissyystä ei ole vielä tietoa, mutta jo ensitietojen mukaan oli selvää, että palo on lähtenyt liikkeelle rakennuksen toisesta päästä, jossa on tuotantotilat.

Rakennus oli jo ilmiliekeissä, kun ensimmäiset pelastusyksiköt saapuivat paikalle. Osa rakennuksesta oli ehtinyt jo silloin sortua. Pelastuslaitos sai hälytystehtävän perjantaina hieman ennen puolta kahtatoista illalla.

Tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja, sillä tehtaan henkilökunta oli jo poistunut paikalta ennen kuin tulipalo havaittiin.

Sammutustyöt paikalla jatkuvat Kultalahden arvion mukaan vielä pitkälle lauantai-iltapäivään.

Pakkanen toi vaikeudet

Yöllä pakkasta oli Alavuden seudulla pahimmillaan 35 astetta. Ankara keli haittasi sammutustöitä todella paljon, sanoo päivystävä päällikkö Ville Kultalahti.

– Letkut jäätyivät, pelastajien vaatteet jäätyivät koppuroiksi vesiroikeista, kalustoa jouduttiin välillä viemään sisälle sulamaan ja uutta kalustoa tuotiin kauempaa aina Lapua–Jalasjärvi-akselilta.

Enimmillään pelastutöissä on ollut Töysässä kaksikymmentä yksikköä.

Etelä-Pohjanmaalla on ollut vuodenvaihteen jälkeen jo useita tulipaloja, muun muassa broilerikasvattamon palo Ilmajoella keskiviikkona. Eilen illalla taas paloi maan tasalle asumaton rintamiestalo Seinäjoella.

– Kalusto ja miehet ovat olleet kovilla, Kultalahti sanoo.

Toistaiseksi kalusto on kuitenkin säilynyt ehjänä.

Töysän korpputehdas on osa Elonen Oy:tä. Tehdas valmistaa korppujen lisäksi pipareita.