Elosen Töysän korppu- ja keksitehtaan tuho aiheuttaa pitkiä toimituskatkoksia

Noin hehtaarin kokoinen Elosen tehdaskokonaisuus tuhoutui tulipalossa täysin loppiaisen vastaisena yönä Alavudella. Siellä on valmistettu iso osa Suomen korpuista ja kekseistä. Nyt tuotteisiin tulee toimitusvaikeuksia.

Elosen Töysän korppu- ja keksitehdas on tuhoutunut kokonaan rajussa tulipalossa loppiaisen vastaisena yönä Alavudella Etelä-Pohjanmaalla. 50 henkilöä työllistävällä Töysän tehtaalla valmistetaan iso osa Suomen korpuista ja pipareista, lisäksi tuotannossa on keksejä, vohveleita ja donitseja.

Elonen Oy:n toimitusjohtaja Jari Elonen kertoo, että yhtiö on näissä tuoteryhmissä Suomen johtava valmistaja, ja siksi tiedossa on merkittäviä toimituskatkoksia.

Elonen lähti yöllä Töysään, kun tieto tulipalosta tavoitti hänet.

– Näky oli todella surullinen ja musertava, kaikki meni. Siellä oli valtava liekkimeri, eikä palokunta saanut sitä enää hallintaan. Tärkeintä on tietenkin, että tuotanto oli ollut jo useamman tunnin seisahtuneena, eikä henkilökuntaa ollut paikalla tulipalon syttyessä.

Elonen Oy työllistää Suomessa kaikkiaan noin 250 henkilöä. Jari Elonen ei osaa vielä tarkkaan arvioida, mitä Töysän tehtaan täystuho tarkoittaa yhtiölle.

– Kun yön jälkeen on vain pari tuntia unta takana, niin minulla ei ole vielä selkeää käsitystä kaikesta. Toimituskatkoja joka tapauksessa tulee. Kunhan päivä valkenee, mietitään, miten voisimme siirtää edes osan tuotannosta muihin tuotantoyksiköihin.

Tulipalon uhkaan oli varauduttu

Töysän tehdas on merkittävä yhtiölle. Töysässä oli neljä isoa tuotantolinjaa. Elonen arvioi, että taloudelliset tappiot nousevat yli 10 miljoonaan euroon.

– Tilat olivat hyvässä kunnossa. Tuotantolinjat olivat laadukkaat ja ajanmukaiset. Valitettavasti vasta muutama kuukausi sitten kävimme läpi tällaisia uhkatilanteita. Olimme periaatteessa varautuneet. Tulen voima on kuitenkin niin suuri, että sitä on vaikea jarrutella.

Elosen mukaan tällä hetkellä ei ole mitään käsitystä siitä, mistä palo on saanut alkunsa.

Noin 50 työntekijän kohtalo on vielä auki. Vakuutukset ovat kuitenkin kunnossa ja työntekijöille ollaan järjestämässä kriisiapua.

– Katsotaan, miten tästä päästään eteenpäin. Vielä on vaikea sanoa, miten kaikki järjestyy, kun niin sanotusti tontilla vieläkin palaa.

Jari Elonen olisi toivonut toisenlaista vuoden alkua. Takana on koronakriisin aiheuttamat vaikeudet, Ukrainan sodan tuomat raaka-aineiden saatavuusongelmat ja kustannusten nousut. Viime vuonna alettiin nousta jaloilleen.

– Pitää vain uskoa, että vaikka tämä on nyt tarinan hetkellinen loppu, niin tämä on myös uuden alku. Ei meillä hanskat putoa, me taistelemme eteenpäin, hän sanoo.